ATX und DAX eröffnen höher -- Hang Seng im Plus

Der heimische und deutsche Aktienmarkt verbuchen zum Handelsbeginn am Dienstag leichte Gewinne. Die asiatischen Börsen finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich am Dienstag zunächst fester.

Kurz nach Handelsbeginn zeigt sich der ATX 0,42 Prozent höher bei 3.610,10 Einheiten.

Die Nachrichtenlage ist dünn, die Vorlagen sind derweil nicht eindeutig.

Auf Unternehmensebene sorgt Intel für Schlagzeilen. So will das Unternehmen den Bau der Magdeburger Chip-Fabrik verschieben und kündigt neue Sparmaßnahmen an.

DEUTSCHLAND

Nach dem leichteren Wochenstart verbucht der deutsche Aktienmarkt wieder kleine Gewinne.

Der DAX eröffnet 0,29 Prozent im Plus bei 18.686,76 Einheiten und steigt dann direkt an.

Am Montag verlief der Handel sehr ruhig innerhalb der Spanne vom Freitag. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt im Visier. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend werden aber wohl keine größeren Wetten eingegangen. Erwartet wird, dass die Fed ebenfalls die Zinswende einläutet, spekuliert wird allenfalls über das Ausmaß der Zinssenkung.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt wies am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn und baute diesen anschließend aus. Letztlich schloss er mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 41.622,08 Zählern.

Dagegen gab der NASDAQ Composite zum Handelsschluss 0,52 Prozent auf 17.592,13 Punkte ab, nachdem er bereits zum Start kräftig verloren hatte.

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch hielten sich die Anleger zurück, hieß es laut Dow Jones Newswires aus dem Handel.

Konjunkturseitig wurde nur der Empire State Manufacturing Index für September veröffentlicht, der die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York misst. Wider Erwarten stieg der Index auf plus 11,5 Punkte und lag damit erstmals seit November vergangenen Jahres im expansiven Bereich, während Volkswirte einen Rückgang auf minus 5,0 von minus 4,7 im August erwartet hatten.

So kurz vor dem Fed-Entscheid fand der Index jedoch wenig Beachtung. Es gilt als ausgemacht, dass die Federal Reserve erstmals seit 2020 die Zinsen senken wird. Strittig ist nur die Frage, ob die Notenbank sich zur Stützung der US-Wirtschaft mit einem kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten begnügt oder die Zinsen gleich um 50 Basispunkte senkt.

ASIEN

Die Börsen in Hongkong und Tokio finden keine gemeinsame Richtung, während in Shanghai feiertagsbedingt kein Handel stattfindet.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 1,03 Prozent bei 36.203,22 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite am Freitag letztlich um 0,48 Prozent auf 2.704,09 Zähler. In Hongkong notiert der Hang Seng hingegen zwischenzeitlich 1,33 Prozent höher bei 17.653,38 Einheiten.

Es herrscht weiterhin Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. In Tokio geht es dagegen nach der Feiertagspause am Montag kräftig abwärts, belastet vor allem vom anhaltend starken Yen. Teilnehmer richten ihre Blicke aber auch auf die im Wochenverlauf anstehende Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ). Dagegen ruht der Handel in Südkorea und auf dem chinesischen Festland wegen nationaler Feiertage. Hongkong legt zur Wochenmitte eine eintägige Feiertagspause ein.

Im Fokus steht vor allem die weithin erwartete erste Zinssenkung in den USA seit 2020. Die offene Frage ist allerdings, ob die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte oder um 25 Basispunkte senken wird. Laut CME Fedwatch rechnen Händler aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent mit einer Senkung um 50 Basispunkte und einer 32-prozentigen Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 25 Basispunkte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX