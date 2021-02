ATX leichter -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich leichter

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht moderate Gewinne. Die Aktienmärkte in Fernost gaben am Donnerstag überwiegend nach.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt tendiert am Donnerstag tiefer.

Der ATX notierte kurz nach Handelseröffnung marginale 0,01 Prozent tiefer bei 3.021,14 Punkten, schaffte anschließend den Sprung in die Gewinnzone, gibt inzwischen jedoch wieder nach.

"Die konjunkturelle Zuversicht der Finanzmarktteilnehmer ist weiterhin hoch, auch wenn zuletzt freundliche Konjunkturdaten keine Impulse mehr setzen konnten", kommentierten in der Früh die Experten der Helaba. Die Märkte dürften die Erholung zuletzt veröffentlichter Wirtschaftsdaten bereits vorweggenommen haben. "Vor diesem Hintergrund richten sich die Blicke heute in den USA vor allem auf den zweiten Stimmungstest des Verarbeitenden Gewerbes des Monats Februar", so die Experten weiter. "Der Philly-Fed-Indexstand lag im Jänner bereits auf einem sehr hohen Niveau und daher ist fraglich, ob er wie sein Pendant in New York zulegen kann."

Hierzulande rücken unter anderem frische Zahlen in den Fokus. So musste der UNIQA-Versicherungskonzern voriges Jahr einen starken Ergebniseinbruch hinnehmen.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag zeigts ich der deutsche Aktienmarkt mit leicht positiver Tendenz.

Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 13.926,84 Zählern und notiert auch aktuell etwas höher.

Nach der jüngsten Schwäche stabilisiert sich der DAX am Donnerstag. In der vergangenen Woche hatte er bei 14'169 Punkten noch einen Rekord erreicht, Anschlussgewinne waren jedoch ausgeblieben.

Die Anleger beschäftige weiter der Zinsanstieg am Anleihenmarkt bei einem gleichzeitig weniger attraktiven Bewertungsniveau an den Aktienmärkten, erklärte ein Marktstratege. Gleichzeitig bessere sich aber die Pandemie-Lage weiter und es herrsche Optimismus für ein Ende der Lockdown-Maßnahmen. Im Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed gab es zudem keinen Hinweis auf eine baldige Änderung der lockeren Geldpolitik.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte antriebslos.

Der Dow Jones ging etwas leichter in den Handel und pendelte lange um die Nulllinie. Nachdem sich die US-Anleihen stabilisierten, konnte sich der Leitindex etwas in die Gewinnzone vorarbeiten. Zur Schlussglocke stand ein kleiner Gewinn von 0,29 Prozent bei 31.613,02 Punkten an der Tafel. Der NASDAQ Composite verlor bereits zum Start deutlich und behielt diese Tendenz im weiteren Verlauf bei. Er gab letztlich 0,58 Prozent auf 13.965,49 Zähler nach.

Die US-Börsen kamen nach den am Vortag früh erreichten Rekorden nicht mehr wieder auf Touren. Am Dienstag war schon der Schwung verloren gegangen.

Ein zentrales Thema blieb am Mittwoch die Entwicklung am Anleihemarkt, der neuerdings als Gradmesser für die Ängste der Anleger vor einer steigenden Inflation gilt. Deutlich stärker als erwartete US-Erzeugerpreise trugen weiter dazu bei. Steigen die Renditen mit den Preiserwartungen, werden Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver. Laut dem Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda bleiben Anleger deshalb wachsam. "Wenn die Renditen beginnen zu rasch zu steigen, dürfte sich die Stimmung am Aktienmarkt rasch drehen", so sein Gedanke.

ASIEN

Am Donnerstag tendierten die Märkte in Asien mehrheitlich tiefer.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztlich um 0,19 Prozent auf 30.236,09 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite dagegen um 0,55 Prozent auf 3.675,36 Punkte. In Hongkong verlor der Hang Seng derweil 1,58 Prozent auf 30.595,27 Indexeinheiten.

Uneinheitlich mit negativem Grundton haben die Börsen in Asien am Donnerstag tendiert. Eine Ausnahme machte Schanghai, wo nach einwöchiger Handelspause nach den Neujahrsfeierlichkeiten erstmals wieder gehandelt wurde. Hier hatte sich Nachholbedarf aufgebaut, weil es an den Nachbarbörsen der Region in dieser Zeit unter dem Strich deutlich nach oben ging. Der Schanghai-Composite hatte allerdings fast 2 Prozent fester eröffnet, fiel dann aber kontinuierlich zurück.

