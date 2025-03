Vor Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiatische Börsen geben leicht nach

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften zur Wochenmitte zunächst nachgeben. Die wichtigsten asiatischen Indizes liegen am Mittwoch leicht im Minus. Der Wall Street-Handel war am Dienstag von Abschlägen geprägt.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch mit Verlusten erwartet.

Der ATX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,44 Prozent tiefer bei 4.331,76 Punkten. Am Vortag ging er 1,00 Prozent höher bei 4.350,76 Punkten aus dem Handel.

Am heimischen Aktienmarkt sieht es am Mittwochmorgen erst einmal nach nur wenig Bewegung aus. In den Blick rückt nun aber erst einmal die Sitzung der US-Notenbank mit den Ergebnissen am Abend. Zwar wird auf der Sitzung selbst keine Änderung der Leitzinsen erwartet. "Sollte sich US-Notenbankchef Jerome Powell taubenhaft äußern, könnte das aber die angeschlagenen US-Technologiewerte stabilisieren", sagt ein Marktteilnehmer. Falkenhafte Äußerungen könnten die Korrektur an der Wall Street dagegen ausweiten, sagt er.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach seinem gestrigen Rekord zur Wochenmitte zunächst etwas nachgeben.

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,24 Prozent schwächer bei 23.324,38 Punkten. Am Vortag hatte er die Sitzung 0,98 Prozent stärker bei 23.380,70 Einheiten beendet.

Nach dem Rekordhoch des DAX am Vortag nach drei starken Börsentagen könnten Anleger zur Wochenmitte erst einmal innehalten. Befeuert von einer gelockerten Schuldenbremse und Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Rüstung hatte der Leitindex am Dienstag bei gut 23.476 Zählern eine Höchstmarke erreicht. "Die Stimmung bleibt nach der Verabschiedung der Finanzierungspakete für Infrastruktur und Rüstung gut", so ein Marktteilnehmer. Zudem wirke die am Freitag anstehende Expiry an den Terminbörsen häufig trendverlängernd.

Nach der Abstimmung im Deutschen Bundestag dürften sich die Blicke nun jedoch nach Washington richten. Dort entscheidet die US-Notenbank über das Leitzinsniveau, die wohl wichtigste Stellschraube für die globalen Finanzmärkte. In einem durch hohe Unsicherheit geprägtem wirtschaftlichen Umfeld wird die Fed die Zinsspanne voraussichtlich bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sind die Aussichten für die künftige Geldpolitik unsicher.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag nach unten.

Der Dow Jones verlor 0,62 Prozent auf 41.581,31 Zähler.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Minus von 1,71 Prozent bei 17.504,12 Zählern.

Die relative Ruhe an der Zollfront hat die Wall Street in den vergangenen zwei Sitzungen andere Themen spielen lassen. Die Abwendung des Regierungsstillstandes und am Vortag positiv aufgenommene Daten haben die US-Börsen jüngst gestützt. Anleger scheinen die Schnäppchenjagd gegen das Risiko erneuter Volatilität abzuwägen. Die Stimmung an den US-Börsen sei schlechter als es die jüngsten Aufschläge vermuten lassen, hiess es im Handel.

Einer der Gründe für die hohe Verunsicherung am Markt war der Umstand, dass das Reizthema Zölle im Hintergrund weiterschwelte. Regierungsvertreter haben laut Wall Street Journal geprüft, ob sie die komplexe Ausarbeitung neuer Zolltarife für Hunderte von Handelspartnern des Landes vereinfachen könnten, indem sie die Staaten in eine von drei Zollkategorien einordnen. Die Verwaltung verfolge jedoch weiterhin den Plan individueller reziproker Zölle für jedes Land bis zur selbst auferlegten Frist vom 2. April, heisst es weiter.

ASIEN

An den Märkten in Fernost sind am Mittwoch überwiegend leichte Verluste zu sehen.

In Tokio steht der Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,25 Prozent tiefer bei 37.752 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,3 Prozent auf 3.419 Zähler nach.

In Hongkong kommen die Kurse kaum voran: Der Hang Seng zeigt sich derweil winzige 0,01 Prozent tiefer bei 24.738 Einheiten..

Weil am Abend die US-Notenbank über die Zinsen entscheidet und neue Projektionen zu Wachstum, Inflation und Zinsen vorlegt, dürfte der weitere Handelsverlauf von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt sein. Eine Zinssenkung wird nicht erwartet. Zwar hat sich die US-Inflation im Februar etwas abgekühlt, allerdings wird befürchtet, dass die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump die Inflation wieder anheizen wird.

Die Bank of Japan hat am Mittwoch ihre geldpolitischen Instrumente unverändert belassen und sich besorgt über die möglichen Auswirkungen der weltweiten Handelskonflikte auf die japanische Wirtschaft gezeigt. In einem weithin erwarteten Schritt beließ die japanische Zentralbank ihr Ziel für den Tagesgeldsatz bei 0,5 Prozent. Die BoJ hatte Ende Januar ihre dritte Zinserhöhung vorgenommen, nachdem sie im März 2024 die weltweit letzte Negativzinspolitik beendet hatte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX