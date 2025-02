ATX mit leichten Gewinnen -- DAX nach neuem Rekord unenetschlossen -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich höher

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. In Deutschland verlässt Anleger nach einem neuerlichen Rekord der Mut. In Fernost waren mehrheitlich Gewinne zu sehen.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben.

Der ATX zeigte sich im frühen Verlauf 0,29 Prozent höher bei 4'119,44 Punkten und verteidigt seine kleinen Gewinne im Verlauf weiter.

Die Momentum-Trades wurden fortgesetzt, schreiben die Analysten der Erste Group mit Blick auf den positiven Wochenauftakt, und dies dürfte weiterhin gelten. Bisher hat der ATX bereits sechs Tage in Folge zugelegt, er steht derzeit so hoch wie zuletzt Mitte 2008.

Angetrieben wurde die Rally neben guten Unternehmenszahlen vor allem von Hoffnungen auf einen näher rückenden Frieden in der Ukraine. Auch am Berichtstag stehen diesbezüglich Gespräche zwischen den USA und Russland im Fokus. So soll es zwischen den Chefdiplomaten beider Länder direkte Verhandlungen in Saudi-Arabien geben. Vertreter der Ukraine oder aus anderen europäischen Staaten sind jedoch nicht beteiligt.

Unternehmensseitig bleibt die Nachrichtenlage am heimischen Aktienmarkt ruhig. dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex legt nach einem neuerlichen Rekord am Dienstag eine Verschnaufpause ein.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 22.851,37 Punkten in den Handel ein und markierte damit einen neuen Rekord. In Folge pendelt das deutsche Börsenbarometer aber um die Nulllinie. Zu Wochenbeginn war der DAX trotz fehlender Impulse von den geschlossenen US-Börsen erstmals über 22.800 Punkte geklettert und hatte knapp unter dieser Marke geschlossen. "Die Hoffnung machenden Friedensverhandlungen für die Ukraine haben einen regelrechten Freudensprung ausgelöst?, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Nun nehme das Börsenbarometer die Marke von 23.000 Punkten ins Visier - "allen Warnungen und Indikatoren zum Trotz".

Am deutschen Markt könnten die ZEW-Konjunkturerwartungen am späten Vormittag Kursimpulse bringen. Nachmittags stehen noch US-Daten zur Unternehmensstimmung und aus dem Immobilienmarkt auf der Agenda.

WALL STREET

An den US-Börsen fand am Montag feiertagsbedingt kein Handel statt.

Zuletzt hatte der Dow Jones am Freitag 0,37 Prozent auf 44.546,08 Punkte verloren.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite hatte sich zum Wochenschluss hingegen etwas freundlicher gezeigt und um 0,41 Prozent auf 20.026,77 Zähler zugelegt.

In den USA wird "Washington’s Birthday" bzw. "Presidents’ Day" gefeiert. An diesem Feiertag zu Ehren aller US-Präsidenten bleiben die Aktienbörsen geschlossen.

US-Präsident Donald Trump deutete unterdessen an, dass Zölle auf Autoimporte in die Vereinigten Staaten möglicherweise "um den 2. April herum" eingeführt werden könnten. Vor Reportern erklärte Trump, dass er den 1. April bewusst vermeiden wolle, da er dem Datum misstraue und es mit dem Aprilscherz in Verbindung bringe.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag uneinheitlich. Die US-Aktienmärkte waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, so dass von dort keine Impulse kamen. An einigen Handelsplätzen bremste die Ungewissheit über die US-Handelspolitik.

In Tokio legte der Nikkei 225 0,25 Prozent auf 39.270,40 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland drehte die Stimmung unterdessen, der Shanghai Composite konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht verteidigen und rutschte schlussendlich um 0,93 Prozent auf 3.324,49 Punkte ins Minus.

In Hongkong war die Kauflaune ausgeprägt: Der Hang Seng gewann 1,40 Prozent auf 22.933,67 Indexpunkte.

Rückenwind erhielt insbesondere der Technologiesektor von einem Treffen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit den Chefs der großen heimischen Branchenunternehmen, wie Marktteilnehmer berichten. Xi habe die Unternehmensführer gedrängt, wettbewerbsfähig zu bleiben und an die Zukunft des Landes zu glauben. Unter den Teilnehmern waren auch der zwischenzeitlich in Ungnade gefallene Alibaba-Mitgründer Jack Ma und Liang Wenfeng von Deepseek. Das Treffen sei ein starkes Signal, dass China sich verpflichtet sehe, der Wirtschaft des Landes auf die Sprünge zu helfen, kommentiert das Research-Team von Saxo APAC.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX