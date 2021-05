ATX schwach -- DAX mit Abgaben -- Märkte in Fernost in Rot

Während der heimische Markt zur Wochenmitte abgibt, zeigt sich auch der deutsche Leitindex tiefer. An den asiatischen Börsen wurden am Mittwoch ebenfalls Verluste eingefahren, in Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im negativen Bereich.

Der Leitindex ATX gibt im frühen Geschäft ab.

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit tiefroter Tendenz begonnen. Nach schwachen Überseebörsenvorgaben aus New York und Tokio geht es europaweit mit den Aktienkursen in die Verlustzone.

In der laufenden Ergebnisberichtssaison legten am heimischen Aktienmarkt Semperit, Schoeller-Bleckmann (SBO) sowie die Vienna Insurance Group (VIG) ihre Erstquartalszahlen des laufenden Geschäftsjahres vor. Der Gummihersteller Semperit wies im 1. Quartal deutliche Zuwächse sowohl beim Umsatz als auch bei den Ergebniskennzahlen auf. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster SBO hat im abgelaufenen Jahresviertel seinen Umsatz fast halbiert und nur 1 Mio. Euro Nettogewinn erzielt. Der Versicherungskonzern VIG konnte im Auftaktquartal 2021 seinen Vorsteuergewinn um fünf Prozent auf 128 Mio. Euro steigern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex legt nach dem Rekord am Vortag nun den Rückwärtsgang ein.

Der DAX verbuchte zum Start einen Abschlag von 0,96 Prozent auf 15.238,82 Punkte und gibt auch im weiteren Verlauf nach.

Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Am Vortag hatte der Leitindex zunächst ein Rekordhoch erreicht, war dann aber abgebröckelt und hatte minimal im Minus geschlossen. Börsianer sprechen beim DAX von einem mittlerweile gewohnten Bild: So nähmen Anleger schnell Gewinne mit, sobald ein Hoch erreicht wird, um später etwas tiefer wieder einzusteigen. Seit Anfang April pendelt der Leitindex nun schon zwischen 15.000 und 15.500 Punkten - mit nur wenigen kurzen Ausbrüchen nach oben oder nach unten.

Negative Vorgaben lieferten die internationalen Börsen: In den USA waren die Indizes im Späthandel tiefer ins Minus gerutscht, gefolgt von einer schwachen Börse in Japan. Das zentrale Thema bleibt die Debatte über Inflation und Zinsen - mittlerweile gepaart mit einer Dollar-Schwäche. Dabei werden mehr und mehr die Auswirkungen des starken Euro auf die Unternehmen hinterfragt.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Dienstagshandel mit Verlusten.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginale 0,07 Prozent höher bei 34.351,18 Punkten, konnte die Gewinnzone aber nicht verteidigen und ging mit einem Abschlag von 0,78 Prozent bei 34.060,53 Indexpunkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite gab zum Handelsende unterdessen 0,56 Prozent auf 13.303,64 Zähler ab.

Die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank vor dem Hintergrund einer anziehenden Inflation belastete weiter. Gestützt wurde das Sentiment zwischenzeitlich durch überraschend gute Zahlen von Home Depot und Walmart.

Nachdem zuletzt mehrheitlich beschwichtigende Kommentare aus den Reihen der Fed gekommen waren, die eine Beibehaltung der lockeren Geldpolitik in Aussicht stellten, wünscht sich der Präsident der Federal Reserve von Dallas, Robert Kaplan, in nächster Zeit eine Debatte um die Reduzierung der Anleihekäufe. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf das Protokoll der Fed-Sitzung von Ende April am Mittwoch gewartet.

Während Technologie-Aktien am stärksten unter den steigenden Inflationssorgen gelitten haben, sehen einige Analysten den jüngsten Rückgang als Chance für einen Einstieg. "Innerhalb der Tech-Branche gibt es immer noch einige Unternehmen, die sehr günstig aussehen", so Jane Shoemake, Client Portfolio Managerin bei Janus Henderson Investors. "Wenn Sie an die längerfristigen Trends glauben, die diese Unternehmen unterstützen, sollten Sie kaufen."

Vorbörslich standen lediglich die Baubeginne und -genehmigungen für April auf der Agenda. Dabei fiel die Zahl der Baubeginne gegenüber dem Vormonat deutlich stärker als erwartet. Auch der Anstieg bei den Baugenehmigungen im Vergleich zum Vormonat blieb hinter den Erwartungen der Analysten.

ASIEN

Zur Wochenmitte überwogen die Abgaben an den Märkten in Fernost.

In Tokio büßte der Nikkei 1,28 Prozent ein auf 28.044,45 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 0,51 Prozent auf 3.510,96 Einheiten. Währenddessen wird in Hongkong am Mittwoch aufgrund des Feiertags "Buddhas Geburtstag" nicht gehandelt. Dort konnte der Hang Seng am Vortag schlussendlich um 1,42 Prozent auf 28.593,81 Zähler zulegen.

Die Aktienmärkte in Ostasien und Sydney sind am Mittwoch der negativen Entwicklung an der Wall Street gefolgt. Dort hatten die Indizes nachgegeben, weiter belastet von Sorgen über hohe Inflationszahlen und damit verbundene Spekulationen über eine drohende straffere Geldpolitik. Dabei waren die Indizes zum Handelsende auf ihre Tagestiefs abgesackt.

Nicht gehandelt wurde anlässlich des Feiertags "Buddhas Geburtstag" in Hongkong. In Schanghai, wo es am Vortag nur moderat nach oben gegangen war, ging es dagegen nun auch nur moderat nach unten. Als zusätzlichen Bremser in Tokio führten Marktteilnehmer den Yen an. Er lag zuletzt im Zuge der anhaltenden Dollarschwäche mit 108,93 je Dollar praktisch auf einem Einwochentief. Dadurch verteuern sich japanischen Exporte. Daneben wurde die sich hinziehende Corona-Pandemie als Belastungsfaktor genannt. In der kommenden Woche sollen in Japan massive Impfprogramme starten. In Schanghai verwies Central China Securities auf ein zuletzt deutlich gesunkenes Handelsvolumen, woraus sich eine abwartende Haltung vieler Akteure ablesen lasse.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX