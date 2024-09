Feiertag in Tokio und Shanghai: ATX und DAX vorbörslich etwas höher -- Hang Seng leichter

Der heimische und deutsche Aktienmarkt dürften zum Handelsbeginn am Montag leichte Gewinne verbuchen. In Hongkong präsentieren sich Anleger zum Wochenbeginn zurückhaltend.

AUSTRIA

Die Wiener Börse steht vor einem festeren Start in den Montagshandel.

Der ATX dürfte etwas höher eröffnen.

Die Nachrichtenlage ist dünn, die Vorlagen sind derweil nicht eindeutig.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden Anleger wohl zum Börsenstart am Montag zugreifen.

Der DAX dürfte am Montag zunächst an die starke Vorwoche anknüpfen.

Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt im Visier, nachdem sich zuletzt im Bereich der 100-Tage-Durchschnittslinie wieder Käufer gefunden hatten. Nachdem die Europäische Zentralbank in der Vorwoche den Erwartungen mit einer weiteren Zinssenkung entsprochen hatte, richten sich die Augen nun auf die US-Notenbank. Die Fed dürfte am Mittwoch ebenfalls die Zinswende einläuten. Unsicherheit herrscht lediglich über die Grösse des ersten Schritts, nachdem zuletzt sogar wieder stärker über 0,5 Prozentpunkte spekuliert wurde.

WALL STREET

Die seit drei Tagen währende positive Stimmung an der Wall Street hielt auch am Freitag an.

Der Dow Jones konnte seinen kleinen Gewinne vom Sitzungsstart sichtlich ausbauen und beendete den Tag 0,72 Prozent höher bei 41.393,78 Zählern.

Der NASDAQ Composite ging mit einem Aufschlag von 0,65 Prozent bei 17.683,98 Punkten ins Wochenende, nachdem auch er etwas stärker in den Handelstag eingestiegen war.

Unverändert stützte der als sicher geltende Einstieg der US-Notenbank in einen Zinssenkungszyklus am 18. September. Auch wenn die jüngsten Inflationsdaten die Hoffnung auf einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten deutlich gedämpft haben, bewegt sich die Inflation aber insgesamt in die richtige Richtung - nach unten. An diese Marktsicht dürften auch die noch vor der Startglocke anstehenden Import- und Exportpreise nichts ändern.

"Zusammen mit den Verbraucherpreisen vom Mittwoch ermöglichen es die Erzeugerpreise der Federal Reserve, mehr Vertrauen darin zu haben, dass die Inflation eingedämmt wurde. Mit der anhaltenden Inflation der Wohnkosten bleibt die Hürde für eine aggressive Senkung der Zinssätze weiterhin ziemlich hoch", urteilen die Analysten von Capital Economics. Am Zinsterminmarkt wird ein Zinsschritt von 25 Basispunkten aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent eingepreist, einer von 50 Basispunkten mit 45 Prozent. Damit tippen nun doch wieder deutlich mehr Teilnehmer auf eine deutlichere Zinssenkung als noch am Vortag.

ASIEN

Die Börse in Hongkong verzeichnet am Montag leichte Verluste, während in Tokio und Shanghai feiertagsbedingt nicht gehandelt wird.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Freitag mit einem Verlust von 0,68 Prozent bei 36.581,76 Punkten. Druck auf die Kurse kam vom festeren Yen. Die Aufwertung der heimischen Währung belastete vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen, deren Produkte sich auf dem Weltmarkt dadurch verteuern.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite letztlich am Freitag um 0,48 Prozent auf 2.704,09 Zähler. In Hongkong notiert der Hang Seng stellenweise 0,02 Prozent tiefer bei 17.366,36 Einheiten.

An den Börsen in Ostasien, an denen am Montag gehandelt wird, geht es in engen Grenzen uneinheitlich zu. Vielfach wird aber nicht gearbeitet, in Japan, Südkorea und auf dem chinesischen Festland ruht das Geschäft an den Aktienmärkten wegen nationaler Feiertage.

Neben den Konjunkturdaten beschäftigt Marktteilnehmer die in dieser Woche am Mittwoch allseits erwartete erste Zinssenkung in den USA seit 2020. Die Spannung lebt davon, ob die Fed die Zinsen direkt um 50 Basispunkte oder "wie üblich" um 25 Basispunkte senken wird. Inzwischen wird die Wahrscheinlichkeit mit 57 Prozent höher eingeschätzt, dass es ein großer Schritt sein wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX