ATX im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch - erstmals über 20.800-Punkte-Marke -- Nikkei im Minus - Chinas Börsen schwächer

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex setzt seine Rekordrally fort. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag uneins.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende freundlich.

Der ATX bewegte sich bewegte sich bereits kurz nach Handelsstart auf grünem Terrain und baut seine Gewinne anschließend aus.

Datenseitig stehen am heutigen Freitag Zahlen aus den USA im Fokus, darunter die Baubeginne und Baugenehmigungen sowie die Industrieproduktion für Dezember. Alle Daten sind vor allem mit Blick auf die weiteren geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed von Bedeutung. "Die Zinssenkungserwartungen werden bei soliden Bauzahlen und einer höheren Produktion aber vermutlich nicht forciert", schreiben die Experten der Helaba dazu.

Bereits veröffentlicht wurden Zahlen aus China. Chinas Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben um fünf Prozent gewachsen. Damit wurde das Wachstumsziel der Regierung von "rund fünf Prozent" erreicht. Mit der Amtseinführung von Donald Trump in den USA könnte allerdings Gegenwind für Chinas konjunkturelle Entwicklung drohen. Der designierte US-Präsident hat China bereits mit neuen Zöllen gedroht, die den gegenseitigen Handel belasten würden. Trumps Amtseinführung findet am Montag statt, wenn in den USA der Handel am "Martin Luther King Day" pausiert.

Auch aus Österreich kamen Konjunkturdaten: Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) revidiert seine Wachstumsprognose für die Jahre 2025 bis 2029 nach unten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbucht am Freitag Gewinne.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,37 Prozent höher bei 20.732,04 Punkten und setzt damit seine Rekordrally fort. Anschließend dringt er tiefer in die Gewinnzone vor und knackt dabei erstmals die 20.800-Punkte-Marke.

Der DAX hat am Freitag den dritten Rekordtag in Folge verbucht. Leicht positive Impulse für die Aktienmärkte kamen aus China, wo die Wirtschaft das Wachstumsziel der Regierung von "rund fünf Prozent" im vergangenen Jahr erreichte. "Auch wenn die Zahlen weiterhin mit allerlei Zweifeln behaftet sind, sie machen Hoffnung, dass das Reich der Mitte das Schlimmste in Sachen Konjunkturdelle vielleicht doch hinter sich hat", sagte der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Mit dem robusten Auftakt übergingen die Europa-Börsen die Tatsache, dass der Handel an der wegweisenden Wall Street am Vorabend ins Stocken geraten war. Bevor die Vereinigten Staaten mit Trump einen altbekannten Präsidenten zurückbekommen, gingen die Anleger dort etwas in die Defensive vor allem bei Technologiewerten. Seine Amtseinführung findet am Montag statt, wenn in den USA der Handel am "Martin Luther King Day" pausiert. Die US-Anleger positionieren sich damit auch für ein verlängertes Wochenende.

Laut dem Marktanalysten Konstantin Oldenburger von CMC Markets ist "die große Bühne bereitet" für einen Mann, der in Sachen Wirtschaft und Geopolitik wohl viel verändern werde. Trumps erste Amtszeit sei von einem zollintensiven Ansatz geprägt gewesen, der sich insbesondere gegen China gerichtet habe. Auch seine zweite Amtsperiode werde wohl neue Zölle und Einschränkungen mit sich bringen. Die große Sorge dabei ist, dass dies die Inflation anheizen könnte.

WALL STREET

Die US-Börsen gaben am Donnerstag nach.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher, drehte anschließend jedoch ins Minus. So beendete er den Handelstag auch 0,16 Prozent schwächer bei 43.153,13 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab ebenfalls nach, nachdem er im Plus gestartet ist. Zum Feierabend notierte er 0,89 Prozent tiefer bei 19.338,29 Zählern.

Mit Blick auf die Konjunkturdaten stiegen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Der Anstieg der viel beachteten Einzelhandelsumsätze im Dezember blieb unterdessen hinter den Prognosen zurück. Damit haben laut der Helaba die Zinssenkungserwartungen wohl Bestand und könnten im ersten Halbjahr sogar wieder leicht zulegen.

Am Vortag hatten die US-Verbraucherpreise die Marktstimmung schon deutlich aufgehellt. Insbesondere der Rückgang der Kerninflation, die Energie und Nahrungsmittel ausklammert, und von der Notenbank Fed besonders beachtet wird, hatte für Erleichterung gesorgt.

ASIEN

Die Märkte in Asien zeigen sich am Freitag uneins.

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,44 Prozent auf 38.404,70 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,25 Prozent auf 3.244,28 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 0,19 Prozent höher bei 19.559,71 Einheiten.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China setzen am Freitag an den Börsen in Ostasien keine entscheidenden Akzente. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich. In Japan bremst weiter die Erwartung einer Zinserhöhung. In der kommenden Woche könnte es bereits soweit sein, nachdem unter der Woche entsprechende Hinweise aus der japanischen Notenbank kamen.

