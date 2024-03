Start der Woche der Notenbanken: ATX dürfte leichter eröffnen -- DAX um 18.000 Punkte erwartet -- Asiens Börsen mit Aufschlägen

Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Start in den Montagshandel etwas nachgeben, der deutsche Aktienmarkt wird am Montag etwas höher erwartet. Zum Wochenstart bewegen sich die asiatischen Indizes aufwärts. Die US-Börsen notierten am Freitag leichter.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wird zum Wochenauftakt schwächer erwartet.

Der ATX gibt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,33 Prozent auf 3.399 Punkte nach. Am Freitag schloss er 0,46 Prozent höher bei 3.410,12 Punkten.

Am Montag wird zunächst ein impulsarmer Handel erwartet. Im Handelsverlauf werden nur wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Vormittag stehen zwar Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone auf dem Programm. Allerdings handelt es sich bei den Inflationsdaten für Februar nur um eine zweite Schätzung.

Im Fokus der Anleger stehen schon die Zinsentscheidungen zahlreicher Notenbanken, die diese Woche anliegen. "Sicherlich ist die Sitzung der US-Notenbank Fed die spannendste", sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Die US-Zinsentscheidung wird am Mittwoch veröffentlicht. Zuletzt hatten Preisdaten für Januar und Februar gezeigt, dass der Inflationsrückgang in den USA ins Stocken geraten ist. Weitere Zinsentscheidungen werden unter anderem von der Bank of Japan (BoJ), der Bank of England (BoE) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenauftakt freundlich erwartet.

In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der DAX zeitweise um 0,34 Prozent höher bei 17.998 Punkten. Am Freitag schloss er minimale 0,03 Prozent leicher bei 17.936,65 Punkten.

Der DAX dürfte am Montag wieder die Marke von 18.000 Punkten anlaufen. Das Rekordhoch vom Donnerstag bei 18.039 Punkten rückt damit wieder ins Visier. Vor allem aus Asien kommen gute Vorgaben. So zog der Nikkei 225 dank des schwachen Yen wieder kräftig an und peilt eine Fortsetzung der jüngsten Rekordjagd an. Auch Chinas Börsen legten zu.

Es wird eine "Woche der Notenbanken" mit Zinsentscheiden in den USA, Großbritannien, Japan und der Schweiz. Die Anleger setzen insgesamt darauf, dass die Geldpolitik nach der Inflationsbekämpfung bald wieder gelockert wird

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen waren am Freitag in leichter Verkaufslaune.

Der Dow Jones Index verlor vor dem Wochenende 0,49 Prozent und schloss auf 38.714,77 Punkten. Beim NASDAQ Composite waren stärkere Verluste zu beklagen. Er rutschte um 0,96 Prozent auf 15.973,17 Zähler ab.

Konjunkturdaten fielen insgesamt schwach aus. Der Empire-State-Index, der die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York misst, sank im März deutlich stärker als erwartet. Auch trübte sich das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen entgegen den Erwartungen ein. Derweil stiegen die amerikanischen Einfuhrpreise im Februar im Monatsvergleich weiter - allerdings im erwarteten Rahmen. Dem unerwarteten Anstieg der Industrieproduktion im Februar stand ein deutlicher als zunächst ermittelter Rückgang im vorangegangenen Monat gegenüber.

Doch gleichzeitig schoben die jüngsten Preisdaten Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed einen Riegel vor. Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde auf eine geldpolitische Lockerung schon vor deren Juni-Sitzung spekuliert. Doch inzwischen ziehen immer mehr Anleger selbst diese als Startzeitpunkt in Zweifel. Entsprechend gespannt wartet der Markt auf Signale der Fed auf ihrer Sitzung am Mittwoch.

Kräftig unter Druck gerieten die Anteilsscheine von Nasdaq-100-Schlusslicht Adobe mit einem Abschlag von 13,7 Prozent. Der Softwarekonzern enttäuschte mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal. Anleger haben Adobe besonders im Blick, seit die Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz mehr Start-ups hervorbrachten, die Bildinhalte generieren können. Analyst Kash Rangan von der US-Investmentbank Goldman Sachs erklärte die Kursverluste mit Skepsis an den Zielen für das Geschäftsjahr 2024, die unter seinen optimistischeren Prognosen liegen.

ASIEN

Die größten Börsen in Asien verbuchen am Montag Gewinne.

In Tokio beendete der japanische Leitindex Nikkei 225 den ersten Handelstag der Woche um 2,67 Prozent stärker bei 39.740,44 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,82 Prozent nach oben auf 3.080 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng währenddessen 0,33 Prozent auf 16.776 Einheiten.

Angeführt von einer Rally in Japan zeigen sich die asiatischen Börsen am Montag mit überwiegend moderaten Aufschlägen. Im Zentrum des Anlegerinteresses stehen die Notenbankentscheidungen in den USA und in Japan. Während die US-Notenbank ihre geldpolitischen Zügel im Verlauf des Jahres lockern dürfte, steht in Japan das Gegenteil auf der Agenda. In beiden Fällen bleibt aber der Zeitpunkt erster Schritte unklar und bietet damit Raum für Spekulationen.

Zwar glaubt eine klare Mehrheit, dass die japanische Zentralbank am Dienstag erste Schritte zum Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik gehen wird, doch es gibt weiterhin Zweifel am Markt, ob dies nicht vielleicht erst im April passieren könnte. Die Analysten von Moody's Analytics zum Beispiel glauben, dass die Bank of Japan ihre Geldpolitik im März noch weitgehend unangetastet lassen und erst im April zur Tat schreiten wird.

Spekulationen wie diese haben den Yen am Freitag nach Börsenschluss in Tokio deutlich gedrückt und die japanische Währung bleibt auch am Montag schwach. Begünstigt wird die Yen-Schwäche auch von schwachen Maschinenbauaufträgen, wobei die Daten aber als chronisch volatil gelten. Die Schwäche der Währung befeuert die exportlastige Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 den größten Satz seit einem Monat vollzieht.

In China zeigen Daten ein konjunkturell durchwachsenes Bild: Überzeugende Produktionsdaten aus der Industrie stehen mäßigen Einzelhandels- und schwachen Arbeitsmarktdaten gegenüber. Die Analysten von Oxford Economics befürchten zudem, dass die Industriedaten nicht nachhaltig sein könnten. Marktteilnehmer finden in dem Datenkranz Argumente für und gegen weitere Stimuli durch die Regierung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX