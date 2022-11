Neue Spannungen um Ukraine-Krieg belasten: Asiens Börsen überwiegend im Minus

An den asiatischen Aktienmärkten sind zur Wochenmitte gemischte Vorzeichen zu sehen. Der heimische Leitindex bewegte sich am Dienstag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen fuhren Gewinne ein.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich im Dienstagshandel fester.

Der ATX notierte im frühen Verlauf freundlich. Danach war der Leitindex zwischenzeitlich in die Verlustzone gerutscht, um sich dann wieder etwas zu erholen. Zum Handelsende legte er 0,58 Prozent auf 3.224,43 Punkte zu.

Geopolitische Spannungen nach einem Raketeneinschlag in Polen dürften am Morgen nicht stark belastet. Es gibt inzwischen Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt und es nicht aus Russland stammt, wie zuerst befürchtet wurde. Im Handelsverlauf dürften dann Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus rücken. Am Nachmittag stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA auf dem Programm. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern könnten vor allem Daten zur Umsatzentwicklung im amerikanischen Einzelhandel für Impulse sorgen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach der Bekanntgabe niedriger als erwartet ausgefallener US-Erzeugerpreise gefestigt.

Der DAX war mit einem Zuwachs in den Handel gestartet. Nachdem er zeitweise in die Verlustzone abgerutscht war, schaffte er im Verlauf erneut den Sprung ins Plus und notierte letztlich 0,46 Prozent höher bei 14.378,51 Punkten.

Sorgen vor einer neuen Eskalation zwischen der Nato und Russland nach einem Raketeneinschlag in Polen könnten zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt rasch in den Hintergrund rücken. Es gibt inzwischen Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt und nicht aus Russland, wie zuerst befürchtet.

Die Luft für den deutschen Leitindex wird auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni gleichwohl dünner. Ausgehend von seinem Jahrestief Ende September hat er gemessen an seinem Vortagesschlusskurs mittlerweile um mehr als ein Fünftel gewonnen. Ausschlaggebend für die jüngste Rally ist ein sich abschwächender Preisdruck in den USA. Damit verbunden sind am Markt Hoffnungen auf einen nachlassenden Zinsdruck.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Dienstag in Kauflaune.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,17 Prozent höher bei 33.594,17 Punkten. Daneben ging es für den NASDAQ Composite um 1,45 Prozent bei 11.358,41 Zählern aufwärts.

Der Anstieg der US-Erzeugerpreise im Oktober fiel mit plus 0,2 Prozent nur halb so stark wie erwartet aus und schürt damit weiter die Hoffnungen auf ein langsameres Zinserhöhungstempo der US-Notenbank. Die Kernrate zeigte sich sogar mit einer unveränderten Tendenz, während hier mit einer Zunahme um 0,3 Prozent gerechnet worden war.

Bereits in der Vorwoche hatte die etwas stärker als erwartete Abschwächung der US-Verbraucherpreise für den Oktober für eine Rally an den Aktienmärkten gesorgt. Nach zuletzt vier Zinserhöhungen um 75 Basispunkte wird für die Dezember-Sitzung der Fed nun mehrheitlich mit einer Anhebung um 50 Basispunkte gerechnet. Doch auch wenn die Fed das Zinserhöhungstempo leicht drosseln sollte, könnte das Zinshoch erst später als bislang erwartet erreicht werden und zudem höher ausfallen.

Befeuert wurde die "Temporeduzierung" bereits am Vortag durch Aussagen von der Vize-Chefin der US-Notenbank, Lael Brainard. Sie erwartet, dass die Fed "bald" ihr hohes Zinserhöhungstempo abschwächt. "Ich denke, es wird wahrscheinlich bald angemessen sein, ein langsameres Erhöhungstempo zu wählen", sagte sie in einem Interview mit Bloomberg.

ASIEN

An den Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch überwiegend leichter.

In Tokio legt der Nikkei entgegen dem allgemeinen Trend gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 0,16 Prozent auf 28.036 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,41 Prozent auf 3.121 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng unterdessen um 1,22 Prozent auf 18.119 Einheiten nach.

Eine gestiegene Risikoaversion aus Sorgen vor einer Eskalation geopolitischer Spannungen macht sich am Mittwoch an den asiatischen und australischen Aktienmärkten breit. Die Abgaben halten sich aber in Grenzen - auch weil US-Präsident Joe Biden zur Beruhigung der Lage beiträgt. Auch am Devisenmarkt sprechen Händler von einem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Der Greenback gilt als vermeintlich sicherer Anlegerhafen. Hintergrund sind die beunruhigenden Berichte aus dem Nato-Staat Polen, wo zunächst von einer mutmaßlich russischen Rakete gesprochen worden war, die im Grenzgebiet zur Ukraine eingeschlagen sei - an einem Tag mit den schwersten russischen Angriffen auf ukrainische Infrastruktur seit Monaten.

Nach Angaben Warschaus stammte die Rakete aus russischer Produktion, zwei Menschen seien getötet worden. Polen versetzte Teile seiner Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft. Zur Beruhigung der Lage und damit auch zur Stabilisierung der Märkte trägt allerdings bei, dass nach Einschätzung von US-Präsident Joe Biden die Rakete vermutlich nicht aus Russland abgefeuert worden sei.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX