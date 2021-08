Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Märkte in Fernost können sich auch am Dienstag nicht auf eine gemeinsame Tendenz einigen. Am heimischen Markt wurden am Montag Minuszeichen beobachtet. Der deutsche Leitindex notierte nach seiner Rekordjagd vergangene Woche schwächer. An den US-Börsen konnten die anfänglichen Verluste abgeschüttelt werden.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag leichter.

Der ATX bewegte sich kurz nach dem Ertönen der Startglocke schon knapp unterhalb der Nulllinie. Anschließend grub er sich tiefer ins Minus. Aus dem Handel verabschiedete er sich letztlich 0,8 Prozent tiefer bei 3.618,04 Zählern.

Während die US-Börsen am Freitag noch leichte Zugewinne verbuchen konnten, zeigten sich die Märkte in Asien heute überwiegend in Rot. In China fielen Daten zum Einzelhandel und der Industrie schwächer als erwartet aus. Sorgen bereitete den Anlegern auch weiterhin die Ausbreitung der Delta-Virusvariante.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Montag zurück.

Der DAX eröffnete bereits schwächer und behielt im weiteren Verlauf sein negatives Vorzeichen. Sein Schlussstand belief sich auf 15.925,73 Punkte (-0,32 Prozent).

Zu Wochenbeginn kamen negative Impulse aus Übersee: So waren in China Konjunkturdaten zum Einzelhandel und zur Lage der Industrie schwächer als erwartet ausgefallen. Auch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus vor allem in Japan schlug weiter auf die Stimmung. Aus charttechnischer Sicht befinde sich der DAX in der kritischen saisonalen Phase zwischen Juni und September, in welcher er statistisch nicht allzu weit voran komme, schrieb der Experte Andreas Büchler von Index Radar. Nach einer Pause seien dann aber im Herbst neue Gewinne in Richtung der 16.500er-Marke eine realistische Option.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street hielten sich am Montag zurück.

Der Dow Jones eröffnete kaum bewegt und rutschte zeitweise in den roten Bereich ab. Im späteren Handel konnte der US-amerikanische Leitindex jedoch seinen Abschlag hinter sich lassen und beendete den Tag 0,31 Prozent höher bei 35.625,40 Zählern. Der NASDAQ Composite schüttelte seine zeitweise deutlichen Einbußen zum Teil ab und ging schließlich mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 14.793,76 Punkten in den Feierabend.

Neben der steigenden Zahl von Corona-Infizierten in zahlreichen Ländern belasteten enttäuschende Daten aus China. Unter anderem fielen dort die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion schwächer aus als erwartet. "Die Abkühlung ist nun für alle klar zu sehen. Die Delta-Variante und die Rückkehr zu Schließungen sind natürlich nicht hilfreich", sagte Analyst Arne Petimezas von AFS mit Blick auf China. Hinzu kam noch die geopolitische Unsicherheit mit der Eroberung Afghanistans durch die islamistischen Taliban-Truppen. Im Hintergrund schwelte weiter die Sorge, dass die US-Notenbank in Bälde mit dem Tapering, dem Reduzieren der Anleihekäufe, beginnen könnte.

ASIEN

Am Dienstag weisen die asiatischen Börsen unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei marginale 0,08 Prozent auf 27.545,96 Indexpunkte hinzu.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert derweil 0,48 Prozent auf 3.500,43 Zähler, während der Hang Seng 0,68 Prozent tiefer bei 26.002,66 Einheiten notiert.

