ATX mit Gewinnen -- DAX kann zulegen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Aufschlägen. Der DAX weist positive Vorzeichen aus. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag mehrheitlich abwärts.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es am Donnerstag bergauf.

Der Leitindex ATX bewegte sich kurz nach Handelsstart rund ein Prozent über seinem Vortagesschlusskurs und kann seine Gewinne im Anschluss weiter ausbauen.

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag deutliche Zuwächse verbucht. Nach den massiven Vortagesverlusten beim ATX in Höhe von sieben Prozent wurde eine Erholungsbewegung gestartet. Marktteilnehmer verwiesen auf eine positive europäische Börsenstimmung als Unterstützungsfaktor.

Am Mittwoch hatten katastrophale US-Konjunkturdaten international merklich auf die Stimmung gedrückt. Die Ausbreitung des Coronavirus und die dadurch beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens schlagen sich in den Wirtschaftszahlen dramatisch nieder, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Gespannt warten die Anleger nun auf weitere US-Daten etwa vom Arbeitsmarkt, die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehen. Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensseite noch sehr dünn.

Das Verbot von Leerverkäufen für Aktien an der Wiener Börse wurde am Mittwochabend von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) bis 18. Mai verlängert. Bereits Mitte März hatte Österreich wie mehrere andere Länder Europas Wetten auf Aktienkursverluste für einen Monat verboten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet am Donnerstag einen Stabilisierungsversuch.

Der DAX eröffnete die Sitzung 1,37 Prozent im Plus bei 10.420,26 Punkten und hält sich anschließend auf diesem Niveau.

Nach einem trüben Mittwoch hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag stabilisiert. Der DAX startete erholt von seinen vierprozentigen Vortagsverlusten.

Nachdem zur Wochenmitte einmal mehr sehr schwache Wirtschaftsdaten aus den USA die Anleger erschreckt hatten, warten sie nun auf neue Signale etwa vom US-Arbeitsmarkt , die am Nachmittag anstehen. Auch in puncto Lockerungen für die Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus blicken sie gespannt über den großen Teich. US-Präsident Donald Trump hat die Vorstellung neuer Richtlinien zur Rückkehr zur Normalität angekündigt.

"Die Tatsache, dass mehrere europäische Länder - darunter auch Deutschland - die Restriktionen in den kommenden Wochen stufenweise aufheben wollen, gibt Anlass zur Hoffnung", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Bund und Länder hatten am Vortag Beschlüsse gefasst, um sich vorsichtig von den Corona-Fesseln zu lösen. Cutkovic sieht die nächsten vier Wochen nun als kritisch dafür an, ob sich die Lage tatsächlich stabilisiert hat.

WALL STREET

Die US-Börsen wurden am Mittwoch von Konjunktursorgen belastet.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial gab im Mittwochshandel 1,85 Prozent auf 23.506,85 Punkte nach. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite verlor daneben 1,44 Prozent auf 8.393,18 Zähler.

Hatten zuletzt Hoffnungen die Aktienkurse gestützt, dass die Corona-Pandemie ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, gewinnen nun wieder Zweifel und Angst vor den wirtschaftlichen Folgen die Oberhand.

Derweil geht die Bilanzsaison in den USA in eine neue Runde. Noch vor Handelsbeginn haben mit Bank of America, Goldman Sachs und Citigroup drei weitere US-Großbanken über den Verlauf des ersten Quartals berichtet.

Daneben gibt es eine Fülle an Konjunkturdaten zu verarbeiten. Veröffentlicht wurden der Empire State Manufacturing Index für April und die Einzelhandelsumsätze aus dem März. Beide gingen stärker zurück als erwartet, der Empire State Manufacturing Index stürzte sogar regelrecht ab.

ASIEN

Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

In Japan notierte der Nikkei zum Handelsende 1,33 Prozent im Minus bei 19.290,20 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland stand der Shanghai Composite derweil 0,31 Prozent höher bei 2.819,94 Indexpunkten. In Hongkong gab der Hang Seng letztlich 0,58 Prozent nach auf 24.006,45 Zähler.

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag den schwachen Vorgaben der Wall Street zumindest zum Teil entziehen können. Insgesamt war die Tendenz in der Region uneinheitlich. An der Wall Street hatten sich die Indizes zum Handelsende von ihren Tagestiefs zumindest etwas erholt gezeigt. Zudem war es in Asien bereits am Mittwoch deutlicher abwärts gegangen.

Die Beschäftigung mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie dominierte weiter das Verhalten der Anleger, nachdem am Vortag neue US-Konjunkturdaten noch deutlich schwächer ausgefallen waren als ohnehin befürchtet. In die gleiche Kerbe schlug der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank. Zudem hatten weitere US-Banken in ihren Quartalsberichten massive Gewinnrückgänge gezeigt. Bei Marktteilnehmern erhöhte das die Zweifel an einer sogenannten V-förmigen, also raschen Erholung der Wirtschaft nach einer Lockerung der Corona-bedingten Restriktionen.

Die Märkte warten nun auf die Strategie zum Wiederhochfahren der US-Wirtschaft. Dazu will sich US-Präsident im Tagesverlauf äußern. Derweil sind in den USA in den vergangenen 24 Stunden mit fast 2.600 so viele Menschen an COVID-19 gestorben wie nie zuvor weltweit.

