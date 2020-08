ATX vor leichterem Start -- DAX kaum bewegt in Sicht -- Börsen in Fernost mit unterschiedlicher Tendenz -- Dow Jones schließt im Minus

Der heimische Markt dürfte etwas tiefer beginnen. Der deutsche Leitindex wird stabil erwartet. Die asiatischen Märkte bewegen sich am Mittwoch auf unterschiedlichen Terrains. Der Dow Jones notierte am Dienstag auf rotem Terrain.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt stehen vor Börsenstart am Mittwoch die Prognosen auf rot.

Der ATX wird aktuell um 0,18 Prozent leichter bei 2.208,59 Punkten erwartet. Am Dienstag war er 0,53 Prozent leichter bei 2.212,52 Punkten aus der Sitzung gegangen.

"Der Markt steckt im Sommerloch fest und ein Ende ist nicht in Sicht", sagt ein Marktteilnehmer, der von einer "Patt-Situation" nach oben und unten spricht. Ausbruchsversuche dürften scheitern, auch weil die Umsätze fehlten. Ähnliches gelte aber auch für Attacken auf die Unterseite. "Meldungen über 'Wundermittel' und Impfstoffe lösen zwar immer wieder kurzfristige Vorstöße an den Börsen aus, die fallen dann aber auch schnell wieder zusammen", so ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst auf der Stelle treten.

Nach dem erneuten kurzen Ausflug über die Marke von 13.000 Punkten am Vortag ist zur Wochenmitte für den DAX wieder Stagnation angesagt. Die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen und der starke Euro dürften den Aufwärtsdrang des deutschen Leitindex am Mittwoch bremsen. Der Broker IG taxierte den DAX vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12.890 Punkte und damit nur wenige Punkte über dem Schlusskurs des Vortages.

Hinzu kommt, dass laut US-Präsident Donald Trump die USA die geplanten Gespräche mit China zur Überprüfung der erzielten Fortschritte seit dem Abschluss eines Teilhandelsabkommen im Januar bis auf Weiteres absagten.

Den vergangenen Börsentag hatte der deutsche Leitindex mit Abschlägen von 0,30 Prozent bei 12.881,76 Indexzählern geschlossen.

WALL STREET

An der Wall Street wurden unterschiedliche Tendenzen eingeschlagen.

Der Dow Jones war marginal fester gestartet und rutschte anschließend ab. Zur Schlussglocke stand deshalb ein Abschlag von 0,24 Prozent bei 27.778,07 Punkten an der Kurstafel. Dagegen konnte der Techwerteindex NASDAQ Composite nach einem freundlichen Start weiter zulegen und vorübergehend ein neues Allzeithoch bei 11.230,61 Zählern erreichen. Letztlich schloss er 0,73 Prozent im Plus bei 11.210,84 Punkten.

Positiv merkten Händler an, dass die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA auf das niedrigste Niveau seit Ende Juni gefallen sind. Doch die Verhandlungen um ein neues Corona-Hilfspaket haben immer noch keinen erfolgreichen Abschluss gefunden. In die zuletzt festgefahrene Debatte könnte aber wieder Bewegung kommen. Die Republikaner im Senat wollen offenbar einen abgespeckten Programmentwurf mit Geldern für die US-Post vorlegen. Gerade der Umgang mit der Post hatte zuletzt für heftige Kontroversen gesorgt. Der Sprecher der Senatsmehrheit, Mitch McConnell, will allerdings auch ein Scheitern der Verhandlungen nicht ausschließen.

Bremsend wirkte der sich immer weiter verschärfende Handelszwist zwischen den USA und China. Das US-Handelsministerium hat neue Vorschriften erlassen, die den Zugang von Huawei zu im Ausland produzierten Chips einschränken. Mit dem heraufziehenden US-Wahlkampf dürften die Spannungen noch zunehmen, hieß es.

Nur wenig bewegen aktuelle Immobiliendaten den Markt.

ASIEN

An den Börsen in Fernost sind am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt in Tokio aktuell (06:50 Uhr MEZ) um 0,23 Prozent auf 23.103,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland büßt der Shanghai Composite 0,3 Prozent auf 3.440,71 Zähler ein.

Der Hang Seng kann daneben in Hongkong um 0,08 Prozent auf 25.367,38 Punkte zulegen.

Der Yen hat zwar im Vergleich zur gleichen Vortageszeit erneut zugelegt, was ungünstig für die japanische Exportwirtschaft ist, aber nicht mehr so stark wie zuletzt. Auf breiter Front zeigt sich der Dollar stabilisiert, nachdem er an den fünf Tagen zuvor jeweils nachgegeben hatte vor dem Hintergrund der auf längere Sicht sehr niedrig erwarteten US-Zinsen und der politischen Unwägbarkeiten mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX