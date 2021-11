ATX wechselt ins Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

Der heimische Markt bewegt sich zur Wochenmitte etwas fester. Der deutsche Leitindex lässt es ruhig angehen. An den asiatischen Börsen ist am Mittwoch kein gemeinsamer Konsens zu finden. Die Wall Street legte im Verlauf zu.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt werden am Mittwoch leichte Gewinne beobachtet.

Der ATX zeigte sich kurz nach Handelsbeginn bei 3.897,12 Punkten 0,03 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag. Anschließend fiel er zunächst in der Verlustzone, kämpft sich nun aber auf grünes Terrain vor.

"Dips dürften aber schnell gekauft werden", sagt ein Händler. Die wieder zunehmende Zinsspekulation dürfte die Bösen dagegen nicht belasten. Zwar verweist Deutsche Bank-Stratege Ulrich Stephan darauf, dass US-Aktien bei Inflationsraten über 6 Prozent in den vergangenen 100 Jahren mit einem durchschnittlichen KGV von 13 gehandelt worden seien - aktuell liege es bei 22. "Ich halte die heutige Situation aber kaum für vergleichbar", so der Stratege. Zum einen werde die US-Notenbank trotz der hohen Inflation noch eine Zeitlang am historisch niedrigen Leitzinsniveau festhalten, und zum anderen sorge die Fiskalpolitik für kräftige Wachstumsimpulse.

Am heimischen Aktienmarkt stehen in der laufenden Berichtssaison Semperit und der Flughafen Wien mit Ergebnisvorlagen im Blickfeld.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex lässt es am Mittwoch ruhiger angehen.

Der DAX ging nahezu unverändert bei 16.248,32 Punkten in die Mittwochssitzung. Anschließend wagt er sich langsam in die Gewinnzone vor, wo er erneut ein Rekordhoch verbuchen kann. Damit rückt auch die Marke von 16.300 Punkten in Reichweite.

Angesichts der jüngsten Rekorde mit am Vortag bis zu gut 16.266 Punkten ist dies aber noch immer kein nennenswerter Rücksetzer. "Die Stimmung auf dem Parkett ist weiterhin exzellent", schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Parters. "Noch immer gibt es keine Antwort auf die Frage, wie hoch der DAX noch steigen kann." Aus technischer Sicht sei er inzwischen allerdings massiv überkauft.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es nach einem kaum bewegten Start im Handelsverlauf aufwärts.

Der Dow Jones verbesserte sich um 0,16 Prozent auf 36.143,80 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 0,76 Prozent auf 15.973,86 Zähler zu.

Anleger richteten ihre Blicke auf die Konjunkturdaten. Auf Basis der Importpreise ist die Inflation im Oktober etwas deutlicher als befürchtet ausgefallen. Zugleich stiegen aber auch die Einzelhandelsumsätze stärker als vorausgesagt. Händler machen angesichts der guten Einzelhandelsumsätze noch keine stark konsumdämpfenden Effekte durch die galoppierende Inflation aus.

Nichtsdestotrotz haben Aktienmärkte ihren Schwung, der sie auf immer neue Rekordhöhen getrieben hat, eingebüsst. Anleger bereiteten sich auf Zinserhöhungen in den USA im kommenden Sommer vor, heisst es mit Blick auf die Inflation der Verbraucherpreise, die sich auf dem höchsten Niveau seit Jahrzehnten bewegt. Höhere Zinsen stellen eine Belastung für Aktienkurse dar. "Die Erträge am Aktienmarkt, die wir in diesem Jahr bisher gesehen haben, können einfach nicht weitergehen. (...) Bei dieser hohen Inflation sehen wir Auswirkungen auf die Kaufkraft der Konsumenten", sagt Markstratege Frank Øland Winther von Danske Bank. Bei seinem Haus überlege man, etwas Geld aus Aktien abzuziehen und stattdessen in Unternehmensrentenpapiere mit guter Bonität umzuschichten.

ASIEN

An den asiatischen Märkten ist erneut kein gemeinsamer Trend zu erkennen.

In Japan verliert der Nikkei 0,30 Prozent auf 29.719,29 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil aufwärts. Der Shanghai Composite zeigt sich 0,15 Prozent fester bei 3.526,97 Zählern. Der Hang Seng sackt unterdessen um 0,55 Prozent auf 25.572,21 Punkte ab. (7.02 Uhr MEZ)

Dass in den USA die Indizes nach stark ausgefallenen US-Einzelhandelsdaten freundlich tendiert hatten, stützt nicht. Eine Rolle für die Verkaufsstimmung dürfte spielen, dass das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping wenig Konkretes brachte im Hinblick auf Entspannung zwischen beiden Seiten, außer dass man in Kontakt bleiben will. Allerdings waren die Erwartungen von vornherein auch niedrig.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX