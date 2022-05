Erholungstendenzen: Asiatische Börsen unentschlossen

An den Börsen in Fernost laufen die wichtigsten Indizes in gegenläufige Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt konnte zum Wochenstart Gewinne verbuchen.

Der ATX drehte nach einem etwas schwächeren Start ins Plus und ging letztlich mit einem deutlichen Zuwachs von 0,90 Prozent auf 3.127,69 Zähler in den Feierabend.

"Das Auf und Ab an den Finanzmärkten setzt sich fort", kommentierten die Experten der Helaba. Zuletzt sei die Risikobereitschaft wieder größer geworden, von einer dauerhaften Entspannung kann aber nicht gesprochen werden. Als Belastungsfaktoren wurden sowohl der Ukraine-Krieg also auch durch China ausgelöste Konjunktursorgen und Lieferkettenprobleme hervorgehoben.

Datenseitig waren Konjunkturschätzungen der EU-Kommission am Vormittag veröffentlicht worden. Die Brüsseler Behörde rechnet für 2022 mit einem Anstieg des österreichischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,9 Prozent, das sind um 0,4 Prozentpunkte weniger als bisher angenommen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Montag volatil.

Der DAX war anfänglich unter die 14.000-Punkte-Marke gefallen und wechselte anschließend immer wieder die Richtung. Zwar konnte er im Handelsverlauf vorübergehend die wichtige Marke von 14.000 Einheiten wieder überschreiten, zum Handelsschluss stand dann aber doch ein Minus von 0,45 Prozent bei 13.964,38 Einheiten an der Kurstafel.

"Zum wiederholten Mal streiten sich Bullen und Bären um die 14.000-Punkte-Marke", kommentierte Analyst Christian Henke vom Broker IG das Marktgeschehen. "Zum Wochenauftakt machen schwache Konjunkturdaten aus China den Anlegern das Leben schwer."

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets sah die jüngsten Wirtschaftsnachrichten aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft ebenfalls als Belastung: "Die dicken Minuszeichen bei Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen sprechen eine eindeutige Sprache: das Reich der Mitte fällt aktuell als Konjunkturmotor einer schon strauchelnden Weltwirtschaft aus." Auch für Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Bank Donner & Reuschel, und für Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management steht das Thema Rezession in der Wahrnehmung der Anleger derzeit ganz oben.

Aus den USA kamen am Nachmittag weitere schlechte Konjunkturnachrichten: Der Empire-State-Index, der die Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York misst, belegte überraschend einen regelrechten Einbruch. Mit einem Stand unter der Nulllinie signalisiert der Indikator jetzt einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

Unternehmensseitig war die Agenda am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn übersichtlich.

WALL STREET

Nach der Erholung zum Wochenschluss agierten Anleger an der Wall Street am Montag unentschlossen.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Verlust von 0,14 Prozent bei 32.152,15 Punkten, schaffte es im Verlauf aber auf grünes Terrain. Mit einem Miniplus von 0,08 Prozent ging der Leitindex bei 32'223,42 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite geriet unterdessen erneut unter Druck und schloss 1,20 Prozent tiefer bei 11.662,79 Zählern.

Belastet wurde der Aktienmarkt zum Teil von schwachen Daten aus China. Die chinesische Industrieproduktion und auch der Einzelhandelsumsatz haben enttäuscht.

Verstärkt wurden die Stagflations- und Konjunktursorgen vom New Yorker Konjunkturindex. Denn die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes ist im Mai überraschend stark und sogar in den negativen Bereich gesunken. Volkswirte hatten das so nicht auf dem Schirm. Doch setzten Anleger darauf, dass die Fed angesichts der negativen Daten nicht ganz so forsch an der Zinsschraube drehen wird. Diese Sicht bremst die Abwärtsbewegung erkennbar.

Die Volkswirte von Goldman Sachs senken ihre US-Wachstumsprognose für 2022 und 2023. Sie sehen ein "sehr, sehr hohes" Risiko, dass die USA in die Rezession abgleiten. In der Folge reduzieren sie ihre Annahmen für den S&P-500 erneut. Auch aus Europa kommen konjunkturelle Warnsignale: Die EU-Kommission hat ihre Wachstumserwartungen deutlich gesenkt.

"Wir bewegen uns auf eine schwierigere Zeit für die Märkte zu. Wir müssen Anzeichen dafür sehen, dass die Inflation nicht nur ihren Höhepunkt erreicht, sondern sich tatsächlich verlangsamt, bevor wir einen nachhaltigen Boden am Markt finden. Das wird noch mindestens ein paar Monate dauern", warnt Investmentstratege David Donabedian von CIBC Private Wealth. Zwar könne es immer mal wieder Gegenbewegungen geben, aber eine echte Erholung sei noch nicht in Sicht.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten sich am Wochenbeginn uneinheitlich.

Der Nikkei steigt zeitweise um 0,6 Prozent auf 26.820,16 Zähler (Stand: 7:05 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland muss der Shanghai Composite leichte Einbußen von 0,37 Prozent auf 3.082,12 Punkte hinnehmen. Der Hang Seng in Hongkong präsentiert sich im Mittwochshandel zeitweise 0,64 Prozent leichter bei 20.471,54 Zählern. Damit liegt der Index aber wieder deutlich unter der 20.000 Punkte-Marke.

Die Märkte in Fernost folgen am Mittwoch nur teils der sehr positiven Vorgabe der Wall Street. In Tokio geht es zwar nach oben, allerdings haben sich anfangs deutlichere Gewinne spürbar verringert. Ein leicht positiver Impuls kommt hier vom BIP für das erste Quartal 2022, das mit 0,2 Prozent zum Vorquartal etwas weniger geschrumpft ist als befürchtet.

Die wieder erwachte Risikofreude werde moderat gedämpft von leicht im Minus liegenden Futures der US-Aktienindizes, sagen Marktteilnehmer. Dazu tragen falkenhafte Aussagen von US-Notenbankern bei, die an der Wall Street noch positiv gewirkt hatten, weil sie ein entschlossenes Vorgehen gegen die viel zu hohe Inflation signalisieren und zugleich neue Wirtschaftsdaten aus den USA ermutigend ausgefallen waren.

In der Nacht zum Mittwoch sagte nun der Präsident der Notenbankfliliale von Chicago, Charles Evans, dass aggressive Zinserhöhungen nötig seien, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Er sprach sich dabei für zunächst größere Zinsschritte aus.

Dass der chinesische Vizepremier Liu He Unterstützung für den Techniksektor und Börsengänge von Technikunternehmen signalisierte, stützt in Hongkong zunächst nicht weiter, nachdem es dort bereits am Vortag mit den Kursen sehr kräftig nach oben gegangen war. Hes Aussagen schüren laut Marktteilnehmern Hoffnungen auf nachlassende regulatorische Risiken. Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für Renesas Electronics um gut 3 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat Investitionen zum Ausbau der Halbleiterproduktion angekündigt.

