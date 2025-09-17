Fed mit Zinsentscheid am Abend: ATX mit ruhigem Handelstag erwartet -- DAX nach Kursrutsch wohl mit Gegenbewegung -- Asiens Börsen uneinheitlich

In Wien dürfte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich leichte Startgewinne ab. Die Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt dürften sich am Mittwoch kaum aus der Deckung wagen.

Der ATX war am Vortag 1,46 Prozent im Minus bei 4.577,95 Punkten aus dem Handel gegangen.

Im Fokus steht die US-Notenbanksitzung am Abend, bei der erwartet wird, dass die Währungshüter den Leitzins um mindestens 0,25 Prozentpunkte reduzieren werden. Der Markt erhofft sich zudem Hinweise auf weitere Zinssenkungen.

DEUTSCHLAND

Der DAX könnte am Mittwoch mit leichten Gewinnen starten.

Der DAX war am Vortag 1,77 Prozent tiefer bei 23.329,24 Einheiten aus dem Handel gegangen.

Der DAX steuert nach seinem gestrigen Kursrutsch am Mittwoch auf eine Stabilisierung zu. Vor dem wichtigen US-Zinsentscheid am Abend bleiben die Anleger aber vorsichtig.

Am Dienstag war der DAX aus seiner bisherigen September-Spanne nach unten herausgerutscht auf den niedrigsten Stand seit Juni. Damit hatte er weiter Anschluss an die US-Börsen verloren, die anschliessend nur leicht im Minus aus dem Handel gegangen waren. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das wichtigste deutsche Aktienbarometer aber immer noch vor den grossen US-Indizes.

An den Finanzmärkten gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed erstmals im laufenden Jahr die Zinsen senken wird. Geht es nach den Experten der Commerzbank, stehen vor allem die Aussagen zum Tempo künftiger Lockerungen im Mittelpunkt. Die Währungshüter stünden vor der Herausforderung, ihrem doppelten Mandat nachzukommen, nämlich maximale Beschäftigung zu erreichen und Preisstabilität zu gewährleisten.

Eine überwiegende Mehrheit rechnet mit einer moderaten US-Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Ein grosser Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten hatte zuletzt zwar auch zur Debatte gestanden. "Mit den gestrigen Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen ist eine kräftige Senkung der Leitzinsen aber noch unwahrscheinlicher geworden", hiess es aber am Morgen von der NordLB.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Dienstag wenig verändert.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem leichten Minus von 0,27 Prozent bei 45.758,27 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schaffte unterdessen ein marginales Minus von 0,07 Prozent bei 22.333,96 Zählern.

Anleger blieben vorsichtig, da am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank ansteht. Mehrheitlich wird mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet.

Für positive Stimmung sorgten vorbörslich veröffentlichte Konjunkturdaten: Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August um 0,6 Prozent zum Vormonat und damit doppelt so stark wie erwartet. Ohne den Autosektor betrug das Plus sogar 0,7 Prozent. Auch die Importpreise überraschten mit einem Anstieg von 0,3 Prozent, nachdem Ökonomen einen Rückgang prognostiziert hatten. Zudem legte die Industrieproduktion im August leicht um 0,1 Prozent zu - entgegen den Erwartungen eines Rückgangs.

Politisch sorgte ein Gerichtsbeschluss für Erleichterung: Fed-Gouverneurin Lisa Cook bleibt vorerst im Amt, nachdem ein Berufungsgericht einen Eilantrag der Trump-Regierung gegen sie abgelehnt hat. Gleichzeitig bestätigte der Senat Stephen Miran, den Wirtschaftsberater von Präsident Trump, als neues Mitglied im Fed-Board. Er tritt die Nachfolge von Adriana Kugler an, die im August zurückgetreten war.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zeigte sich wenig bewegt zuletzt bei 44.840,63 Punkten und damit 0,14 Prozent tiefer.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen zeitweise um 0,31 Prozent auf 3.873,88 Punkte nach oben.

In Hongkong legt der Hang Seng daneben zwischenzeitlich 1,57 Prozent auf 26.854,82 Punkte zu.

Im Vorfeld der am Abend mit Spannung erwarteten US-Notenbankbeschlüsse und -Projektionen geht es am Mittwoch an den Börsen in Asien uneinheitlich zu. Während eine Zinssenkung um 25 Basispunkte fest erwartet wird, ist die Frage, ob die Notenbanker zugleich weitere Zinssenkungen in Aussicht stellen, wie vom Markt mehrheitlich erwartet.

In Japan kommt Gegenwind vom Yen, der sich gegenüber der gleichen Vortageszeit fester zeigt, wodurch sich japanische Exporte verteuern. Stützend könnte dagegenwirken, dass die Exporte Japans im August zum Vorjahr nur ganz leicht gesunken sind um 0,1 Prozent, während Ökonomen ein Minus von 1,9 Prozent geschätzt hatten. Gleichwohl machte sich die US-Zollpolitik negativ bemerkbar, denn die Exporte in die USA brachen um 13,8

In Tokio sind die Blicke nicht nur auf die US-Notenbank, sondern auch auf die japanische Notenbank gerichtet, die am Donnerstag zweitägige Beratungen beginnt. Die Kommunikation der Bank of Japan könnte die Erwartung einer Zinserhöhung im Oktober schüren, glauben die Ökonomen von SMBC Nikko Securities. Auch wenn eine Änderung des Leitzinses am Freitag unwahrscheinlich sei, könnte sie eine Erhöhung im Oktober signalisieren. Den Yen dürfte das stützen.

An den Börsen in China und Hongkong dürfte stützen, dass es von den US-chinesischen Gesprächen über ein Handelsabkommen zuletzt positive Signale kamen, zumindest von Seiten der USA. Dazu scheint man kurz vor einer Einigung über die Social-Media-Plattform Tiktok zu stehen. Demnach würde das US-Geschäft von TikTok von einem Investorenkonsortium kontrolliert werden, könnte also weiterbetrieben werden.

Derweil könnte der Regierungschef von Hongkong in einer Rede am Mittwoch Maßnahmen vorstellen, um die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Stadt zu festigen, so Ökonomin Cindy Keung von OCBC. Schließlich gebe es Sorgen über eine verzögerte Erholung der Investitionen, einen schwächelnden Arbeitsmarkt und nachlassende Exporte.

