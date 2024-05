ATX freundlich -- DAX schwächer -- Börsen in Fernost gehen uneins ins Wochenende

Während sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet zeigt, verbucht der deutsche Leitindex am Freitag kleinere Gewinne. Am letzten Handelstag der Woche tendierten die asiatischen Indizes indes in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es am Freitag leicht nach oben.

Der ATX tendierte kurz nach der Eröffnung unverändert auf 3.707,69 Punkten. Anschließend tendiert er aber etwas höher.

Der Wiener Markt kann sich am Freitag dem moderat tieferen europäischen Markttrend entziehen. Die Vorgaben aus den USA waren ebenfalls leicht negativ - dort hatte die Wall Street am Donnerstag nach neuen Rekordständen im Frühhandel knapp behauptet geschlossen. Der Dow Jones war angetrieben von Zinssenkungshoffnungen erstmals in seiner Geschichte über 40.000 Punkte gestiegen, fiel im Späthandel aber wieder unter diese Marke zurück.

"An den Finanzmärkten ist etwas Ruhe eingekehrt, nachdem am Mittwoch der etwas geringer als erwartet ausgefallene Anstieg der US-Inflation und das verschlechterte wirtschaftliche Umfeld für Volatilität gesorgt hatten", beschreibt die Helaba die derzeitige Marktsituation.

Datenseitig steht heute Nachmittag in den USA der Index der Frühindikatoren des Conference Boards (TCB) im Fokus, dessen Vorgaben laut Helaba negativ sind. "Die Zinssenkungserwartungen bleiben daher präsent, auch wenn die Teuerung noch nicht auf das Zielniveau gesunken ist", meinen die Experten.

Frische Inflationszahlen wurden am Vormittag in der Eurozone veröffentlicht. So schwächte sich die Teuerung in Österreich weiter ab. Im April belief sich die Inflationsrate im Jahresvergleich auf 3,5 Prozent und sank damit auf den niedrigsten Wert seit September 2021. In der Eurozone wird angesichts der tendenziell zurückgehenden Inflation eine Zinssenkung im Juni erwartet. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte sich zuletzt zurückhaltend über mögliche Zinssenkungen nach Juni geäußert.

In Wien geht die Berichtssaison mit Rosenbauer in die nächste Runde. Der Feuerwehrausrüster hat im ersten Quartal 2024 einen Verlust geschrieben, diesen im Vergleich zum Vorjahresquartal aber etwas eingedämmt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am letzten Handelstag in Rot.

Der DAX verlor zum Ertönen der Startglocke 0,14 Prozent auf 18.713,25 Zähler. Im weiteren Verlauf bleibt er zunächst in der Verlustzone.

Der Dax hat am Freitag vor Pfingsten von seinem Rekord weiter Abstand genommen. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex bei 18.892 Punkten einen Höchststand erreicht. Auf Wochensicht tat sich bislang per saldo aber recht wenig.

An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes am Vortag weitere Bestmarken letztlich nicht ganz halten können. Am Ende standen kleine Verluste auf dem Tableau. Auch aus Asien kamen am Morgen keine größeren Impulse. In China enttäuschten die Einzelhandelsumsätze, auf die Börse hatte dies aber kaum Auswirkungen.

Unternehmensseitig dürfte es vor dem Wochenende ruhiger zugehen, zumal die Berichtssaison in Deutschland ausläuft. Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners stellte fest, dass die Gewinne der 40 DAX-Unternehmen in der Summe im Jahresvergleich zurückgegangen seien. In Verbindung mit dem aktuellen Indexstand bedeute dies ein 27-Monatshoch beim Kurs/Gewinn-Verhältnis, das damit erstmals wieder leicht über dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre liege. "Damit nehmen die Risiken von der Bewertungsseite zu", resümierte Altmann.

WALL STREET

An den US-Börsen wurden am Donnerstag neue Rekorde erzielt.

Der Dow Jones Index erreichte bei 40.051,05 Punkten eine neue Bestmarke und konnte damit erstmals die 40.000-er Marke überspringen. Im weiteren Verlauf kam der Leitindex von seinen Hochs zurück und schloss 0,10 Prozent tiefer bei 39.869,38 Punkten. Der NASDAQ Composite schaffte bei 12.335,02 Zählern ebenfalls ein neues Allzeithoch, am Ende stand ein Minus von 0,26 Prozent auf 16.698,32 Punkte an den Kurstafeln.

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Rekordfahrt vom Vortag verhalten fortgesetzt. Beim US-Leitindex Dow Jones reichte das für den erstmaligen Sprung über die 40.000-Punkte-Marke und ein neues Rekordhoch. Zur Wochenmitte hatte eine abgeschwächte US-Inflation den Börsen neue Zinssenkungsfantasie und Höchststände beschert. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Preise von in die USA importierten Gütern im April deutlich stärker gestiegen waren als erwartet. Dagegen trübte sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im Mai unerwartet stark ein. Auch die Entwicklung der US-Bauwirtschaft blieb im April hinter den Erwartungen zurück. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank deutlich.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Freitag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor vor dem Wochenende letztendlich 0,34 Prozent auf 38.787,38 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsende doch noch um 1,01 Prozent auf 3.154,03 Zähler, nachdem es zunächst bergab gegangen war. In Hongkong legte der Hang Seng schlussendlich um 0,91 Prozent zu auf 19.553,61 Einheiten.

Während die meisten Börsen leichte Abschläge verzeichneten, legten die chinesischen Börsen zu, gestützt von kräftigen Gewinnen bei Immobilienaktien. Hier hellte sich die Stimmung aufgrund von Berichten über mögliche Stützungsmaßnahmen lokaler chinesischer Behörden für den angeschlagenen Immobiliensektor auf. Daten aus dem Sektor zeigen, dass die Preise für neue Häuser in China im April erneut gefallen sind. Sie sanken so stark wie seit fast zehn Jahren nicht mehr.

Von der Wall Street kamen negative Vorgaben. Hier wurden zwar neue Rekordstände erreicht, der Dow Jones Index hat erstmals die Marke von 40'000 Punkten überwunden, schließlich setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Aus den Reihen der US-Notenbank kamen zuletzt Signale, dass die Zinsen aufgrund der hartnäckigen Inflation länger auf hohen Niveau bleiben könnten.

In China zeigen neue Wirtschaftsdaten Licht und Schatten. Während die Industrieproduktion im April gegenüber dem Vorjahr stärker als erwartet um 6,7 Prozent gestiegen ist, blieben die Einzelhandelsumsätze mit einem Anstieg um 2,3 Prozent im Jahresvergleich, hinter den Erwartungen von Ökonomen, die einen Anstieg um 4,0 Prozent erwartet hatten, zurück. Die Anlageinvestitionen stiegen im Zeitraum Januar bis April um 4,2 Prozent, lagen damit aber ebenfalls unter den Markterwartungen von 4,7 Prozent.

