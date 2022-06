Nach Leitzinsanhebung durch Fed: DAX fester erwartet -- Asiatische Indizes uneins

Der deutsche Aktienmarkt dürfte freundlich in den Donnerstagshandel starten. Die Asien-Börsen finden auch am Donnerstag keine gemeinsame Richtung. Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Mittwoch nach der Fed-Sitzung zunächst hin- und hergerissen, griffen dann aber doch zu.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch sehr stark.

Der ATX stieg schon kurz nach Handelsbeginn und baute sein Plus im Anschluss weiter kräftig aus. Zum Börsenschluss ging es letztlich 1,59 Prozent hoch auf 3.135,78 Punkte.

Nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank zeichnen sich zum Start am Donnerstag etwas höhere Kurse ab. Die Fed hat wie weithin erwartet den Leitzins deutlich um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent erhöht. Es war der größte Zinsschritt seit 1994. Dennoch wurde die Entscheidung an den Märkten gelassen bzw mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen. Nicht nur war weil der massive Schritt nach dem Schock der unerwartet hohen US-Inflation im Mai vom vergangenen Freitag erwartet wurde, sondern auch weil an den Börsen in der Zwischenzeit der entschlossene Kampf gegen die Inflation als wichtigstes Marktthema gesehen wird. US-Notenbankgouverneur Jerome Powell machte zwar klar, dass im Juli ein weiterer Zinsschritt um 75 Basispunkte denkbar sei, betonte aber auch, dass solche Schritte nicht zur Regel werden sollen. Damit beruhigte der oberste Notenbanker der USA den Aktienmarkt etwas.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex drüfte mit kleinen Gewinnen in den Handel an Fronleichnam gehen.

Der DAX wird vorbörslich um 0,32 Prozent fester bei 13.528 Punkten taxiert. Am Mittwoch verabschiedete er sich letztlich 1,36 Prozent stärker bei 13.485,29 Zählern aus dem Handel.

Die US-Notenbank hat mit ihrem scharfen geldpolitischen Straffungskurs die Märkte nicht weiter verunsichert. Die Erleichterung dürfte im DAX am Donnerstag für eine weitere Stabilisierung sorgen. Bereits an der Wall Street reagierten die Anleger am Vorabend sehr positiv auf die Fed. Sie hatte den US-Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben, und damit etwas stärker als die meisten Experten erwartet hatten. Einige hatten aber sogar noch mehr für möglich gehalten als diesen nun größten Zinsschritt seit 1994. Die Fed kämpft gegen die höchste Inflation seit 40 Jahren. Notenbankchef Jerome Powell gelang offenbar der Spagat zwischen konsequenter Straffung der Geldpolitik und Beruhigung der Märkte: "Erwarten Sie nicht, dass 75-Basispunkt-Anhebungen üblich werden", sagte er.

WALL STREET

Die US-Börsen sind am Mittwoch nach dem Leitzinsentscheid der Fed stärker aus dem Handel gegangen.

Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 30.668,53 Punkten. Direkt nach dem Leitzinsentscheid hatte er sich zunächst volatil gezeigt und seine Anfangsgewinne (+0,68 Prozent auf 30.570,50 Punkte) zeitweise vollständig abgegeben. Dann konnte er jedoch wieder ins Plus drehen und noch klar steigen. Der NASDAQ Composite kletterte bis zum Handelsschluss um 2,5 Prozent auf 11.099,15 Punkte. Auch er hatte seine Gewinne nach der Veröffentlichung des Zinsschrittes zunächst etwas reduziert, dann jedoch wieder Gas gegeben. Zum Start konnte er bereits um 1,29 Prozent auf 10.968,40 Zähler anziehen.

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Ein solch großer Zinsschritt war am Markt von einigen Experten bereits befürchtet worden. Die Erwartungen an die Fed hatten sich zuletzt regelrecht überschlagen, seit am Freitag die Verbraucherpreise für Mai eine noch höhere Teuerung offenbart hatten als befürchtet. Finanzinstitute wie JPMorgan und Goldman Sachs hatten sogar mit einem 0,75-Punkte-Schritt gerechnet.

"Der Markt hat endlich realisiert, dass schmerzhafte Schritte nötig sind, um die auf dem höchsten Niveau seit 40 Jahren befindliche Inflation zu dämpfen", erklärte Andrew Hollenhorst, US-Chefökonom der Citigroup, mit Blick auf den jüngsten Kursrutsch quer durch alle Anlageklassen.

ASIEN

Die Märkte in Fernost weisen auch am Donnerstag gemischte Vorzeichen auf.

In Tokio steht der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,76 Prozent höher bei 26.527 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.298 Einheiten ein Minus von 0,23 Prozent auf. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 1,25 Prozent auf 21.041 Zähler nach.

Nach der positiven Reaktion der Wall Street auf die wie erwartet mit 75 Basispunkten groß ausgefallene Zinserhöhung der US-Notenbank geht es am Donnerstag auch an den asiatischen Börsen teilweise nach oben. Die Aufwärtsbewegung ist aber wenig dynamisch und laut Marktteilnehmern in erster Linie der Aussage von Fed-Chairman Powell zu verdanken, wonach derlei große Zinserhöhungen nicht die Regel werden sollen. Zugleich schloss Powell sie für Juli aber nicht aus. Daneben gibt es Hoffnungen, dass es der Fed gelingen wird, so die Inflation erfolgreich einzudämmen. Zu hören ist außerdem von Schnäppchenkäufen nach der jüngsten Verlustserie an einigen Börsen im Vorfeld der US-Zinsentscheidung.

In Japan kommt etwas Rückenwind von stärker als erwartet gestiegenen Exporten im Mai, Gegenwind vom im Vergleich zu gleichen Vortageszeit festeren Yen. In Hongkong wie auch anderswo heißt es, das in den USA deutlich gestiegene Zinsniveau könne dazu führen, dass Gelder aus Schwellenländern abgezogen und in den USA angelegt würden.

