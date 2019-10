ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen waren von Zurückhaltung geprägt

EU-Gipfel und Handelskonflikt im Fokus: Der heimische Aktienmarkt kommt am Donnerstag kaum vom Fleck und auch der deutsche Leitindex bewegt sich kaum. An den Börsen in Fernost hielten sich die Anleger zurück.

AUSTRIA

Die Wiener Börse tritt am Donnerstag auf der Stelle.

Der Leitindex ATX war schwach gestartet und pendelt aktuell um den Vortagesschlusskurs.

Gebremste Überseebörsenvorgaben von der Wall Street und aus Tokio belasten auch die europäischen Aktienbörsen etwas. Das bestimmende Thema an den Finanzmärkten sind weiterhin die Verhandlungen der Europäischen Union mit Großbritannien über den Austritt des Landes. Nach der Klärung der wichtigsten Brexit-Fragen hoffen die Europäische Union und Großbritannien auf einen Deal bei dem am Nachmittag in Brüssel beginnenden EU-Gipfel. Im Vorfeld halten sich die Anleger mit Aktienengagements zurück. Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage noch sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex tritt am Donnerstag auf der Stelle.

Der DAX startete 0,12 Prozent tiefer bei 12.655,32 Punkten und pendelt aktuell um die Nulllinie.

Vor dem anstehenden EU-Gipfel zum Thema Brexit lassen die Anleger am Donnerstag trotz einigem Optimismus noch etwas Vorsicht walten. Bereits an der Wall Street hatten die Anleger trotz des guten Auftakts in die Berichtssaison eine Verschnaufpause eingelegt.

Nach der Klärung der wichtigsten Brexit-Fragen hoffen die Europäische Union und Großbritannien auf einen Deal bei dem am Nachmittag in Brüssel beginnenden EU-Gipfel. Zwei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt der Briten am 31. Oktober hatten Experten beider Seiten am Mittwoch entscheidende Fortschritte in Fragen erzielt, die lange als die größten Hürden galten. Allerdings steht ein weiterer Stolperstein aus: Das britische Parlament soll auf einer Sondersitzung am Samstag über die angestrebte Vereinbarung abstimmen. Allerdings lehnt die nordirische Protestantenpartei DUP Teile der von London und Brüssel aushandelten Vorschläge zum EU-Austritt ab.

Beim Brexit bleibe erst mal alles beim Alten, meint Thomas Altmann von QC Partners. "Die Anleger sind erst mal im Abwartemodus. Ohne neue positive Nachrichten kommen erst mal keine weiteren Käufer in den Markt." Ein Handels- und ein Brexit-Deal seien in den aktuellen Kursen bereits eingepreist. Insofern sei die Fallhöhe bei einem Scheitern nun umso größer. "Anleger sollten also auf der Hut sein", warnte Altmann.

WALL STREET

Am Mittwoch wagen sich Anleger an der Wall Street nicht aus der Deckung.

Der Dow Jones eröffnete den Handel 0,19 Prozent tiefer bei 26.972,31 Punkten und pendelt anschließend um seinen Vortagesschluss. Auch der NASDAQ Composite startete ebenfalls mit einem Abschlag von 0,35 Prozent in den Handel bei 8.119,81 Einheiten und notiert weiterhin auf rotem Terrain.

Der Handelsstreit rückt zur Wochenmitte wieder in den Blickpunkt der Wall Street. Es verstärkt sich die Sorge, dass die Verabschiedung eines Gesetzes zum Schutz von Demokratie und Menschenrechten in Hongkong durch das US-Repräsentantenhaus einen Deal im US-chinesischen Handelsstreit erschweren könnte. Die Reaktion aus Peking kam denn auch prompt - die Regierung äußerte sich "empört", sprach von einer Einmischung in innere Angelegenheiten und drohte "starke" Gegenmaßnahmen an.

Zwar stehe die US-Berichtssaison derzeit im Fokus, doch der Handelsstreit und die erneute Senkung der Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft durch den IWF am Vortag zeigten, dass die Situation angespannt bleibe, so ein Teilnehmer. Auch bei den Brexit-Verhandlungen hat es noch keinen Durchbruch gegeben. Hier wird die Zeit, um einen ungeregelten Austritt aus der EU noch zu vermeiden, zunehmend knapp.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich am Donnerstag von ihrer freundlichen Seite.

In Japan schloss der Nikkei 0,09 Prozent tiefer bei 22.451,86 Zähler.

Der Shanghai Composite fiel bis Handelsschluss um 0,05 Prozent auf 2'977,33 Punkte, wogegen der Hang Seng in Hongkong 0,69 Prozent auf 26'848,49 Zähler zulegte.

Der weiter auf sich warten lassende Durchbruch bei den US-chinesischen Handelsgesprächen hat am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen für Zurückhaltung gesorgt. Insgesamt war die Tendenz uneinheitlich bei sehr moderaten Kursausschlägen.

Erst beim Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Mitte November dürfte ein Abkommen unterzeichnet werden, folgt man Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin. Dabei dürfte es sich aber auch nur um ein Teilabkommen handeln. Ein Problempunkt sind offenbar die weiter im Raum stehenden zusätzlichen US-Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 156 Milliarden Dollar ab Dezember, nachdem die USA höhere Strafzölle ab dem 15. Oktober angesichts von Fortschritten bei den Gesprächen wieder zurückgenommen hatten.

Daneben bremste, dass es in den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über einen geregelten Brexit immer noch keine Vollzugsmeldung gibt - trotz zuletzt vermehrter Hinweise, dass beide Seiten kurz vor einer Einigung stehen sollen. Marktteilnehmer verwiesen außerdem auf gedämpfte US-Vorgaben, wo enttäuschende US-Einzelhandelsdaten maßgeblich zu leichten Verlusten beigetragen hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa