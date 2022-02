ATX mit Verlusten -- DAX unentschlossen -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt tendiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost tendierten am Freitag in verschiedene Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt gibt vor dem Wochenende nach.

Der ATX präsentierte sich am Morgen zunächst wenig bewegt, fällt im Laufe des Vormittages jedoch auf rotes Terrain zurück.

Europaweit zeigen sich die Märkte am Freitag eher zurückhalten, zu groß sind weiterhin die geopolitischen Unsicherheiten rund um die Ukraine-Krise.

Die Ukraine-Krise bleibt weiterhin das bestimmende Thema an den Märkten. Am gestrigen Donnerstag ließen die anhaltenden Spannungen und die Furcht vor einer Eskalation in dem Konflikt die US-Börsen deutlich schwächer schließen.

Nachdem jüngst die Angst vor einer russischen Invasion in der Ukraine wieder zugenommen hatte, sorgten Meldungen über ein für die kommende Woche anberaumtes Treffen zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken wieder für etwas mehr Zuversicht. Jedoch bleibt die Lage in dem Konflikt laut Beobachtern weiter angespannt.

Das Zinsthema rückt hingegen derzeit etwas in den Hintergrund. Zuletzt haben sich die Zinserhöhungserwartungen sowohl in den USA als auch in der Eurozone nicht weiter erhöht. "Andere Themen wie die Zinserwartungen sind präsent, haben aber keine größeren Impulse mehr setzen können", verweisen auch die Experten der Helaba auf den Russland/Ukraine-Konflikt als vordergründiges Thema.

Vonseiten heutiger Konjunkturdaten dürfte sich das Interesse auf die USA richten, wo Zahlen vom Immobilienmarkt anstehen. Außerdem stehen einige Äußerungen von Notenbankern aus den USA und der Eurozone an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Freitag im geopolitisch weiter nervösen Umfeld unentschlossen.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,07 Prozent höher bei 15.278,66 Punkten. Im weiteren Verlauf wechselt er zwischen Gewinn- und Verlustzone.

Nachdem jüngst die Angst vor einer russischen Invasion in der Ukraine wieder zugenommen hatte, sorgten Meldungen über ein für die kommende Woche anberaumtes Treffen zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken wieder für etwas mehr Zuversicht. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sprach von einer Schaukelbörse zwischen Diplomatie und Eskalation.

Angesichts des weiter hohen politischen Risikos und des US-Feiertages am Montag sei es schwer vorstellbar, dass die Anleger vor dem langen Wochenende in den USA in großem Stil neue Risikopositionen eingingen, sagte Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag in der Verlustzone.

Der Dow Jones verabschiedete sich 1,78 Prozent schwächer bei 34.311,18 Punkten in den Feierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite musste unterdessen ein Minus von 2,88 Prozent auf 13.716,72 Punkte verkraften.

Belastend wirkten die jüngsten Nachrichten aus der Ostukraine. So haben die USA ihre Warnung vor einer russischen Invasion in der Ukraine erneuert. Laut US-Verteidigungsminister Lloyd Austin könnten die Kämpfe in der Ostukraine dafür einen Vorwand bieten. Derweil fordert der russische Präsident Wladimir Putin den Abzug aller US-Soldaten aus Ost- und Mitteleuropa.

"Wir müssen uns mehr auf das konzentrieren, was vor Ort getan wird, als auf das, was gesagt wird", sagt Paul Jackson, globaler Leiter des Asset Allocation Research bei Invesco. "Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit auf diplomatischem Wege geregelt werden wird. Wenn die Märkte noch weiter fallen, wäre das meiner Meinung nach eine Gelegenheit zum Kauf."

Zugleich rückten die Themen Zinsen und Inflation wieder stärker in den Fokus. Vor Börsenstart lieferten Daten Aufschluss über den Zustand der Wirtschaft und damit der US-Notenbank Material für die Zinsentscheidungen. Der Philadelphia-Fed-Index fiel etwas schwächer aus als erwartet und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas höher als prognostiziert. Die Abweichungen sind aber nicht gross genug, um prinzipielle Zinssorgen zu dämpfen.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei gab bis zum Handelsende um 0,41 Prozent auf 27.122,07 Punkte nach.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland notierte letztlich bei 3.490,76 Zählern mit einem Plus von 0,66 Prozent. In Hongkong verlor der Hang Seng derweil 1,88 Prozent auf 24.327,71 Einheiten.

Vor dem Wochenende und angesichts der bestehenden Risiken war Zurückhaltung angesagt. Angesichts der schwachen Vorgaben der Wall Street hielten sich die asiatischen Finanzmärkte recht gut. Steigende US-Futures verhinderten Schlimmeres. Im Zentrum des Interesses stand weiter der Ukraine-Konflikt. Die Landesbank Baden-Württemberg bezeichnete die Lage als nach wie vor unklar, doch gebe es positive Signale. "Heute Morgen keimt bereits wieder etwas Hoffnung auf eine Entspannung der Lage auf", hieß es mit Blick auf das geplante Treffen der Außenminister von Russland und den USA.

