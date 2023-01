Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen

In Asien zeigen sich die Börsen zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Dienstagshandel leicht tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ging es unterdessen leicht nach oben. Der US-Aktienmarkt schloss am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt gab es am Dienstag keine großen Ausschläge.

Der ATX gewann im frühen Verlauf, rutschte im Anschluss jedoch unter die Nulllinie. Er ging 0,15 Prozent tiefer bei 3.294,72 Einheiten in den Feierabend.

Datenseitig richteten sich die Blicke der Anleger nach Deutschland: Börsenprofis blickten dort zu Jahresbeginn weitaus optimistischer auf die Wirtschaft als zuletzt und legten ihre große Rezessionsfurcht ab. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur in den nächsten sechs Monaten sprang im Jänner um 40,2 Punkte auf 16,9 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zu seiner monatlichen Umfrage unter 179 Analysten und Anlegern mitteilte. Befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf minus 15,0 gerechnet.

Am Nachmittag rückte dann noch in den USA der Empire-State-Index ins Blickfeld der Investoren. Beachtung fanden zudem Daten aus China, wo vor dem Hintergrund der chaotischen Corona-Lage die Wirtschaft des Landes nach offiziellen Angaben im vierten Quartal noch um 2,9 Prozent wuchs. Das Wachstum fiel damit höher aus als von Experten erwartet.

Zudem geht die Berichtssaison in unvermindertem Tempo weiter: Goldman Sachs und Morgan Stanley präsentierten ihre Bilanzen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt stieg im Dienstagshandel über das Vortagsniveau.

Der DAX war mit einem marginalen Plus in den Handel gegangen, rutsche im Anschluss jedoch auf rotes Terrain ab. Am Nachmittag konnte das deutsche Börsenbarometer die Verluste abschütteln und ging 0,35 Prozent höher bei 15.187,07 Punkten in den Feierabend.

Europas Börsen zeigten sich am Dienstag weiterhin wenig verändert. "Einerseits wird die Luft nach der Rally um 1.300 Punkte seit Ende Dezember nun deutlich dünner, deshalb lässt die Kaufbereitschaft nach", so ein Marktteilnehmer zum DAX. Andererseits bleibe aber auch die Verkaufsbereitschaft gering: "Damit werden die Rally-Gewinne nun mehr oder weniger verteidigt", sagte er und meinte, das werde sich voraussichtlich bis zum Freitagmittag so fortsetzen. Zum kleinen Verfallstag an den Terminbörsen laufen am Freitag die Januar-Optionen auf Indizes und Einzelaktien aus. Bei den Einzeltiteln stand nun zunehmend die Berichtssaison im Blick.

Positive Nachrichten schienen zunächst in den Kursen eingearbeitet zu sein, so der starke Anstieg der Konjunkturerwartungen im ZEW-Index am Vormittag. Das galt aber laut Marktteilnehmern auch für das Hochfahren des öffentlichen Lebens nach dem Ende der No-COVID-Politik in China, die Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik der Notenbanken in Europa und den USA oder auch den starken Rückgang der Gaspreise.

Das chinesische Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal etwas besser als befürchtet ausgefallen, jedoch handelt es sich hierbei um den Blick in den Rückspiegel. Auch die chinesischen Einzelhandelsdaten per Dezember lieferten noch keine Entwarnung.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Tendenzen.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Abschlag von 1,14 Prozent bei 33.911,22 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite ging daneben 0,14 Prozent höher bei 11.095,11 Zählern in den Feierabend.

Enttäuschende Zahlen der Investmentbank Goldman Sachs haben den Standardwerten an der Wall Street nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende am Dienstag einen Dämpfer verpasst. Zudem überwog bei Stimmungsdaten aus der Industrie offenbar die Angst vor einer Konjunkturabkühlung. Die Erleichterung darüber, dass sie einer stärkeren geldpolitischen Straffung keinen Vorschub leisteten, konnte sich demgegenüber nicht durchsetzen. Aktien aus der zweiten Reihe und Technologiewerte zeigten sich hingegen in besserer Verfassung.

Derweil muss Tesla-Chef Elon Musk am Dienstag vor Gericht erscheinen. Ihm wird Kursmanipulation vorgeworfen, nachdem er 2018 Twitter-Nachrichten absetzte, in denen er die Möglichkeit erörterte, Tesla von der Börse zu nehmen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich zur Wochenmitte mehrheitlich mit Gewinnen.

In Japan legt der Nikkei gegen 07:00 MEZ kräftig um 2,51 Prozent auf 26.795,78 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,08 Prozent höher bei 3.226,73 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong steigt derweil um 0,23 Prozent auf 21.627,42 Indexpunkte.

Für Auftrieb sorgen dürfte in Japan die Nachricht, dass die Bank of Japan unverändert an ihren niedrigen Zinssätzen festhält und die Obergrenze für zehnjährige Staatsanleihen bei 0,5 Prozent belässt. Die kurzfristigen Zinssätze bleiben nach Angaben der Zentralbank bei minus 0,1 Prozent und die Zielrendite für die zehnjährigen Anleihen bei rund 0 Prozent.

Die BoJ hatte Ende Dezember überraschend mitgeteilt, dass die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe auf bis zu 0,5 Prozent steigen könnte von einer vorherigen Obergrenze von 0,25 Prozent. Die Notenbank hat für die Rendite der Benchmark-Staatsanleihe seit 2016 einen Zielbereich um null festgelegt und nutzt dies als Instrument, um die allgemeinen Marktzinsen niedrig zu halten.

Obwohl BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda damals sagte, dass dies nicht der Beginn eines geldpolitischen Straffungszyklus sei, werteten die Anleger dies als Zeichen dafür, dass Notenbank sich der Federal Reserve und anderen Zentralbanken bei der Anhebung der Zinssätze anschließt. Einige Analysten hatten vorausgesagt, dass die BoJ auf ihrer zweitägigen Sitzung, die am Mittwoch zu Ende ging, die Obergrenze erneut anheben oder möglicherweise ganz aufheben würde.

