Großer Verfallstag an den Terminbörsen: ATX und DAX schwächer -- Asiens Märkte klar im Minus

Der heimische Markt zeigt sich am Freitag leichter, während es auch in Deutschland zunächst leicht bergab geht. Die Indizes in Fernost verbuchen derweil ebenfalls Abgaben.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt bleiben am Freitag zunächst eher in Deckung.

Der ATX nahm den Handel etwas tiefer auf. Auch derzeit gibt er nach.

Im Mittelpunkt des heutigen Handelsgeschehens steht der große Verfallstag, der sogenannte "Hexensabbat", an dem an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen. Dieser könnte für größere Kursbewegungen sorgen. Meldungen zu Einzelwerten blieben bisher Mangelware.

Der deutsche Leitindex weist am großen Verfallstag an den Terminbörsen kleinere Verluste aus.

Der DAX verlor zum Handelsauftakt 0,23 Prozent auf 15.599,75 Punkte. Auch im weiteren Verlauf zeigt er sich tiefer.

Damit rückt wieder die einfache 200-Tage-Linie bei aktuell 15.487 Punkten in den Fokus. Auch auf Wochensicht zeichnet sich nun wieder ein kleiner Verlust ab.

An diesem Freitag laufen an den Terminbörsen Optionen und Future-Kontrakte auf die großen Aktienindizes wie den DAX aus.

Das Börsengeschehen ist an diesen Quartalsterminen zumeist von technischen Aspekten geprägt: Einige große Investoren könnten versuchen, die Kurse noch schnell in die für sie günstige Richtung zu bewegen. Im Dezember finde an den Terminbörsen der größte und wichtigste Verfallstermin statt, mit deutlicheren Ausschlägen sei da immer zu rechnen, erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners.

WALL STREET

Anleger zeigten sich am Donnerstag ohne einheitliche Tendenz. Standardwerte präsentierten sich stabil, während Tech-Werte eine rasante Talfahrt vollzogen.

Der Dow Jones verbuchte zum Handelsschluss mit 35.897,64 Zählern ein marginales Minus von 0,08 Prozent. Der Techwerteindex NASDAQ Composite stürzte hingegen regelrecht ab und verlor 2,5 Prozent auf 15.180,43 Zähler.

Die positive Reaktion an der Wall Street auf die beschleunigte Straffung der US-Geldpolitik war nicht von Dauer. Anleger nutzten die Erholung vom Vortag zu Gewinnmitnahmen. Betroffen waren vor allem Wachstumswerte aus dem Technologiesektor. Die Branche gilt wegen ihres hohen Fremdkapitalanteils als besonders zinssensibel und damit als Verlierer einer strafferen Geldpolitik. Gesucht waren dagegen Konjunkturzykliker und sogenannte Value-Aktien.

Bankenwerte als Nutznießer höherer Zinsen führten die Liste der Gewinner an, der Sektor gewann 1,6 Prozent. Auf der anderen Seite verloren Technologiewerte im Schnitt über 3 Prozent.

Für die Kursverluste vom Donnerstag boten Marktbeobachter verschiedene Erklärungen an. Eine lautete, dass die Anleger nicht nur den Fed-Entscheid, sondern auch die Beschlüsse anderer Notenbanken hätten verarbeiten müssen. So hat die Bank of England überraschend die Zinsen erhöht, während die EZB zwar ankündigte, ihre Anleihekäufe zurückzufahren, EZB-Chefin Christine Lagarde Zinserhöhungen im kommenden Jahr aber als "sehr unwahrscheinlich" bezeichnete. Louis Navellier, Gründer von Navellier & Associates, sprach von Verunsicherung wegen der Inflation auf der einen Seite und wegen der geldpolitischen Unterstützung durch die Notenbanken auf der anderen Seite.

ASIEN

An den Märkten in Fernost wurden im Freitagshandel Verluste eingefahren.

In Japan fiel der Nikkei schlussendlich um 1,79 Prozent zurück auf 28.545,68 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite vor dem Wochenende 1,16 Prozent auf 3.632,36 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong 1,20 Prozent einbüßte auf 23.192,63 Zähler.

Auf breiter Front ging es an den asiatischen Börsen am Freitag nach unten. Dabei haben sich im Handelsverlauf die Verluste vielfach ausgeweitet - insbesondere in Tokio, nachdem die japanische Notenbank (BoJ) angekündigt hat, wie geplant, ähnlich wie die EZB ihre pandemiebedingten Anleihekäufe im März auslaufen zu lassen. Der Schritt war weitgehend so auch erwartet worden. Gleichwohl zog der Yen zum Dollar nach der breiten Dollar-Schwäche am Vortag noch etwas weiter an, was zusätzlichen Gegenwind für die Aktien brachte. Zugleich verlängerte die Notenbank wegen der Unsicherheit über die Omikron-Variante des Coronaviurs teilweise ein Kreditprogramm zur Unterstützung kleinerer Unternehmen. Das wiederum rückte am Aktienmarkt die möglichen Omikron-Bedrohungen wieder nach vorne.

An den chinesischen Börsen wurde die Stimmung davon belastet, dass die USA wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Regierung gegen die Volksgruppe der Uiguren in der Provinz Xinjiang eine Reihe weiterer Strafmaßnahmen erlassen haben. Dazu gehören Sanktionen gegen chinesische Biotechnologie- und Technologieunternehmen, denen die US-Regierung vorwirft, Peking bei der Unterdrückung der Uiguren zu unterstützen. Der US-Senat stimmte zudem für ein Importverbot von Gütern aus der westlichen Provinz bei Zwangsarbeitsverdacht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX