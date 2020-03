ATX vorbörslich tiefrot -- DAX deutlich schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische Markt wird zur Wochenmitte mit Abschlägen erwartet. Der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich tief in der Verlustzone. Die Märkte in Fernost präsentieren sich am Mittwoch schwächer.

AUSTRIA

An der Wiener Börse dürfte es zur Wochenmitte erneut abwärts gehen.

Der Leitindex ATX bewegte sich vorbörslich zeitweise mehr als 4 Prozent im Minus.

Mit einer leichteren Eröffnung an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. "Aber das kann sich ja jede Minute wieder ändern", sagt ein Händler. Bei Kursschwankungen wie bisher und der sich ständig ändernden Nachrichtenlage sei es müssig, sich noch auf den Vortag zu beziehen. Die Erleichterungsrally an Wall Street wurde wieder leicht abverkauft. Offen sei weiter, ob in den Aktienkursen eine Rezession in wichtigen Wirtschaftsräumen, wie sie nun von Goldman, Morgan Stanley und anderen erwartet wird, sowie der daraus folgende Gewinneinbruch bereits eingepreist sei. Die angekündigte Schliessung der EU-Grenzen wird indes positiv aufgenommen. Stützend wirke, dass nun selbst die USA unter Präsident Trump den Ernst der Lage erkannt hätten. Dass hier aber mit 1.000 Dollar Helikoptergeld und nicht nationalen Reisebeschränkungen geantwortet werde, werfe eher neue Fragen auf.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch unter Druck geraten.

Der DAX wird zur Wochenmitte mit deutlichen Verlusten erwartet.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch nach der leichten Erholung am Vortag tiefer starten. Den Anlegern dürfte am Mittwoch erneut ein Handelstag mit großen Schwankungen ins Haus stehen, da die Unsicherheit über die Folgen der durch den neuartigen Coronavirus ausgelösten Krise immer noch extrem hoch ist.

Am Dienstag hatte sich der deutsche Leitindex in einer Spanne von 8.423 und 9.146 Punkten bewegt und letzendlich mit einem Plus von 2,25 Prozent auf 8.939,10 Zähler geschlossen. Damit konnte der DAX sein Minus seit dem Start des Corona-Chrashs etwas reduzieren - die Verluste seit dem 21. Februar summierten sich bis zum XETRA-Handelsende am Dienstag aber immer noch auf 34 Prozent. Mit dem aktuell indizierten Minus bewegt sich der DAX wieder in Richtung seines am Montag erreichten Mehrjahrestiefs von 8.255,65 Punkten.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt schaffte es am Dienstag ins Plus.

Der Dow Jones startete noch 1,48 Prozent höher bei 20.487,05 Punkten. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer, wobei er erstmals seit mehr als drei Jahren wieder unter die Marke von 20'000 Zählern rutschte, stand er am Ende 5,19 Prozent bei 21.237,01 Punkten im Plus. Auch der Techwerte-Index Nasdaq-Composite konnte zum Start 2,42 Prozent auf 7.072,00 Einheiten hinzugewinnen, zeigte sich dann verunsichert, schloss aber am Ende 6,23 Prozent fester bei 7.334.78 Zähler.

Nach dem Ausverkauf vom Vortag haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zu einer zaghaften Erholung angesetzt. Eine Handelsaussetzung wie in den Anfangsminuten am Vortag, als der Dow letztlich die schlimmsten Verluste seit dem "schwarzen Montag" im Jahr 1987 erlitten hatte, blieb am Dienstag aus.

Laut Analyst Pierre Veyret vom Broker Activtrades ist es ein gutes Zeichen, dass sich die Kurse an den Aktienbörsen nach dem ausgeprägten Kursverfall stabilisieren. Damit der Versuch einer Erholung beständig werden kann, müssten seiner Einschätzung nach aber weitere Hebel bedient werden. "Die Anleger begrüssen die globale Reaktionen der Zentralbanken, erwarten jetzt aber mehr auf der fiskalischen Seite", erklärte der Experte.

ASIEN

Am Mittwoch geben Asiens Börsen erneut nach.

In Japan gibt der Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,81 Prozent ab auf 16'873,36 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,32 Prozent leichter bei 2'770,84 Zählern. Für den Hang Seng geht es mit minus 1,90 Prozent auf 22'820,67 Indexeinheiten deutlicher abwärts.

Mit Abgaben zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Die Volatilität bleibt mit den Entwicklungen rund um die Coronavirus-Pandemie weiter hoch. So rutschen die Börsen in Tokio und Schanghai nach Gewinnen im Handelsverlauf gegen Sitzungsende wieder ins Minus. Die Verunsicherung in Bezug auf die weiteren globalen Entwicklungen sei weiterhin extrem hoch, heißt es von einem Beobachter. Leicht stützend wirkte zwischenzeitlich eine weitere Maßnahme der US-Notenbank, die Unternehmen einen verbesserten Zugang zu kurzfristiger Liquidität ermöglichen soll.

Dazu kommt die Aussicht auf ein umfassendes Nothilfepaket in den USA, das US-Präsident Donald Trump wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie plant. Er kündigte ein "großes, mutiges Paket" an, nannte jedoch keine konkreten Zahlen. Medien hatten zuvor von einem Umfang von 850 Milliarden Dollar berichtet.

Die Ausbreitung des Coronavirus setze sich fast ungebremst fort, vor allem in Europa und den USA, heißt es. Die beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung haben massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und das öffentliche Leben in den betroffenen Ländern. Die daraus resultierenden Folgen sind noch nicht absehbar.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX