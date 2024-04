Versuch der Stabilisierung nach jüngsten Verlusten: Asiatische Börsen ziehen an

Asiens Börsen gewinnen am Donnerstag an Wert hinzu.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Zuwächsen.

Der ATX legte bereits kurz nach Handelsbeginn leicht zu und zog im Verlauf weiter an. Zum Ende der Sitzung zeigte er sich 0,30 Prozent stärker bei 3.507,97 Punkten.

Die Unsicherheit an den internationalen Finanzmärkten bleibt mit mehreren Problemfeldern im Blick groß. "Das geopolitische Risiko ist hoch, auch wenn aufgrund der abwartenden israelischen Haltung an den Finanzmärkten noch kein Risk-off-Modus vorherrscht", formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Auch bei den Ölpreisen sei die Situation zunächst noch ruhig, auch wenn die Ölnotierungen in den vergangenen Wochen bereits angezogen haben, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene unter anderem Telekom Austria mit der Zahlenvorlage ins Blickfeld. Der Telekom-Konzern hat im ersten Quartal 2024 den Umsatz gesteigert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch ohne große Ausschläge.

Der DAX tendierte zum Ertönen der Startglocke marginal leichter, konnte sich anschließend jedoch ins Plus vorkämpfen. Seine zwischenzeitlichen Gewinne gab er bis zum Handelsende jedoch fast vollständig wieder ab. Letztendlich notierte er 0,02 Prozent stärker bei 17.770,02 Zählern.

Die Unsicherheit bleibe hoch, auch wenn derzeit noch Gelassenheit herrsche, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Und solange unklar ist, ob der Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter eskalieren wird, wird das auch so bleiben."

Außerdem macht es die US-Notenbank Fed den Anlegern mit ihrer zunehmend vorsichtiger gewordenen Tonlage über künftige geldpolitische Lockerungen schwer. Erst am späten Dienstag hatte Fed-Chef Jerome Powell ein weiteres Mal die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen gedämpft. Die Zweifel, ob es überhaupt noch zu einer Zinssenkung in der weltgrößten Volkswirtschaft kommen könnte, sind gewachsen. An den Märkten wird inzwischen mehrheitlich von nur noch maximal einer Zinssenkung dort in diesem Jahr ausgegangen. Entsprechend große Aufmerksamkeit dürfte dem Konjunkturbericht der Fed an diesem Abend, dem Beige Book, zukommen.

WALL STREET

An der Wall Street hielten sich die Anleger zur Wochenmitte zurück.

Zwar eröffnete der Dow Jones Index höher, jedoch drehte er anschließend ins Minus. Mit einem knappen Verlust von 0,12 Prozent (Schlussstand: 37.753,31 Zähler) schloss der US-Traditionsindex. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls fester, gab dann aber noch deutlicher nach. Letztlich schloss der techlastige Index bei 15.683,37 Punkten und damit 1,15 Prozent leichter.

Bremsend wirkten weiterhin Sorgen vor einer Eskalation in Nahost. Außerdem kamen von der US-Fed zurückhaltende Töne in Bezug auf eine künftige geldpolitische Lockerungen. Die Zinssenkungshoffnungen der Anleger stellen sich zunehmend als verfrüht heraus. Die zinssensiblen Tech-Werte wurden zudem von enttäuschend ausgefallenen Quartalszahlen des niederländischen Chip-Unternehmens ASML belastet.

ASIEN

Am Donnerstag geht es an den asiatischen Börsen durchweg freundlich zu.

In Tokio steigt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,43 Prozent auf 38.125,54 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite stellenweise um 0,55 Prozent auf 3.088,33 Zähler an. In Hongkong gewinnt der Hang Seng zeitweise 1,34 Prozent auf 16.469,29 Stellen.

Auf breiter Front erholt zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag. Sie trotzen damit der Vorgabe der Wall Street, wo insbesondere der technologielastige Nasdaq-Index deutlicher nachgegeben hatte - erneut belastet von den offenbar länger erhöht bleibenden US-Zinsen.

Zur im Verlauf des Handels deutlich verbesserten Stimmung trägt bei, dass sich lokale Währungen wie der Japanischer Yen und der Won etwas stabilisieren, nachdem sich die Finanzminister Japans, Südkoreas und der USA in einer gemeinsamen Erklärung für die zuletzt stark angeschlagenen Währungen stark gemacht haben und "ernsthaften Bedenken" über die jüngste starke Abwertung der Währungen äußerten. Man wolle "sich weiterhin eng über die Entwicklungen am Devisenmarkt beraten", hieß es weiter.

Dies sorge für Zuversicht in die Stabilität der asiatischen Finanzmärkte , sagen Händler. Der Dollar hatte jüngst stark aufgewertet im Zuge der immer weiter nach hinten verschobenen Zinssenkungserwartungen in den USA.

Es gibt aber auch skeptische Stimmen. "Ich bezweifle, dass die USA einer gemeinsamen Intervention zustimmen würden, wenn die Stärke des US-Dollar das direkte Ergebnis der relativ straffen Geldpolitik der Fed ist", zeigt sich Devisenstratege Alvin T. Tan von RBC Capital Markets wenig überzeugt von der Maßnahme. Im Tageshoch erreichte der Yen ein Niveau von 154 je Dollar.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX