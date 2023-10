Diplomatische Bemühungen: ATX und DAX vorbörslich wenig verändert -- Asiens Börsen gewinnen

Am heimischen Markt sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst eine Stabilisierung einsetzen. Die asiatischen Märkte profitieren von der Hoffnung auf diplomatische Bemühungen im Krieg Israel und den palästinensischen Hamas.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag stabilisieren.

Der ATX bewegt sich vorbörslich um die Nulllinie.

Im Handel ist von einer gewissen Stabilisierung die Rede. Positiv wird gewertet, dass es bislang wenig Anzeichen für einen bevorstehenden israelischen Einmarsch in den Gazastreifen gibt. "Der sichere Hafen US-Staatsanleihen wurde zwar letzte Woche nach dem Ausbruch des Krieges gesucht. Mittlerweile werden US-Staatsanleihen aber schon wieder verkauft", heißt es bei QC Partners.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird nahe der Nulllinie erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in Nähe des Schlusses vom Vortag.

Nach dem ruhigen Wochenstart dürfte der DAX am Dienstag zunächst weiter auf der Stelle treten. Tags zuvor war der DAX zunächst bis auf 15.103 Punkte gefallen, hatte dann aber mit den US-Börsen ins Plus gedreht. Nach dem europäischen Handelsende tat sich dort aber nicht mehr viel. Nach der massiven Verunsicherung im angeheizten Nahost-Konflikt gilt das Prinzip Hoffnung angesichts diplomatischer Bemühungen um Deeskalation.

WALL STREET

Die Wall Street bewegte sich am ersten Handelstag der Woche auf grünem Terrain.

Der Dow Jones Index notierte schon zur Startglocke höher und zeigte sich auch weiterhin klar positiv. So beendete er den Montagshandel mit einem Zuwachs von 0,93 Prozent auf 33'984,54 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite ging ebenfalls fester in den Handel und blieb auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone, bevor er 1,20 Prozent stärker bei 13'567,98 Einheiten schloss.

An den US-Börsen kam es am Montag zu einem positiven Start in die neue Handelswoche. Die Ungewissheit um den weiteren Fortgang des Kriegs im Nahen Osten und den Verlauf der gerade beginnenden Bilanzsaison verhindere eine deutlichere Erholung, wie Händler sagen. Weiter steigende Anleiherenditen befeuern derweil Zinserhöhungsängste, die zusätzliche Nahrung erhalten von Inflationssorgen, ausgelöst durch den kräftig gestiegenen Ölpreis.

Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten gingen die Anleger lieber auf Nummer sicher, kommentiert Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor. Und Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown, bezeichnet den Krieg zwischen Israel und der Hamas als einen "weiteren geopolitischen Bruch", der zusammen mit dem Krieg in der Ukraine und den andauernden Spannungen zwischen den USA und China das Wachstum der Weltwirtschaft beeinträchtigen könnte. So habe auch die Warnung des CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, dass die Welt möglicherweise vor einer der gefährlichsten Zeiten seit Jahrzehnten stehe, die starken Zahlen der Bank am Freitag überschattet, merkt Streeter an.

Die Bilanzsaison legte zu Wochenbeginn noch eine kleine Pause ein. Erst am Dienstag veröffentlichen mit der Bank of America, Goldman Sachs und BNY Mellon weitere große US-Banken Geschäftszahlen. Aus dem Technologiesektor folgen am Mittwoch die Schwergewichte Tesla und Netflix.

ASIEN

In Asien geht es am Dienstag aufwärts.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (7.09 Uhr MEZ) 1,11 Prozent auf 32.010,24 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil 0,26 Prozent auf 3.081,75 Zähler. Der Hang Seng präsentiert sich unterdessen mit einem Zuschlag von 0,7 Prozent bei 17.763,41 Indexpunkten.

Hoffnungen, dass die laufenden mannigfaltigen diplomatischen Bemühungen eine regionale Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der palästinensischen Hamas verhindern können, sorgen am Dienstag an den asiatischen Börsen für eine Erholung von den Vortagsverlusten. Schon an der Wall Street hatten diese Hoffnungen für deutliche Kursgewinne gesorgt. Dazu kamen erneut taubenhafte Töne aus Reihen der US-Notenbank, wenngleich die Renditen am Anleihemarkt stiegen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX