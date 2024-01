Nach "Beige Book": ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiatische Börsen im Minus

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte sich freundlich präsentieren. Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag mit negativer Tendenz.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Donnerstag leicht im Minus erwartet.

Der ATX bewegts ich vorbörslich auf rotem Terrain.

In den USA hatten stark ausgefallene Einzelhandelsdaten und positive Aspekte im Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank der Erwartung bald sinkender US-Leitzinsen erneut einen Dämpfer versetzt. Die Erwartung für eine erste US- Zinssenkung im März sank weiter auf nun noch knapp 60 von 63 Prozent. Entsprechend stiegen die Anleiherenditen erneut deutlich und sorgten am Aktienmarkt weiter für trübe Stimmung. Das dürfte auch die Kurse in Europa belasten.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag wird der deutsche Leitindex in Grün erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich im Plus.

Marktteilnehmer scheinen sich inzwischen immer mehr darauf einzustellen, dass die Notenbanken mit Zinssenkungen keine allzu grosse Eile haben. Am Mittwoch war der deutsche Leitindex zwischenzeitlich auf das Kursniveau von Anfang Dezember zurückgefallen. Damit hatte er von den Kursgewinnen aus der Rally von Oktober bis zum Rekordhoch bei etwas über 17.000 Punkten Mitte Dezember etwa ein Viertel eingebüsst. "Die grosse Frage ist jetzt, wie weit der DAX fallen muss, bis ein grösseres Kaufinteresse entsteht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Normalerweise müssen in den Wochen nach Jahresbeginn grössere Summen an den Märkten angelegt werden. All denen dürfte der jetzige Rücksetzer gelegen kommen."

WALL STREET

An der Wall Street war die Stimmung am Mittwoch angespannt.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Minus von 0,25 Prozent bei 37.266,80 Punkten. Die Verluste verringerten sich hier zuletzt aber merklich. Der NASDAQ Composite gab unterdessen 0,59 Prozent auf 14.855,62 Punkte nach.

Zinssenkungsfantasien wurden weiter ausgepreist. Auf der Stimmung lasteten nach Angaben aus dem Handel auch Daten zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Zweifel an einer Erholung der dortigen Wirtschaft nicht ganz ausgeräumt hätten.

US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller hatte am Dienstag gesagt, die Federal Reserve habe es nicht eilig, die Zinsen zu senken. Seine Aussagen passen ins Bild eher falkenhafter Aussagen anderer Fed-Vertreter in jüngster Zeit.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Donnerstag leichter.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,07 Prozent tiefer bei 35.453,27 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil um 2,31 Prozent auf 2.768,12 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt 0,04 Prozent auf 15.271,37 Einheiten nach.

Nachdem es an der Wall Street erneut nach unten ging mit den Indizes vor dem Hintergrund weiter gestiegener US-Marktzinsen, überwiegen auch in Asien rote Vorzeichen. In Japan stützt laut Börsianern einerseits der weiter nachgebende Yen, andererseits gebe es eine Neigung zu Gewinnmitnahmen, nachdem es dort zu Beginn des Jahres deutlich nach oben gegangen war.

In Schanghai sprechen Marktteilnehmer weiter von Unwägbarkeiten mit Blick auf die Konjunktur in China und den kriselnden Immobiliensektor und hoffen weiter auf ein umfassenderes Stützungsprogramm für die Wirtschaft. In Hongkong kann sich der HSI nach seinem 3,7-prozentigen Einbruch am Vortag zumindest fangen. Von mehr als einer rein technisch bedingten Gegenbewegung wollen Händler zunächst aber nicht sprechen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX