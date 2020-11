ATX klettert hoch -- DAX in Grün -- Asiatische Indizes notieren zum Handelsende im Plus

Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Beginn der neuen Woche nach oben. An der deutschen Börse ist die Stimmung freudlich. An den Börsen in Fernost greifen Anleger zum Wochenstart zu.

AUSTRIA

An der Börse in Wien greifen Anleger zu.

Der Leitindex ATX notiert kurz nach der Sitzungseröffnung im Plus und klettert anschließend noch weiter - zuletzt wies er ein Plus von rund 1,5 Prozent bei zeitweise 2.447,25 Punkten aus.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Der datenseitige Blick richtet sich in der neuen Woche zunächst in die USA, denn dort steht mit dem Empire-State-Index ein wichtiges Stimmungsbarometer an.

Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die guten Vorgaben der Märkte in Asien und den USA. In Asien sorgte das größte Freihandelsabkommen der Welt für Gesprächsstoff. Dieses hat China mit 14 asiatisch-pazifischen Staaten geschlossen. Damit entsteht eine der größten Freihandelszonen: In ihr leben mehr als zwei Milliarden Menschen, die etwa ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung erbringen. Die Volkswirte der HSBC gehen davon aus, dass bereits 2030 schon 50 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung in dieser Region erwirtschaftet wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex kann am Montag zulegen.

Der DAX notierte kurz nach dem Handelsstart im Plus und kann sich auf grünem Terrain halten.

Kursgewinne an den Börsen in den USA und Asien haben am Montagmorgen für einen freundlichen Wochenauftakt auch am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Als Treiber für die Börsen machen Analysten unverändert die Aussicht auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit COVID-19 aus.

In den USA hatte der Dow Jones Industrial am Freitag anfängliche Gewinne im Handelsverlauf kontinuierlich ausgebaut. Auch in Japan, Seoul oder an den Festlandbörsen in China ging es wieder dank des asiatisch-pazifischen Freihandelspakts und starker Wirtschaftsdaten bergauf. Dem folgt der Dax nun mit Kursgewinnen. Nun ist das Hoch von vor einer Woche bei 13 297 Punkten das nächste Ziel.

"Positiv kommt an den Börsen auch an, dass sich Joe Bidens Team gegen einen landesweiten Lockdown ausspricht", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der neu gewählte US-Präsident werde Covid-19 also "mit maximaler Rücksichtnahme auf die US-Wirtschaft bekämpfen". Damit bleibe für die US-Wirtschaft der befürchtete Worst Case aus.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel verbuchte am Freitag Zuschläge.

Der Dow Jones eröffnete den Freitagshandel höher und baute die Gewinne immer weiter aus. Zum Handelsende wies der US-amerikanische Leitindex einen Aufschlag von 1,37 Prozent auf 29.479,81 Punkte aus. Der NASDAQ Composite kletterte letztlich 1,02 Prozent auf 11.829,29 Zähler.

Nach dem Rücksetzer vom Vortag zeigten sich die US-Aktienmärkte am Freitag mit festerer Tendenz. Die große Euphorie am Montag - getrieben von Impfstoff-Hoffnungen und dem Ausgang der US-Präsidentenwahl - scheine langsam auszulaufen, erklärte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Zudem müssen die Börsen sich aus seiner Sicht weiter mit der Corona-Krise auseinandersetzen. "Die schwelenden Sorgen rund um die Corona-Pandemie haben die Anleger wieder eingeholt", erklärte Emden.

ASIEN

An den größten Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.

Der japanische Leitindex Nikkei kletterte schlussendlich um 2,03 Prozent auf 25'906,93 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Börsenschluss 1,11 Prozent im Plus bei 3'346,97 Zählern. Parallel zeigte sich in Hongkong der Hang Seng 0,86 Prozent stärker bei 26'381,67 Stellen.

An den asiatischen Börsen herrschte am Montag im späten Geschäft gute Stimmung - viele Handelsplätze der Region bewegten sich auf Rekordschlussstände zu. Positiv wurde gewertet, dass China und 14 weitere Staaten aus dem Asien-Pazifik-Raum ein wichtiges Freihandelsabkommen geschlossen haben. Die Umfassende Regionale Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) wurde bei einem Video-Gipfel der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) in Hanoi unterzeichnet. Neben China und den zehn Asean-Staaten gehören dem Abkommen auch Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland an. Damit entsteht die größte Freihandelszone der Welt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX