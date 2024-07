ATX und DAX mit schwächerer Eröffnung -- Börsen in Fernost uneinig

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich zum Start in den Dienstagshandel mit negativer Tendenz.

Der ATX steht kurz nach Handelsbeginn 0,42 Prozent tiefer bei 3.669,00 Einheiten.

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit tieferen Notierungen in den Handel gestartet. Auch das europäische Umfeld zeigt sich zu Handelsbeginn mit negativen Vorzeichen. Datenseitig steht heute Vormittag in Deutschland mit der ZEW-Umfrage ein wichtiger Stimmungsindex zur Veröffentlichung an. In den USA werden dann am Nachmittag vor allem die Einzelhandelsumsätze mit Aufmerksamkeit verfolgt.

Ergebnisse gibt es am Berichtstag von der Telekom Austria sowie von EuroTeleSites. Beide Unternehmen legen die Zahlen am Abend nach Handelsschluss vor.

Am Montag war der Wiener Aktienmarkt nach zuletzt drei Gewinntagen in Folge wieder etwas zurückgekommen. Zum Wochenauftakt galt es für die Marktakteure das versuchte Attentat auf Ex-Präsidenten Donald Trump einzuordnen. "Der Wahlkampf in den USA dürfte mit dem Attentat auf Trump in die heiße Phase treten und es ist davon auszugehen, dass Trump den Vorfall für sich zu nutzen weiß und politisches Kapital daraus schlagen wird", kommentierten die Experten der Helaba. Experten gehen davon aus, dass die Chancen für Trump bei den Präsidentschaftswahlen im November gestiegen seien.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Dienstag zunächst kleine Abgaben verbucht.

Der DAX verliert zur Handelseröffnung 0,02 Prozent auf 18.586,42 Punkte.

Nach dem schwächeren Wochenstart gibt der DAX am Dienstag angesichts der andauernden politischen Unsicherheit nochmals etwas nach. Durch einen weiteren Rücksetzer am Dienstag könnte der versuchte Bruch des seit Mitte Mai gültigen Korrekturtrends zu einem Fehlausbruch werden. Bislang wartet der deutsche Leitindex noch auf eine Bestätigung, aktuell jedenfalls droht er wieder unter diese Trendlinie zurückzufallen. Am Freitag war der Leitindex auf das höchste Niveau seit Anfang Juni gestiegen, weshalb manch ein Börsianer ihn schon auf dem Weg zur Bestmarke von 18.892 Punkten sah.

Von der Wall Street kommt trotz weiterer Rekorde im Dow Jones Industrial und S&P 500 kein frischer Schwung. Die Tageshochs fielen hier etwa mit dem europäischen Handelsende zusammen, und anschliessend schmolzen die Gewinne merklich ab. Die Rekordrally an der technologielastigen Nasdaq-Börse war in den vergangenen Tagen schon ins Stocken geraten.

Mit den Kursgewinnen in New York, aber erhöhter Vorsicht in Europa und Asien beginnen die Anleger laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners damit, "eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump einzupreisen". Denn höhere Zölle könnten den Warenaustausch mit Europa und China massiv beeinträchtigen, erwähnte er. Den DAX sieht er im "üblichen Sommerloch", was sich am Vortag in besonders niedrigen Umsätzen widergespiegelt habe.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Montag auf grünem Terrain.

Der Dow Jones Index schloss 0,53 Prozent höher bei 40.211,78 Einheiten und erreichte im Handelsverlauf bei 40'351,10 Punkten ein neues Allzeithoch.

Der NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 18.472,57 Zählern.

Der Anschlag auf den Ex-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vom Wochenende, den dieser leicht verletzt überlebte, hat nach Aussage von Beobachtern die Chance Trumps auf einen Wahlsieg erhöht. Trump gilt als "marktfreundlicher" als der amtierende Präsident Joe Biden. Bei einem Wahlsieg dürfte Trump die Zölle erhöhen, aber auch die Steuern senken und damit das US-Haushaltsdefizit weiter in die Höhe treiben.

Die Bank OCBC hält es für möglich, dass die Volatilität an den Märkten vorerst zunimmt aufgrund der gestiegenen Chancen, dass Trump die Wahl dank "Sympathie"-Stimmen gewinnt. Viel hänge aber auch davon ab, welche Partei im US-Kongress eine klare Mehrheit erhalte. Dies dürfte für die Märkte mehr Sicherheit bedeuten..

Am Devisenmarkt zogen Kryptowährungen, darunter vor allem Bitcoin, kräftig an. Trump gilt als aufgeschlossener gegenüber Kryptowährungen als Biden. Der US-Dollar gab derweil anfängliche Gewinne grossteils wieder ab; der Dollarindex tendiert behauptet. "Sichere Häfen" wie der Dollar seien mit den gestiegenen Aussichten auf einen Wahlsieg Trumps nicht gesucht, hieß es aus dem Handel.

ASIEN

Die Märkte in Asien zeigen sich im Dienstagshandel uneinig.

In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 letztendlich um 0,20 Prozent an auf 41.275,08 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derzeit marginal um 0,12 Prozent nach auf 2.970,36 Zähler. Daneben fällt der Hang Seng in Hongkong um 1,51 Prozent zurück auf 17.744,45 Einheiten.

An den Börsen in Asien geht es am Dienstag uneinheitlich zu, in Tokio wird nach einem Feiertag am Montag nun wieder gehandelt. Gesprächsthema Nummer eins war zuletzt das Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Wochenende und was dies für den Wahlausgang bedeuten könnte. Allgemein wird vermutet, dass sich dadurch die Siegchancen für den - zumindest mit Blick auf die USA - als wirtschaftsfreundlicher geltenden Trump verbessert haben. Klare Impulse an den Börsen setzte das aber nicht.

