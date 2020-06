Hexensabbat: ATX legt zu -- DAX im Plus -- Wall Street in Grün -- Märkte in Fernost enden fester

Der heimische Markt zeigt sich höher. Der deutsche Leitindex kann vor dem Wochenende noch mal zulegen. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Fernost schlossen vor dem Wochenende flächendeckend fester.

AUSTRIA

Anleger in Wien sind im Freitagshandel positiv gestimmt.

Der ATX wies kurz nach Börseneröffnung ein leichtes Plus von 0,42 Prozent auf 2.336,22 Einheiten aus, fiel zwischenzeitlich an den Vortagesschluss zurück, zieht nun jedoch wieder an.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Nachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Der Index hatte nach einem richtungslosen Vormittagsgeschäft nach dem Hexensabbat, dem Verfallstag von wichtigen Terminkontrakten, wieder ins Plus gedreht und sich seither dort gehalten. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich zum Wochenschluss im Plus. Die Coronakrise und ihre Auswirkungen und Entwicklungen bleiben weiterhin zentraler Treiber am Markt. Hier hatte es gute Nachrichten aus Japan gegeben. Die japanische Regierung hat ihre Konjunktureinschätzung erstmals seit 2018 angehoben. Die Wirtschaft stecke zwar wegen der Coronakrise noch in einer "äußerst ernsten Lage" - aber die Verschlechterung sei "fast zum Stillstand gebracht" worden.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland werden vor dem Wochenende zu Optimisten.

Der DAX begann den Handel 0,76 Prozent fester bei 12.375,18 Punkten und kann sein Plus auch weiterhin verteidigen.

Am Tag des großen Verfalls an den Terminbörsen, dem so genannten Hexensabbat, zeigt sich der DAX stärker. Beim großen Verfall an den Terminbörsen an diesem Freitag laufen Terminkontrakte und Optionen aus, was häufig zu Kursausschlägen führt. Die größten ausstehenden Positionen bewegen sich laut Experten um die 12.000 Punkte. Daher sollten Anleger diese Marke im Verlauf im Auge behalten.

WALL STREET

Am Freitag übernehmen die Bullen das Ruder an den US-Börsen.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete den Handel mit einem Zuschlag von 0,51 Prozent bei 26.213,10 Punkten und steigt anschliessend noch weiter. Der NASDAQ Composite konnte daneben anfänglich mit plus 1 Prozent noch deutlicher zulegen bei 10.042,13 Stellen und folgt diesem Trend auch weiterhin.

Die US-Börsen legen am Freitag nach einem verhaltenen Handel am Vortag wieder zu. Im Wochenverlauf steuert der US-Leitindex damit auf ein Plus zu. Am Markt wurde auf Pläne Chinas verwiesen, im Zuge des Phase-1-Handelsdeals mit den USA Käufe US-amerikanischer Landwirtschaftsprodukte zu beschleunigen, nachdem es wegen der Corona-Pandemie zu Verzögerungen gekommen war. Das könnte ein wenig dazu beitragen, dass die Zuversicht der Anleger angesichts der zuletzt wieder deutlich angespannten US-chinesischen Beziehungen wieder steige, hieß es von Marktbeobachtern.

Für Bewegung könnte zudem der "Hexensabbat" sorgen. Beim großen Verfall an den Terminbörsen an diesem Freitag laufen Terminkontrakte und Optionen aus, was zu Kursausschlägen führen kann.

ASIEN

Am Freitag notierten die wichtigsten asiatischen Indizes durchweg im Plus.

In Tokio schloss der Nikkei mit 0,55 Prozent bei 22.478,79 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland ging der Shanghai Composite mit einem Plus von 0,96 Prozent bei 2'967,63 Zählerpunkten in den Feierabend. In Hongkong beendete der Hang Seng den Börsentag mit einem Aufschlag von 0,78 Prozent bei 24'643,89 Punkten.

Ohne neue Impulse von der Nachrichtenseite und mangels klarer Vorgaben der US-Börsen zeigen die asiatischen Aktienmärkte am Freitag ein ähnliches Bild wie bereits an den Vortagen. Bei insgesamt moderaten Bewegungen geht es für manche Indizes etwas nach oben, für manche nach unten. Die Anleger wägen weiter die sich insbesondere aus der Corona-Krise und den US-chinesischen Spannungen ergebenden Risiken gegen die massiven Konjunkturstiumli und die damit verbundenen Konjunkturerholungshoffnungen ab.

Neue japanische Preisdaten zeigen einen etwas stärkeren Rückgang als erwartet, was tendenziell Spekulationen befeuert in Richtung einer noch lockereren Geldpolitik. Allerdings sehen Analysten hierfür schon länger kaum noch Spielraum in Japan.

