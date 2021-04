ATX: Rückenwind durch starke US-Vorgaben? DAX vorbörslich höher -- Börsen Asien: Kleine Gewinne in Fernost

Vorbörslich zeichnet sich für den Start am heimischen Aktienmarkt ein kleines Plus. In Deutschland könnte der kleine Verfall am Terminmarkt für Bewegung sorgen. Die Anleger in Asien zeigen sich am Freitag zurückhaltend.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt haben die Anleger gute US-Vorgaben vor der Brust.

Der ATX schloss am Vortag unverändert bei 3.205,77 Punkten.

Die US-Börsen hatten ihre Rally nach starken Bankenzahlen am Vortag fortgesetzt. Das könnte den Handelsstart hierzulande beeinflussen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex könnte am Freitag fester starten.

Der DAX hatte am Vortag 0,30 Prozent bei 15.255,33 Zählern zugelegt.

Weil am Terminmarkt kleiner Verfall ist, könnte die Lethargie der vergangenen Tage auch am deutschen Aktienmarkt etwas nachlassen. Nicht auszuschließen ist, dass der DAX im Tagesverlauf sein Rekordhoch bei 15'312 angreift. Unterdessen ist die Berichtssaison bereits in vollem Gange. Am Vorabend bzw. in der Nacht haben aus dem DAX HeidelbergCement und Daimler vorläufige Zahlen vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen sind. Auch HelloFresh hat mit einem starken Jahresauftakt überzeugt, so dass die jüngst hohen Bewertungen an den Börsen nun von guten wirtschaftlichen Entwicklungen bei den Unternehmen untermauert werden. Ein Rekordwachstum des chinesischen BIP - gleichwohl knapp unter der Erwartung, flankiert dies.

WALL STREET

In den USA wurde am Donnerstag ein stärkerer Handel beobachtet.

Der Dow Jones ging etwas höher in den Handel und legte auch anschließend zu. Dabei schafft er es zeitweise auf ein neues Allzeithoch. Aus dem Handel ging er letztlich 0,9 Prozent fester bei 34.035,99 Punkten aus dem Handel. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Start ein Plus aus, das er auch im Verlauf halten konnte. Letztlich stand er 1,31 Prozent höher bei 14.038,76 Zählern.

Der Einzelhandelsumsatz im März, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sowie die Geschäftsaktivitäten in den Großräumen Philadelphia und New York im April zeigten eine klare Erholung der US-Konjunktur an. Einzig die Industrieproduktion im März entwickelte sich schwächer als erhofft - gleichwohl legt auch sie zu. Wichtiger sei der aktuelle Sprung des Einzelhandelsumsatzes, meinte ein Händler. Denn die Industrie arbeite Aufträge aus der Vergangenheit ab.

Überdies hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell schon am Mittwoch Beruhigungspillen verteilt. Eine Straffung der Geldpolitik mit anschließenden Zinserhöhungen wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, machte der Fed-Chef klar. Damit können Anleger weiter die Konjunkturerholung spielen, ohne eine Straffung der Geldpolitik fürchten zu müssen.

ASIEN

Mit leichten Gewinnen präsentieren sich die Börsen in Asien am letzten Handelstag der Woche.

Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich im späten Handel etwas fester mit einem leichten Plus von 0,15 Prozent auf 29.686,60 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite etwas deutlicher nach oben, gegen 07 MEZ ist in Plus von 0,46 Prozent auf 3.414,74 Indexpunkte zu sehen. Daneben zeigt sich der Hang Seng ebenfalls marginal fester mit einem kleinen Plus von 0,05 Prozent auf 28.808,23 Zähler.

Chinas Wirtschaft hat nach neuesten Daten die Corona-Krise weitgehend überwunden und ist mit einem Rekordwachstum ins neue Jahr gestartet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX