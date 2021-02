Asiens Börsen geben mehrheitlich nach

Die Aktienmärkte in Fernost zeigen sich am Freitag in der Mehrzahl tiefer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag schwächer. Der deutsche Leitindex sank etwas. Die US-Märkte zeigen sich im Donnerstagshandel mit Abschlägen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt tendierte am Donnerstag tiefer.

Der ATX notierte kurz nach Handelseröffnung nahe beim Vortagesschluss, schaffte anschließend den Sprung in die Gewinnzone, gab dann im weiteren Verlauf jedoch vorwiegend ab. Aus dem Handel ging er letztlich 1,45 Prozent tiefer bei 2.977,58 Punkten.

"Die konjunkturelle Zuversicht der Finanzmarktteilnehmer ist weiterhin hoch, auch wenn zuletzt freundliche Konjunkturdaten keine Impulse mehr setzen konnten", kommentierten in der Früh die Experten der Helaba. Die Märkte dürften die Erholung zuletzt veröffentlichter Wirtschaftsdaten bereits vorweggenommen haben. Hierzulande rückten unter anderem frische Zahlen in den Fokus. So musste der UNIQA-Versicherungskonzern voriges Jahr einen starken Ergebniseinbruch hinnehmen.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag zeigte sich der deutsche Aktienmarkt letztlich mit leichten Verlusten.

Der DAX eröffnete die Sitzung noch mit einem kleinen Plus und verblieb danach in einer engen Spanne zwischen Plus und Minus. Zum Handelsschluss ging es dann jedoch 0,16 Prozent runter auf 13.886,93 Zählern.

Nach bisher schwachem Wochenverlauf dürfte der DAX am Freitag zunächst minimal zulegen. In der laufenden Woche ging es bislang gut ein Prozent abwärts. "Die steigenden Zinsen bleiben das Thema der Stunde an den Börsen", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nachdem es von den Anlegern lange ignoriert worden sei, zögen dadurch jetzt doch "düstere Wolken am zuvor so blauen Börsenhimmel" auf. "Die Stimmung am Aktienmarkt ist bisher noch nicht gekippt, aber Sorgen und Nervosität nehmen spürbar zu." Im Zuge des Optionsverfalls an den Terminbörsen sieht Altmann im DAX die runden Marken von 13.900 und 14.000 Punkten im Fokus. Bewegung erwartet er aber vor allem am Rentenmarkt.

WALL STREET

Die Wall Street geriet am Donnerstag leicht unter Druck.

Der Dow Jones notierte zum Ertönen der Startglocke noch im Plus, fiel im Verlauf jedoch zurück. Den Handel beendete der US-Leitindex 0,38Prozent niedriger bei 31.494,32 Einheiten. Der NASDAQ Composite startete mit einem Minus und verweilte anschließend auf rotem Terrain. Bis zum Börsenschluss verlor er 0,72 Prozent auf 13.865,36 Stellen.

Obwohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial zur Wochenmitte mit Mühe ein Rekordhoch erreicht hatte, blieb die Stimmung angespannt. Im Fokus stand die aktuelle Diskussion um eine Rückkehr der Inflation. Börsianern zufolge wächst angesichts steigender Anleiherenditen die Sorge, dass höhere Kreditkosten eine Rallye zunichte machen könnten, welche die wichtigsten Aktienindizes zuletzt in Rekordhöhen getrieben hat. Dabei seien Technologieunternehmen, die einen Großteil ihrer Barmittelzuflüsse in der Zukunft erzielen, besonders anfällig.

ASIEN

Am Freitag geht es an den wichtigsten Börsen in Asien mehrheitlich nach unten.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 7:15 Uhr unserer Zeit 0,72 Prozent auf 30.018 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite dagegen zur gleichen Zeit bei 3.696 Zählern ein Plus von 0,57 Prozent aus. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,17 Prozent auf 30.544 Indexpunkte.

Schwächere Vorgaben von der Wall Street setzen die Aktienmärkte in Asien unter Druck.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX