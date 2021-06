Asien Märkte vorwiegend fester

An den Börsen in Asien geht es im Donnerstagshandel mehrheitlich aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch schwächer.

Der Leitindex ATX gewann in den ersten Handelsminuten hinzu, konnte seine Gewinne jedoch nicht halten und rutschte auf rotes Terrain ab. Er beendete die Sitzung 0,09 Prozent tiefer bei 3.525,90 Punkten.

Marktbeobachter verwiesen auf europaweit zurückhaltende Anleger im Vorfeld der am Abend anstehenden Bekanntgabe der jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed). Die Ergebnisse der Zinssitzung der Fed werden nach Börsenschluss in Europa erwartet.

Am heimischen Markt rückte AGRANA mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld. Außerdem legte Kapsch TrafficCom endgültige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 vor. Der Mautausrüster bestätigte dabei laut Analysten die bereits im April vorgelegten vorläufigen Ergebnisse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel unentschlossen.

Der DAX eröffnete etwas höher, drehte dann jedoch in die Verlustzone ab. Nachdem er mehrfach das Vorzeichen wechselte, notierte er zum Handelsende 0,12 Prozent leichter bei 15.710,57 Indexeinheiten.

Das zu Wochenbeginn erreichte Rekordhoch von rund 15.803 Zählern blieb damit aber unverändert in Sichtweite. Die Ergebnisse der Zinssitzung der Fed werden nach Börsenschluss in Europa erwartet.

"Das ist wieder so ein Tag, der erst abends richtig losgeht. Auf dem Parkett warten alle auf die Fed", beschrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Börsenlage.

Die Inflation in den USA hatte zuletzt stark angezogen, was die Fed unter Druck setzen könnte, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Die Analysten der Dekabank gaben sich gleichwohl gelassen: "Trotz der stärker als erwarteten Preisdaten in den USA dürfte die Fed an ihrem Mantra festhalten, dass der Anstieg der Inflation nur vorübergehend ist". Die Notenbanker um den Chef Jerome Powell könnten den Fokus daher weiter auf die geldpolitische Unterstützung des Arbeitsmarktes legen.

WALL STREET

Nach den Entscheidungen der US-Notenbanksitzung gab die Wall Street am Mittwoch weiter nach.

Der Dow Jones eröffnete mit einem geringfügigen Plus, fiel dann aber auf rotes Terrain zurück und verweilte dort anschließend. Bis zum Handelsende gab er um 0,77 Prozent auf 34.034,86 Punkte nach. Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsstart noch wenig bewegt, rutschte im Verlauf jedoch ebenfalls ins Minus und notierte letztlich 0,24 Prozent leichter bei 14.039,68 Zählern.

Die US-Notenbank hat ihre sehr lockere Geldpolitik bestätigt. Der Leitzins bleibe in der Spanne von null bis 0,25 Prozent, teilte die Fed nach ihrer Zinssitzung mit. Ökonomen hatten bereits mit der Entscheidung gerechnet.

ASIEN

Die asiatischen Indizes deuten im Donnerstaghandel vermehrt aufwärts.

Lediglich der Nikkei in Tokio notiert derzeit (7.05 Uhr MEZ) 1,1 Prozent schwächer bei 28.969,33 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,17 Prozent aufwärts auf 3.524,31 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong kann unterdessen 0,28 Prozent auf 28.516,97 Punkte zulegen.

Falls die asiatischen Aktienmärkte überhaupt eine Reaktion auf die Ankündigung einer früher als bislang in Aussicht gestellten Zinswende der US-Notenbank zeigen, dann fällt diese am Donnerstag gedämpft aus. Schon in den USA hatten die Anleger die Aussicht auf erste Zinserhöhungen bereits 2023 relativ gelassen weggesteckt, zumal sich am Anleihekaufprogramm der US-Notenbank zunächst nichts ändern soll und zugleich die Währungshüter den wirtschaftlichen Aufwärtstrend unterstrichen.

