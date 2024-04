Lage in Nahost spitzt sich zu: Asiens Börsen geben nach

Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Freitag im Mius. Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Markt notierte im Plus. Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

AUSTRIA

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag freundlich.

Der DAX eröffnete minimal höher und wechselt im weiteren Verlauf mehrmals das Vorzeichen. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,38 Prozent bei 17.837,40 Zählern an der Tafel in Frankfurt.

Der Stabilisierungsversuch des DAX an seiner 50-Tage-Linie setzte sich am Donnerstag fort. Im Bereich der mittelfristigen Durchschnittslinie bei aktuell 17.727 Punkten hatte der DAX in den vergangenen Tagen seine Korrektur vom Rekordhoch bei 18.567 Punkten gestoppt. Asiens Börsen legten am Morgen mehrheitlich zu und trotzen damit der Schwäche der Technologiewerte in den USA am Vortag. Derwiel bleiben Risiken wie die Lage in Nahost sowie Bedenken in puncto einer noch länger straffen Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

So eröffnete der Dow Jones Index etwas höher. Nach einem Ausflug in die Verlustzone konnte er sich wieder knapp auf grünes Terrain vorkämpfen, wo er die Sitzung 0,06 Prozent höher bei 37.777,81 Punkten beendet hat. Auch der NASDAQ Composite startete etwas höher in den Handelstag. Im weiteren Verlauf rutschte er jedoch ins Minus und ging 0,52 Prozent leichter bei 15.601,50 Einheiten in den Feierabend.

Zwar kam es kurzzeitig zu einer Gegenbewegung zu den Vortagesverlusten, nachhaltige Gewinne oder gar deutlichere Zuwächse wurden jedoch von Zinssorgen verhindert. Die am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturdaten wie Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und Philadelphia-Fed-Index sprechen gegen eine rasche Zinssenkungen der US-Fed. Doch trotz der Enttäuschung über das Tempo der erwarteten US-Zinssenkungen seien die Anleger optimistischer hinsichtlich des Wirtschaftswachstums und dessen Auswirkung auf die Aktienmärkte, erklärte Peter Oppenheimer, Aktienstratege bei Goldman Sachs, laut dpa.

ASIEN

Am Freitag geben die Kurse an den wichtigsten asiatischen Börsen nach.

In Tokio fällt der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 2,41 Prozent auf 37.163 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,4 Prozent runter auf 3.062 Zähler. In Hongkong beträgt das Minus beim Hang Seng unterdessen 1,23 Prozent auf 16.184 Stellen.

Die Lage in Nahost scheint sich weiter zuzuspitzen: Der US-Sender ABC News berichtete unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter, israelische Raketen hätten ein - zunächst nicht näher genanntes - Ziel im Iran getroffen. Offenbar läuft damit die Antwort der Israelis auf den ersten direkten Angriff des Iran auf ihr Land vom vergangenen Wochenende. Iranische Staatsmedien berichtet über aktivierte Luftabwehr in einigen Provinzen.

