ATX und DAX starten mit Gewinnen -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte freundlich. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch von ihrer freundlichen Seite.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt greifen die Anleger zur Wochenmitte vorsichtig zu.

So eröffnete der ATX minimale 0,03 Prozent höher bei 3.103 Stellen.

Aufmerksamkeit erhält in Wien die Ergebnisberichtssaison. Bereits in der Früh gab es Zahlen von FACC, Kapsch TrafficCom und der Semperit.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt am Mittwoch weiter zu.

So startete der DAX 0,13 Prozent im Plus bei 13.928,12 Punkten.

Rückenwind kommt von den Börsen in den USA und Asien. In New York ging am Vortag die Erholungsrally weiter. In Tokio und Hongkong trieb die Hoffnung auf weitere Maßnahmen Chinas zur Stützung der Wirtschaft die Kurse an.

Der seit Anfang Juli zu beobachtende Aufwärtstrend beim DAX sei intakt, hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Es seien inzwischen zahlreiche charttechnische Widerstände überwunden worden, sodass von dieser Seite der Weg für weitere Gewinne geebnet sei. "Wie ausgeprägt das Potenzial nach oben ist, wird sich angesichts des Ausblicks auf mehr Inflation und weniger Wachstum noch zeigen müssen", schränkten die Experten ein. Die jüngst zum Teil enttäuschenden Konjunkturzahlen in den USA hätten jedenfalls die Stimmung nicht merklich getrübt.

Konjunkturseitig interessieren zur Wochenmitte neben neuen Inflationszahlen aus Großbritannien vor allem die US-Einzelhandelsumsätze sowie am Abend das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Die reale Konsumtätigkeit unter Berücksichtigung der Preissteigerung leide unter der hohen Inflation und der damit einhergehenden Verunsicherung, schrieb die Helaba. Die Konjunkturzuversicht dürfte deshalb erst einmal nicht größer werden. "Dies hält die US-Notenbank aber nicht davon ab, die Leitzinsen weiter zu erhöhen." Das Sitzungsprotokoll werde wohl entsprechende Hinweise darauf geben, so die Fachleute der Landesbank.

WALL STREET

Der Dow Jones tendierte am Dienstag fester.

Der Dow Jones begann die Sitzung kaum verändert und kletterte dann weiter auf grünes Terrain. Zuletzt legte er noch um 0,74 Prozent auf 34.151,81 Punkte zu. Der technologielastige NASDAQ Composite stand zum Start im Minus. Anschließend wechselte er zwischen den Vorzeichen, bevor er den Handel 0,19 Prozent tiefer bei 13.102,55 Zählern beendete.

Gute Quartalszahlen der beiden wichtigen Einzelhandelskonzerne Home Depot und Walmart linderten Befürchtungen, dass die hohe Inflation in den USA die Konsumbereitschaft der Amerikaner mindert. Der private Konsum machte etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung aus.

Schlechter sah es bei der Baukonjunktur aus: Im Juli wurden weit weniger Projekte in Angriff genommen als erwartet. Die Zahl der Baubeginne ging um 9,6 Prozent zurück, während Ökonomen den Rückgang auf nur 2,5 Prozent geschätzt hatten. Bei den Baugenehmigungen wurde jedoch eine geringere Abnahme verzeichnet als erwartet.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte weisen am Mittwoch grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei aktuell (06:38 Uhr) einen Gewinn von 1,05 Prozent bei 29.170,86 Punkten.

Der Shanghai Composite klettert 0,28 Prozent auf 3.287,02 Einheiten. Der Hang Seng zieht daneben um 0,84 Prozent auf 19.997,79 Zähler an.

Zur insgesamt guten Stimmung tragen deutlich und stärker als erwartet gestiegene Exporte Japans im Juli bei. Dabei legte auch der Export ins für die Weltkonjunktur wichtige China um fast 13 Prozent zu.

Dazu kommen in China Spekulationen über weitere Hilfsmaßnahmen für die Konjunktur, nachdem Ministerpräsident Li Keqiang eingeräumt hat, dass sich die Null-COVID-Politik seines Landes im zweiten Quartal stärker als erwartet die Konjunktur beeinträchtigt habe. Der Politiker rief sechs Provinzen des Landes auf, den Konsum anzukurbeln.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX