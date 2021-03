Asiens Märkte mit Abgaben

Marktteilnehmer in Fernost lassen es zur Wochenmitte langsam angehen.

AUSTRIA

An der Börse in Wien zeigten sich Anleger am Dienstag leicht optimistisch.

Der ATX notierte im frühen Handel etwas höher und hielt sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone. Am Nachmittag fiel er dann an die Nulllinie zurück, konnte letztlich jedoch 0,38 Prozent hinzugewinnen auf 3.176,99 Punkte.

Positive Vorgaben lieferte die Wall Street. Der Dow Jones hatte den siebenten Tag in Folge mit Gewinnen geschlossen und ein neues Rekordhoch markiert.

Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete billionenschwere Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft und besser als von Experten erwartete Konjunkturdaten hatten Rückenwind verliehen. Die Anleger setzen weiter auf einen "Post-Virus Boom", hieß es. Deswegen wird auch europaweit mit Aufschlägen am zweiten Handelstag der Woche gerechnet.

Unter den Einzelwerten richteten sich die Blicke hierzulande auf die Aktien von Mayr-Melnhof. Der Konzern hatte heute seine Bücher geöffnet. Die Wertpapierexperten der Erste Group schrieben hierzu, dass der Jahresausweis 2020 des Kartonherstellers eine "positive Botschaft" schicke.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbuchte am Dienstag Gewinne.

Der DAX eröffnete die Sitzung stärker und hielt sich auch anschließend auf grünem Terrain. Dabei schaffte es es am späten Nachmittag gar ein neues Rekordhoch aufzustellen und sich kurzzeitig über die Marke von 14.600 Zählern hinwegzusetzen. Zum Handelsschluss stand er noch 0,66 Prozent im Plus bei 14.557,58 Punkten.

Nach dem trägen Wochenstart hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an Schwung gewonnen. Positive Impulse kamen von der Wall Street, wo sich die Rekordserie beim Dow Jones Industrial und beim S&P 500 am Montag fortsetzte. Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete billionenschwere Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft sowie unerwartet gute US-Konjunkturdaten gaben ordentlich Rückenwind.

"Trotz aktuell steigender Corona-Fallzahlen in Europa liegen Aktienanleger wohl grundsätzlich richtig, wenn sie durch die dritte Welle hindurchschauen", empfahl Chef-Kapitalmarktstratege Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Im zweiten Halbjahr dürfte sich die ökonomische Aktivität auch in den bisher arg gebeutelten Dienstleitungssektoren zurückmelden, glaubt Lück.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones ging nahezu unbewegt bei 32.966,75 Punkten in die Sitzung und gab im Verlauf nach, so dass zum Handelsende ein Minus von 0,39 Prozent auf 32.824,90 Punkte verbucht wurde.. Der NASDAQ Composite eröffnete mit leichten Zuschlägen von 0,47 Prozent auf 13.523,17 Punkte und begab sich im Verlauf auf Richtungssuche, bevor es mit einem Aufschlag von 0,09 Prozent bei 13.471,57 Zählern in den Feierabend ging.

Zuletzt nicht weiter gestiegene Renditen halfen besonders den Technologiewerten zwischenzeitlich, ihre Erholung fortzusetzen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt bei 1,60 Prozent, knapp unter dem Jahreshoch.

Im Blick hatten die Akteure derweil weiter das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Notenbank dürfte dabei trotz des verabschiedeten Hilfspakets und der steigenden Renditen auf Kurs bleiben und ihre lockere Geldpolitik bestätigen. Fed-Präsident Jerome Powell hatte wiederholt betont, dass die Notenbank fest entschlossen sei, geduldig zu sein. Es wird daher erwartet, dass die Fed ihre Botschaft wiederholt, dass sie noch weit von ihren Zielen entfernt sei. Es werde dennoch auf mögliche Aussagen hinsichtlich des jüngsten Anstiegs der Renditen geschaut, heißt es.

ASIEN

Der Handel an den asiatischen Märkten ist am Mittwoch von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt.

DDer japanische Leitindex Nikkei büsst 0,15 Prozent ein auf 29.878,29 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,12 Pozent tiefer bei 3.442,75 Zählern, während der Hang Seng in Hongkong 0,21 Prozent auf 28.968,27 Einheiten abgibt.

An den meisten Plätzen werden leichte Verluste verzeichnet, womit sie den Vorgaben des Dow-Jones-Index vom Dienstag folgen. Viele Teilnehmer zeigen sich risikoscheu wegen der bevorstehenden Sitzung der US-Notenbank. Für Spannung sorgt vor allem die Frage, ob und wie die Bank auf die zuletzt deutlich gestiegenen Anleiherenditren reagieren wird, die zwischenzeitlich Auslöser umfangreicher Verkäufe an den globalen Aktienmärkten waren.

Die Risikoaversion spiegelt sich auch in den Käufen von vermeintlich sicheren Anlagen, wie etwa dem Dollar, dem Yen oder auch Gold. Bereits am Vortag nach Börsenschluss in Ostasien hatten sich der Dollar und die japanische Währung kräftig verteuert.

