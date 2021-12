ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor starkem Start -- Börsen in Fernost ohne gemeinsame Tendenz

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag mit Gewinnen erwartet. Der deutsche Leitindex zeigt sich vorbörslich deutlich höher. An den asiatischen Märkten geht es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen. Am US-Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte aufwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag vorbörslich in Grün.

Der ATX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke deutlich fester.

Positiv wird an der Börse zum einen gewertet, dass die Fed nun den Kampf gegen die galoppierende Inflation aufgenommen hat und das Tapering-Tempo verdoppelt, damit enden die Wertpapierkäufe bereits im März 2022. Zudem wird der Zinserhöhungspfad schneller steiler als bisher prognostiziert, so werden allein für das Jahr 2022 nun drei Leitzinserhöhungen erwartet, eben soviele könnten 2023 folgen. Auch wenn die Leitzinsen damit schneller steigen als bisher eingepreist, werden sie langfristig allerdings nicht höher erwartet wie bisher. Positiv wird in der Folge an der Börse gewertet, dass die US-Notenbank ein sehr klares Bild über die zukünftige Geldpolitik geliefert hat, was den Investoren Planungssicherheit gibt. Zudem ist davon auszugehen, dass bei Eintreten eines externen Events, die US-Notenbank weiterhin bereit steht, einzuspringen. Daneben sind die Blicke bereits auf die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittag gerichtet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag in einen festeren Handel starten.

Der DAX verbucht vor dem Ertönen der Startglocke bereits deutliche Gewinne.

Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen als bisher beabsichtigt und deutete für 2022 drei Zinserhöhungen an. Damit können die Anleger nun planen, Unsicherheit weicht aus dem Markt. Galt bisher die Liquiditätszufuhr durch die Notenbanken als zentraler Treiber der Kursgewinne an den Aktienmärkten, scheinen die Anleger jetzt darauf zu hoffen, dass die Fed die Inflation bekämpfen kann, ohne das Wirtschaftswachstum abzuwürgen.

"Das Leitzinsniveau steigt schneller, auf lange Sicht aber nicht höher", schrieb Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank. Das bis Ende 2024 erwartete Zinsniveau habe sich kaum verändert. Die Notenbanker wollten "lieber früher handeln", um später "nicht länger und aggressiver auf der Bremse stehen zu müssen".

WALL STREET

Der Handel an der Wall Street stand am Mittwoch im Zeichen der US-Notenbank.

So eröffnete der Dow Jones quasi unverändert (+0,01 Prozent) bei 35'549,35 Punkten, konnte nach der Entscheidung der US-Notenbank aber die Gewinnzone erobern und verabschiedete sich 1,08 Prozent höher bei 35.926,77 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite, der zunächst deutlicher verloren hatte, schaffte es ins Plus und schloss 2,15 Prozent höher bei 15.565,58 Zählern.

Die Federal Reserve hat angesichts der hohen Inflation einen zügigeren Ausstieg aus ihrem massiven Kaufprogramm beschlossen. Außerdem werden in neuen Projektionen jetzt mindestens drei Zinserhöhungen im nächsten Jahr in Aussicht gestellt. Der Abbau der Anleihenkäufe wird auf 30 Milliarden Dollar pro Monat verdoppelt, teilte die US-Notenbank mit. Damit würden die Käufe bis März 2022 auslaufen. Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidungen erwartet.

ASIEN

An den Märkten in Fernost sind am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen zu erkennen.

In Japan steigt der Nikkei um 2,05 Prozent auf 29.044,49 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,46 Prozent auf 3.664,48 Stellen, während sich der Hang Seng in Hongkong 0,40 Prozent schwächer bei 23.326,80 Zählern zeigt. (6.58 Uhr MEZ)

Dass die Wall Street auf die beschleunigte geldpolitische Straffung in den USA und die in Aussicht gestellten drei Zinserhöhungen im kommenden Jahr mit teils kräftigen Gewinnen reagierte, erklären Marktbeobachter zum einen damit, dass dies weitgehend auch schon erwartet worden sei und nun für Sicherheit sorge. An anderer Stelle heißt es, die US-Konjunktur scheine robust genug zu sein, diese Maßnahmen gut zu verkraften. Wieder andere Stimmen sprechen eher von einer Art Trotzreaktion der Märkte auf die für Aktien eigentlich ungünstigen Beschlüsse.

In Hongkong dominieren Sorgen, dass die USA weitere chinesische Unternehmen auf ihre schwarze Liste nehmen könnten, in die US-Unternehmen nicht investieren dürfen oder deren Geschäftsbeziehungen mit den USA eingeschränkt werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX