Zinssenkungsfantasie wird ausgepreist: ATX und DAX mit klaren Verlusten -- Asiatische Börsen letztlich in Rot - Hongkong bricht ein

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt fallen am Mittwoch weiter. Die Indizes in Asien gaben zur Wochenmitte nach.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt setzt seine Talfahrt am Mittwoch fort.

Der ATX gab kurz nach Handelsbeginn um 0,72 Prozent auf 3.359,39 Punkte nach und vergrößert seine Verluste im weiteren Verlauf noch deutlich.

Wie bereits am Dienstag lasten die gedämpften Zinssenkungserwartungen in den USA weiter auf der Stimmung der Aktienanleger. In Europa stehen sieben EZB-Redebeiträge im heutigen Datenkalender und könnten Aufschluss über die weitere Zinsentwicklung im Euroraum geben. Die Frage ist dabei laut Einschätzung der Helaba-Analysten nicht mehr so sehr, ob es im Jahr 2024 überhaupt zu Zinssenkungen kommt, sondern vielmehr, wann und wie viele.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Mittwoch weiter bergab.

Der DAX verlor zur Eröffnung 1,03 Prozent auf 16.400,42 Punkte und bleibt auch anschließend schwach.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt zur Wochenmitte angeschlagen, der DAX rutscht zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Gedämpfte Hoffnungen auf schon baldige Leitzinssenkungen in den USA belasten. Die Vorgaben aus den USA und auch aus Asien sind negativ. In Asien stand das chinesische Wirtschaftswachstum im Fokus, das im abgelaufenen Jahr 5,2 Prozent betrug und damit die Zielvorgaben leicht übertraf. Der Immobilienmarkt bleibt aber unter Druck und die Konsumlaune der Menschen angeschlagen.

Am Nachmittag dürften noch Daten aus den USA interessieren: Veröffentlicht werden die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion. "Dass die US-Wirtschaft bisher nicht in eine Rezession abgeglitten ist, liegt auch am robusten privaten Verbrauch", sagte Experte Christoph Balz von der Commerzbank.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag abwärts.

Der Dow Jones Index verlor zum Handelsende 0,62 Prozent auf 37.360,99 Punkte. Beim NASDAQ Composite dominierten ebenfalls die Verkäufer und schickten das Börsenbarometer 0,19 Prozent auf 14.944,35 Zähler abwärts.

Die US-Börsen notierten nach dem verlängerten Feiertagswochenende schwächer. Gedämpft wurde die Stimmung von wieder steigenden Marktzinsen. Am Markt wuchsen die Zweifel an baldigen Zinssenkungen der großen Notenbanken, was sich in wieder steigenden Anleiherenditen niederschlägt. Am Montag hatte EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann in einem Interview gesagt, dass die hartnäckige Inflation die EZB möglicherweise davon abhalten werde, die Zinsen in diesem Jahr zu senken. Daraufhin hatten die Renditen der Bundesanleihen zugelegt.

Der Empire-State-Index fiel überraschend von minus 14,5 Punkten im Vormonat auf minus 43,7 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2020 und signalisiert einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

Auf Unternehmensebene standen die beiden US-Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley nach ihrer vorbörslichen Zahlenvorlage im Fokus der Börsianer.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte gaben am Mittwoch nach.

In Tokio schloss der Nikkei 225 um 0,40 Prozent tiefer bei 35.477,75 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis zur Schlussglocke um 2,09 Prozent auf 2.833,62 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong brach kräftig ein: Er ging um 3,71 Prozent tiefer bei 15.276,90 Einheiten aus der Sitzung.

Die japanische Börse erhielt am Mittwoch zeitweise erneut Unterstützung vom Yen, der seine Talfahrt dynamisch fortsetzt und so billig war wie zuletzt Anfang Dezember. Ein billiger Yen verbessert die Exportaussichten japanischer Unternehmen. Nach anfänglichen Gewinnen, drehte jedoch auch der japanische Markt ins Minus. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen und verwiesen auf ein enttäuschendes Wachstum in China.

Die Börsen der Region folgten zum einen der leichteren Vorgabe der Wall Street. Dort wurde weiter Zinssenkungsfantasie ausgepreist, die zum Ende des Vorjahres sehr weit gelaufen war und die zuletzt auch aus Kreisen der US-Notenbank Dämpfer erhalten hatte. Nun sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller, dass die Notenbank einen methodischen und vorsichtigen Ansatz verfolgen solle, wenn sie im Laufe des Jahres die Zinsen senke. Das kam am Markt als Signal dafür an, dass es mit den Senkungen nicht allzu schnell und dynamisch vonstattengehen dürfte.

Gedrückt wurde die Stimmung in Asien aber auch von BIP-Daten aus China, die während des Handelsverlaufs veröffentlich wurden. Demnach wuchs die chinesische Wirtschaft 2023 um 5,2 Prozent, was zwar über dem offiziell ausgegeben Zielwerte Pekings von "rund 5 Prozent" liegt, Ökonomen hatten aber mit einem Anstieg um 5,6 Prozent gerechnet. Ein BIP-Anstieg um 5,2 Prozent käme nicht überraschend angesichts des Basiseffekts, hatte Gary Ng, Ökonom bei Natixis bereits vor der BIP-Zahlenvorlage gesagt. Der Markt setze weiter auf nachfrageseitige Unterstützung durch Peking.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX