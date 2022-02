ATX vorbörslich leichter -- DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Tendenzen.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten.

Der ATX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart leicht im Minus.

"Der Markt bleibt hochgradig nervös", so ein Marktteilnehmer. Er verweist auf russische Agenturberichte, nach denen russische Separatisten dem ukrainischen Militär einen Bruch des Waffenstillstands vorwerfen. Das führt erneut zu einem Wechsel aus Risikoanlagen in vermeintlich sichere Häfen wie Dollar, Gold und Staatsanleihen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nachgeben.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Auch wenn die US-Notenbank Fed am Vorabend in New York dafür sorgte, dass die New Yorker Aktienmärkte im Schlusshandel aufholen konnten, bleibt die unsichere Situation in der Ukraine bei den Anlegern in den Hinterköpfen. "Die Fed ist weniger falkenhaft als befürchtet", zog am Morgen die Credit Suisse ein Fazit vom Protokoll zur letzten Sitzung der Notenbank, das Vorabend veröffentlicht wurde. Allerdings bleibt der Ukraine-Konflikt ein Hemmschuh, hiess es am Markt. Die US-Regierung stuft den von Moskau angekündigten Teilabzug russischer Truppen als Falschinformation ein und geht stattdessen von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz aus. Ähnlich äusserte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Credit-Suisse-Experten bleiben angesichts der Lage taktisch neutral gestimmt für Aktien. "Wir sind aber bereit, Chancen zu ergreifen, falls die Aktienmärkte in den kommenden Wochen einen weiteren Rückschlag erleiden", schrieben die Experten. Impulse für die weitere Entwicklung könnten am Donnerstag von der Berichtssaison kommen.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street übten sich am Mittwoch in Zurückhaltung.

Der Dow Jones nahm den Handel am Mittwoch etwas tiefer auf und verlor auch anschließend. Zuletzt macht er aber an Boden gut und kämpft sich an die Nulllinie vor, wo er die Sitzung 0,16 Prozent schwächer bei 34.934,27 Punkten beendete. Der Techwerteindex NASDAQ Composite stand zur Eröffnung tief im Minus und verblieb dann zunächst in der Verlustzone. Auch er konnte seine Verluste anschließend reduzieren und schloss 0,11 Prozent leichter bei 14.124,09 Zählern.

Obwohl es Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt gab, blieben Anleger weiter vorsichtig. Wie die Nato in Erkenntnis brachte, scheine Russland den Truppenaufmarsch im Grenzgebiet weiter fortzuführen.

Neben den geopolitischen Schwierigkeiten, blickten Marktteilnehmer gespannt auf die Veröffentlichung des Fed-Protokolls zur jüngsten Zinssitzung im Januar. Wie aus der Dokumentation hervorging, haben die Währungshüter die Möglichkeit eines rascheren Anhebens des Leitzinses geprüft.

ASIEN

Die Börsen in Asien tendieren am Donnerstag in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07:00 MEZ 0,75 Prozent auf 27.255,73 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland notiert derweil bei 3.476,55 Zählern mit einem Plus von 0,31 Prozent. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,14 Prozent auf 24.684,77 Einheiten nach.

Die Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt zerstreuen sich wieder, weil ein Abzug von russischen Truppen noch nicht bestätigt werden konnte. Dagegen stützt das Protokoll der US-Notenbanksitzung im Januar vom Vorabend. Darin wird der Wille der Fed deutlich, die Inflation zu bekämpfen, doch deuten sich keine Maßnahmen an, die über das am Markt erwartete Ausmaß hinausgehen. Mit der weiter angespannten Lage in der Ukraine sind tendenziell sichere Häfen gesucht, wie Anleihen oder Gold und am Devisenmarkt der Yen.

"Wir haben den Höhepunkt der Unsicherheit in der Geldpolitik erreicht", sagt Jason England, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors. "Das Protokoll hatte nach der bereits auf der Januar-Sitzung vollzogenen Kehrtwende nicht viel mehr zu bieten". Es habe keine Diskussion über eine Anhebung um 50 Basispunkte gegeben, die viele für März eingepreist hätten. Und "es gab nicht viele Informationen über die Fed-Bilanz, obwohl sie erwähnten, dass der Abfluss dieses Mal wahrscheinlich schneller erfolgen wird als nach der letzten Krise", so der Teilnehmer.

