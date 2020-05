ATX tiefrot -- DAX fällt ins Minus -- Märkte in Fernost mit deutlichen Gewinnen

Der heimische Markt zeigt sich nach der gestrigen Rally deutlich tiefer. Der deutsche Leitindex fällt nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone zurück. An den asiatischen Märkten zeigen sich Anleger am Dienstag sehr optimistisch.

AUSTRIA

Anleger in Wien agieren am Dienstag mit Vorsicht.

Der ATX zeigte sich kurz nach Handelsbeginn mit stabiler Tendenz, notiert mittlerweile jedoch tief im Minus.

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit klar schwächerer Tendenz begonnen. Nach positiven Übersee-Vorgaben zeigte sich das europäische Umfeld hingegen erneut freundlich. Belastet wurde der ATX im Frühhandel von den deutlichen Abschlägen bei einigen Indexschwergewichten.

Unternehmensseitig stehen der Flughafen Wien, Rosenbauer und Addiko Bank mit Zahlen im Blick der Anleger. DEUTSCHLAND

Die Unsicherheit gewinnt am deutschen Aktienmarkt am Dienstag die Oberhand.

Der DAX startete den Tag mit einem Zuschlag von 1,28 Prozent bei 11.200,92 Punkten, fällt anschließend jedoch ins Minus zurück.

Nach der fulminanten Kursrally zum Wochenauftakt hielt die Kauflaune der DAX-Anleger am Dienstag nur kurzzeitig an. Am Vortag hatte der DAX erstmals seit Ende April die Marke von 11.000 Punkten übersprungen und fast sechs Prozent gewonnen. Die zwischenzeitlich gute Stimmung auch am zweiten Handelstag der Woche hatte Gründe: So wirkt zum einen ein Wiederaufbauplan für Europas Wirtschaft positiv. Zum anderen gibt es Hoffnung auf einen möglichen Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus. Auch die Ölpreise ziehen weiter an. Dennoch bleibt die Volatilität hoch.

WALL STREET

Mit kräftigen Aufschlägen sind die US-Börsen in die neue Handelswoche gestartet.

Der Dow Jones weitete sein frühes Plus im weiteren Verlauf aus und beendete den Tag 3,85 Prozent stärker bei 24.597,37 Punkten. Auch der NASDAQ Composite hatte fester eröffnet und konnte anschließend weiter dazugewinnnen. Er schloss 2,44 Prozent im Plus bei 9.234,83 Zählern.

Gestützt wurde die Stimmung zum einen von dem schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft in vielen Ländern und den zurückgehenden Neuinfektionen. Die strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden von den Regierungen nun zunehmend gelockert. Daneben setzten Investoren nach Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell ihre Hoffnungen weiter auf die Notenbanken. Powell hatte in einem Fernsehinterview zwar gesagt, dass er nicht mit einer schnellen Erholung der US-Wirtschaft rechne, vielmehr könne sich dies bis Ende kommenden Jahres hinziehen. Zugleich stellte er aber die Bereitschaft zu weiteren Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft heraus.

ASIEN

Anleger in Asien greifen am Dienstag mit beiden Händen zu.

In Japan verbucht der Nikkei um 7.17 Uhr unserer Zeit ein Plus von 2,05 Prozent auf 20.546,23 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,53 Prozent höher bei 2.890,73 Zählern. In Hongkong gewinnt der Hang Seng zur gleichen Zeit 2 Prozent auf 24.413,92 Zähler hinzu.

In Kauflaune präsentieren sich die Anleger an den asiatischen Börsen am Dienstag. Wie bereits am Vortag an der Wall Street treiben Nachrichten zu einem Impfstoff des US-Pharmaherstellers Moderna, der bei einigen Probanden eine Immunreaktion hervorgerufen hat. Auch die global zu beobachtenden Lockerungen der Restriktionen gegen die Ausdehnung der Pandemie sorgen wie zuvor bereits in Europa und den USA für eine freundliche Stimmung. "Der Optimismus in Bezug auf die Wiedereröffnung der Volkswirtschaften und einen Coronavirus-Impfstoff treibt Aktien und Ölpreise nach oben", kommentiert Stephen Innes, Chefmarktstratege bei AxiCorp.

In Schanghai bleibt der Markt leicht zurück. Teilnehmer verweisen auf die latenten Spannungen zwischen den USA und China, die jederzeit wieder in ein aggressiveres Stadium treten könnten. "Handelsspannungen bleiben ein grosses Risiko für die Märkte", so Innes weiter, der zudem warnt, dass sich die Finanzmärkte von der Realwirtschaft zu sehr abkoppeln könnten.

(Anzeige)PASSENDE NEUE BARRIER

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX