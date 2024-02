ATX und DAX vorbörslich leicht im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich zum Wochenstart etwas leichter präsentieren. Die Märkte in Fernost tendieren am Montag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt dürfte im Montagshandel von leichten Abschlägen geprägt sein.

Der ATX gibt vorbörslich leicht nach.

An der Wall Street kamen die Technologiewerte in den letzten beiden Handelsstunden nochmals unter Druck. Hier wurden die Investoren zum einen vor dem langen Feiertagswochenende etwas vorsichtiger, zum anderen zeigten die jüngsten Daten, dass die Inflation in den USA nicht so schnell wieder gehen wird. Dies hatte zur Folge, dass die Marktzinsen der US-Staatsanleihen deutlich nach oben schossen. Zudem verschieben sich die Erwartungen an der Börse zeitlich weiter nach hinten, was die erste Zinssenkung der US-Notenbank betrifft. Derweil läuft auch diese Woche die Berichtssaison weiter und liefert die Impulse für die Einzelwerte. Gut 10 Prozent der im Stoxx-600 gelisteten Unternehmen legen ihre Zahlen vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte sich zum Wochenstart etwas leichter präsentieren.

Der DAX gibt vorbörslich leicht nach.

Der DAX dürfte seinen Rekordlauf am Montag nicht fortsetzen. Während der DAX am Freitag bei knapp 17.200 Punkten seine nächste Bestmarke erreicht hatte, konnten die US-Börsen ihre Rekordjagd zuletzt nicht fortsetzen. Am Montag dürfte es schwer werden, für neue Höchststände die notwendigen Impulse zu generieren. Die Agenda ist dünn und von den US-Börsen werden keine Impulse kommen, da wegen eines Feiertages dort nicht gehandelt wird.

WALL STREET

Am Freitag notierten die US-Börsen schwächer.

Der Dow Jones Index kam zum Handelsstart vom Fleck. Nachdem er lange in einer Seitwärtstendenz gefangen war, übernahmen die Bären das Ruder. Er verlor schlussendlich 0,37 Prozent auf 38.627,99 Zähler. Beim NASDAQ Composite war zur Eröffnung ebenfalls nur wenig Bewegung zu sehen. Auch er hielt sich bis zum späteren Handelsverlauf an der Nulllinie, bis es letztlich 0,82 Prozent auf 15.775,65 Punkte nach unten ging.

Für einen Strich durch die Rechnung sorgten die US-Erzeugerpreise für Januar. Sie waren mit 0,3 Prozent im Monatsvergleich merklich stärker gestiegen als mit 0,1 Prozent erwartet, in der Kernrate sogar um 0,5 Prozent. Damit nimmt der Gegenwind für Aktien von der Zinsseite stark zu, wie jüngst erst bei den negativ überraschenden Verbraucherpreisen erlebt. Verstärkt wurde die Verkaufsneigung dadurch, dass ein langes Wochenende bevorsteht. Am Montag ruht das Geschäft in den USA wegen des President's Day. Für allenfalls ein kleines Gegengewicht bei den Zinsperspektiven sorgten die Baugenehmigungen. Sie sind im Januar viel deutlicher zurückgegangen als erwartet.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio gibt der Nikkei 225 aktuell (7.12 Uhr MEZ) 0,08 Prozent auf 38.457,89 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite nach seiner mehrtägigen Feiertagspause 0,94 Prozent auf 2.892,93 Zähler. Der Hang Seng sinkt derweil 1,02 Prozent auf 16.174,00 Punkte.

Mit Ausnahme der chinesischen und südkoreanischen Börsen tut sich am Montag an den asiatischen Handelsplätzen nicht viel. Die Konsumdaten während des chinesischen Neujahrsfests zeigen eine gewisse Stärke und stützen vor allem die Börse in Shanghai, die stärker vom Binnenkonsum abhängt. Die Analysten von Nomura warnen aber vor der Markthoffnung, die Binnenwirtschaft könnte die Talsohle erreicht haben. Die Gründe für die starken Konsumdaten sehen die Analysten in der Auflösung eines erheblichen Nachholbedarfs.

Denn die Feiertage waren erstmals seit 2019 nicht durch die Pandemie beeinträchtigt. Bei der Interpretation der bemerkenswert hohen Wachstumsraten im Jahresvergleich müsse man die sehr niedrige Basis aus dem letzten Jahr berücksichtigen, mahnen die Analysten. Wie prekär die Konjunkturlage ist, verdeutlichen Aussagen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang. Der rief zu "pragmatischen und energischen" Maßnahmen auf, um das Vertrauen in die Wirtschaft zu stärken.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX