Asiens Börsen überwiegend in Rot -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schließt in Rot

Die asiatischen Aktienmärkte weisen am Donnerstag mehrheitlich rote Vorzeichen aus. Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch leichter, auch der deutsche Leitindex gab ab.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt verbuchte am Mittwoch leichte Verluste.

Der ATX fiel bereits kurz nach der Eröffnung ins Minus, pendelte im weiteren Verlauf um die Nulllinie und schloss letztlich 0,23 Prozent tiefer bei 3.674,86 Punkten.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es leichte Kursverluste zu sehen.

Kaufinteresse war nicht zu beobachten, vielmehr wurden zwischenzeitliche Erholungsphasen für Gewinnmitnahmen genutzt, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Möglicherweise gibt es auch im Vorfeld der morgen anstehenden EZB-Zinsentscheidung eine gewisse Zurückhaltung, hieß es weiter von den Experten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger zur Wochenmitte zurück.

Der DAX startete bereits mit Abgaben, baute sie im weiteren Verlauf weiter aus und beendete den Handel schließlich 0,44 Prozent schwächer bei 18.437,30 Punkten.

Die politischen Unsicherheiten nehmen zu. So gibt sich Trump mit Blick auf US-Unterstützung für Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs zurückhaltend. "Ich denke, Taiwan sollte uns für die Verteidigung bezahlen. Wir sind nichts anderes als eine Versicherungsgesellschaft." Das Brisante: nicht nur Konzerne in den USA sind immer noch stark abhängig vom weltgrößten Chip-Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan.

Laut der Landesbank Helaba war bei deutschen Aktien kein richtiges Kaufinteresse zu beobachten. Möglicherweise gebe es vor der am Donnerstag anstehenden EZB-Zinsentscheidung "eine gewisse Zurückhaltung", hieß es in einem Kommentar der Hessisch-Thüringischen Landesbank.

WALL STREET

Die US-Märkte präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.

Der Dow Jones schloss nach einem Sprung bis auf 41.221,98 Zähler, bei dem ein neues Allzeithoch markiert wurde, am Ende 0,60 Prozent höher bei 41.198,21 Punkten.

Der NASDAQ Composite sackte daneben kräftig ab und ging mit einem Abschlag von 2,77 Prozent bei 17.996,92 Zählern in den Feierabend.

Nach der erneuten Rekordjagd am Dienstag konnte sich die Wall Street nicht für eine gemeinsame Richtung entscheiden.

Andere Teilnehmer wiesen darauf hin, dass dem Markt auf dem aktuellen Niveau etwas die Luft ausgeht, nachdem sowohl der Dow Jones Index als auch der S&P 500 bereits am Dienstag Allzeithochs markiert hatten. Zudem wurden Aussagen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump zitiert, der den Fed-Chef aufgerufen hat, auf eine Zinssenkung vor der Wahl zu verzichten. Der Markt hat aktuell eine Zinssenkung im September vollständig eingepreist.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hat angedeutet, dass eine Zinssenkung in den kommenden Monaten - wenn auch nicht bei der Ratssitzung in zwei Wochen - gerechtfertigt sein könnte, wenn die jüngste Inflationsabschwächung anhält. Zusammen mit den Anzeichen für eine allmähliche Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt "nähern sich die Inflationsdaten der letzten drei Monate einem desinflationären Trend, den wir anstreben", sagte Williams. "Dies sind positive Anzeichen. Ich würde gerne mehr Daten sehen, um noch mehr Vertrauen zu gewinnen, dass sich die Inflation nachhaltig auf unser Ziel von 2 Prozent zubewegt."

ASIEN

Die Börsen in Fernost geben am Donnerstag überwiegend nach.

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:43 Uhr) einen Verlust von 2,17 Prozent bei 40.205,46 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,12 Prozent auf 2.959,25 Zähler. Dagegen legt der Hang Seng in Hongkong um 0,21 Prozent auf 17.776,73 Einheiten zu.

Die kräftigsten Verluste verzeichnen Technologie- und Halbleiteraktien, da die Androhung weiterer US-Restriktionen gegen China die Besorgnis über einen erneuten Handelskrieg zwischen den beiden Ländern verstärkt.

Dies hatte am Vortag bereits den S&P-500 und vor allem die NASDAQ-Indizes an der Wall Street tiefer ins Minus gedrückt. Zudem war es im Technologie-Sektor erneut zu kräftigen Gewinnmitnahmen gekommen, da der Optimismus über Zinssenkungen die Anleger dazu veranlasst, in konjunkturell sensiblere Sektoren zu wechseln. Dazu kommen die Äußerungen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu den US-Verteidigungsausgaben für Taiwan, die bei den Anlegern Sorgen hervorrufen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX