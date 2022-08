ATX und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen mit leichten Aufschlägen

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen im Dienstagshandel zu. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag in Grün.

So eröffnete der ATX 0,2 Prozent höher bei 3.090 Punkten.

Marktbeobachter verwiesen auf den robusten Handelsausklang an der Wall Street am Vorabend sowie auf solide Asien-Börsen.

Datenseitig haben Marktteilnehmer heute die Ergebnisse der ZEW-Umfrage im Blick. Zwar ist es an den Aktienmärkten in den letzten Wochen zu erfreulichen Kursgewinnen gekommen, dennoch herrschen in Europa und speziell in Deutschland Konjunkturzweifel vor - auch wegen der Befürchtungen vor einer Gasknappheit, hieß es dazu in einem Helaba-Kommentar. Der Ukraine Krieg, die hohe Inflation und der zu erwartende, weitere Leitzinsanstieg schlagen zu dem auf das Gemüt.

Am Nachmittag sorgt dann in den USA die Industrieproduktion für Aufmerksamkeit. Die Vorgaben für die ebenfalls anstehenden US-Baubeginne und -genehmigungen sind uneinheitlich. Insgesamt sollte sich der Einfluss der Zahlen auf die Zinserwartungen in Grenzen halten, kommentierten die Helaba-Analysten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt orientiert sich am Dienstag weiter aufwärts.

So startete der DAX 0,24 Prozent im Plus bei 13.849,62 Einheiten.

Der robuste Handelsausklang an der Wall Street stützt das Kursgeschehen. Schwache US-Wirtschaftsdaten hatten am Vortag im New Yorker Handel die Erwartung gestützt, dass die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungskurs nach den zuletzt großen Schritten mehr Vorsicht walten lassen könnte. Dieses Schema prägt die Erholungsrally an den Weltbörsen. Seit dem Juli-Tief bei etwa 12 400 Punkten hat der deutsche Leitindex mittlerweile elf Prozent gewonnen, aktuell steht er auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten.

Auf Unternehmensseite ist die Berichtssaison abgeklungen.

WALL STREET

Die Wall Street konnte am Montag ihre anfänglichen Verluste klar hinter sich lassen.

Zwar war der Dow Jones zunächst mit einem Abschlag gestartet, doch konnte er im weiteren Handelsverlauf in die Gewinnzone vorrücken und schloss somit 0,45 Prozent stärker bei 33.912,44 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite konnte ins Plus drehen, zur Schlussglocke stand damit ein Gewinn von 0,62 Prozent bei 13.128,05 Zählern auf der Kurstafel.

"Das Ausmaß dieser Bärenmarktrallye hat viele überrascht, uns eingeschlossen", schrieben die Marktstrategen von Morgan Stanley in einem aktuellen Kommentar. Geschürt worden sei die Erholung von einer Kombination aus besser als befürchtet ausgefallenen Unternehmensgewinnen im zweiten Quartal und der anhaltenden Hoffnung auf einen weniger restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte können am Dienstag leichte Zuwächse erzielen.

In Tokio verzeichnet der Nikkei aktuell (06:50 Uhr) einen kleinen Gewinn von 0,05 Prozent bei 28.886,21 Punkten.

Der Shanghai Composite gewinnt daneben 0,24 Prozent auf 3.283,87 Einheiten. Der Hang Seng zieht um 0,11 Prozent auf 20.063,64 Zähler an.

Von der Wall Street kamen positive Impulse. Schwache Konjunkturdaten hatten hier erneut die Fantasie geweckt, dass die US-Notenbank weniger stark an der Zinsschraube drehen könnte als befürchtet.

Die Anleger bewegen sich weiter zwischen Sorgen vor einer globalen Abschwächung der Weltwirtschaft und der Hoffnung, dass die Notenbanken angesichts zuletzt schwacher Konjunkturdaten aus den USA und China ihren Zinserhöhungskurs verlangsamen könnten. In China hatte zu Wochenbeginn die People's Bank of China (PBOC) überraschend eine Zinssenkung vorgenommen, um die Wirtschaft zu stützen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX