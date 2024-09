Vor US-Leitzinsentscheid der Fed: Japanischer Aktienmarkt mit leichten Gewinnen

Die geöffneten asiatischen Börsen kommen am Mittwoch nur wenig voran. Der heimische Aktienmarkt trat am Dienstag auf der Stelle, wohingegen der deutsche Leitindex Gewinne erzielen konnte. Die Wall Street präsentierte sich kaum verändert.

AUSTRIA

Die Wiener Börse bewegte sich am Dienstag in der Nähe ihres Vortagesniveaus.

Nach einem freundlichen Start rutschte der ATX vorübergehend in die Verlustzone, konnte sich im weiteren Verlauf aber wieder an die die Nulllinie vorarbeiten. Letztlich schloss er mit einem kleinen Plus von 0,15 Prozent bei 3.600,36 Punkten.

Mit einem zurückhaltenden Geschäft rechnen Händler am Mittwoch. Das lange mit Spannung erwartete Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank wird am Abend bekannt gegeben. Bis dahin dürften die Börsen eher in abwartender Haltung verharren. An den US-Börsen zeigte sich am Vorabend bereits ein uneinheitliches Bild ohne klare Sektortendenzen. Allerdings pausierte die Umschichtung von zyklischen in zinssensitive Titel. Bei der US-Zinssenkung am Abend geht es nur noch um die Frage, ob diese 25 oder 50 Basispunkte betragen wird. Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte auf der Pressekonferenz liegen, sagt Josh Hirt, Chefvolkswirt bei Vanguard: "Das Hauptrisiko ist, die Marktteilnehmer zu überzeugen, dass die Fed nicht hinter der Kurve ist, sondern die Risiken angemessen ausbalanciert".

In Europa wird zudem am Vormittag auf Inflationsdaten aus der Eurozone und vor allem Großbritannien geachtet. Denn am Donnerstag steht auch noch die Zinsentscheidung der Bank of England an.

DEUTSCHLAND

Nach dem leichteren Wochenstart verbuchte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder Gewinne.

Der DAX konnte seine frühen Aufschläge im Handelsverlauf noch ausbauen und ging schlussendlich 0,50 Prozent stärker bei 18.726,08 Zählern in den Feierabend.

Alle Augen blicken zur Wochenmitte in die USA und auf die Federal Reserve. Zumindest kurzfristig dürfte nun die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend nach dem europäischen Handelsende den weiteren Weg weisen. Erwartet wird, dass die Fed ebenfalls die Zinswende einläutet, und selbst ein XL-Zinsschritt um gleich 50 Basispunkte scheint möglich. Unerwartet gestiegene US-Einzelhandelsumsätze im August hätten an dieser Spekulation nicht gerüttelt, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management.

WALL STREET

Die US-Anleger waren am Dienstag unentschlossen.

Der Dow Jones, der im frühen Verlauf bei 41.835,28 Punkten noch ein neues Rekordhoch erreicht hatte, gab seine Gewinne im Verlauf ab und ging schlussendlich mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 41.607,23 Punkten aus dem Handel.

Daneben zeigte sich auch der NASDAQ Composite wenig verändert und schloss 0,20 Prozent höher bei 17.628,06 Zählern.

Trotz überwiegend starker Konjunkturdaten erwarten viele Marktteilnehmer am Mittwoch weiterhin eine deutliche Leitzinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed. Die Daten milderten auch die Sorgen der Anleger vor einem Wirtschaftsabschwung.

Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im August gegenüber dem Vormonat überraschend gestiegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet. Zudem fiel der Anstieg im Juli höher aus als zunächst ermittelt. Dazu legte die US-Industrieproduktion im August deutlich stärker zu als erwartet, wogegen die Entwicklung im Vormonat nach unten revidiert wurde. Der NAHB-Hausmarktindex für den September entsprach indes den Erwartungen.

Ungeachtet der Daten wies das "Fed Watch Tool" der Optionsbörse CME zuletzt eine Wahrscheinlichkeit von 61 Prozent aus, dass die Fed ihre geldpolitische Wende mit einem grossen Zinssenkungsschritt von 0,5 Prozentpunkten einleiten wird. Der Wert liegt nur wenig unter dem Vortagsniveau - vor einer Woche betrug er lediglich 34 Prozent und vor einem Monat 25 Prozent.

Als Grund für die Erwartung einer deutlichen Zinssenkung führte Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank die Abschwächung des US-Arbeitsmarktes an, die nach nunmehr zwei enttäuschenden Monatsberichten deutlicher werde. Auch ist die Inflation in den vergangenen Monaten tendenziell gefallen.

Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen ist indes skeptischer. Er verwies auf die leicht gestiegenen Einzelhandelsumsätze. Nach dem soliden Start in das dritte Quartal habe sich die Konsumdynamik zwar verlangsamt. Seines Erachtens dienen die Zahlen insgesamt aber nicht zur Rechtfertigung eines grossen Lockerungsschrittes der Fed in dieser Woche.

ASIEN

An den asiatischen Börsen zeigen sich die Anleger am Mittwoch unentschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steht gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,29 Prozent höherbei 36.307 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ist der Shanghai Composite aus seiner Feiertagspause zurückgekehrt und verliert zur gleichen Zeit 0,25 Prozent auf 2.697 Zähler. In Hongkong ist die Börse zur Wochenmitte anlässlich des Feiertags zum Tag nach dem Mittherbstfest hingegen geschlossen. Am Dienstag schloss der Hang Seng 1,37 Prozent höher bei 17.660,02 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten tut sich am Mittwoch sehr wenig. Die Börsianer warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend (MESZ), umso mehr als es ein relativ offenes Rennen zu sein scheint, ob es ein großer Zinsschritt nach unten wird oder ein "normaler" kleiner. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für einen großen Schritt bei 65 Prozent.

Bei einem kleinen Schritt könnte danach die Sorge an den Märkten umgehen, dass die Fed hinterherhinkt, also zu spät und nicht entschieden genug agiert, um eine harte Landung der Wirtschaft zu verhindern. Bei einem großen Schritt könnten manche Akteure befürchten, dass es möglicherweise schlechter um die Wirtschaftslage bestellt ist, als bislang angenommen. Daher dürfte auch bei den begleitenden Kommentaren sehr genau hingehört werden.

Für Unterstützung in Japan sorgte anfangs der zum Vortag erneut schwächere Yen. Allerdings erholte er sich im Vorfeld der US-Zinsentscheidung von seinem Tief schon wieder deutlich. Die japanische Notenbank entscheidet am Freitag über den weiteren Zinskurs, dürfte dabei nach Einschätzung des Marktes die Füße aber stillhalten und die Zinsen zunächst nicht weiter erhöhen. Schwächer als erwartet ausgefallene Exporte Japans im August belasten unterdessen nicht. Sie könnten stattdessen Spekulationen geweckt haben, dass die japanische Notenbank von einer schnellen weiteren Zinserhöhung absehen könnte. Ökonomen rechnen damit im Dezember wieder.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX