ATX und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen kaum bewegt

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Freitag nachgeben. Der DAX schloss fester.Die Börsen in Fernost zeigen zum Wochenausklang kaum Bewegung.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt dominieren am Freitag voraussichtlich die Bären.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,3 Prozent niedriger bei 3.036 Zählern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Freitag in Rot präsentieren.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,4 Prozent im Minus bei 13.642 Indexpunkten.

Der DAX tut sich schwer damit, die 100-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend hinter sich zu lassen. Sie verläuft zurzeit bei 13.691 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich für den wichtigsten deutschen Aktienindex eine negative Bilanz ab. Allerdings hatte das Barometer in den vergangenen vier Wochen jeweils zugelegt und sich deutlich erholt.

"Das Hauptthema über Nacht war einmal mehr Konsolidierung und ein Markt in der Schwebe, der auf einen neuen Impuls und eine neue Richtung wartet", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Dabei bleibt wohl die Geldpolitik ein brisantes Thema. "Gestern gab es auch viele Fed-Redner, die immer noch restriktiv klangen", hieß es hierzu von den Commerzbank-Experten.

Der DAX revidiert nun also wieder ein Stück weit seine Zwischengewinne vom Vortag, während sich die internationalen Börsen verhalten entwickelten. In New York kamen die Indizes am Vorabend kaum voran und auch in Asien gab es am Morgen relativ wenig Bewegung. Laut dem CMC-Markets-Experten Konstantin Oldenburger bleibt es nun "die große Frage, ob die Bärenmarktrally beendet ist oder der neue Bullenmarkt nur eine kurze Pause eingelegt hat."

Für den deutschen Aktienmarkt relevante Nachrichten aus der Unternehmenswelt und der Konjunktur sind vor dem Wochenende eher Mangelware, sieht man von den Erzeugerpreisen in Deutschland ab. Diese stiegen deutlich stärker als erwartet. Die Erzeugerpreise wirken sich auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Für Bewegung sorgen könnte im Verlauf der sogenannte kleine Verfallstag. An den Terminbörsen verfallen an diesem Freitag Optionen auf Aktien und Indizes.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden im Donnerstagshandel keine klare gemeinsame Richtungen.

Der Dow Jones notierte zum Start der Sitzung nahezu unverändert und wechselte im Verlauf zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztlich notierte er marginale 0,06 Prozent im Plus bei 34.000,95 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls an der Nulllinie, kletterte im weiteren Verlauf jedoch ins Plus und beendete die Sitzung 0,21 Prozent stärker bei 12.965,34 Zählern.

Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli hatte keine neuen Erkenntnisse gebracht: Die Notenbanker waren sich demnach einig, dass die Leitzinsen weiter erhöht werden müssten, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, deuteten aber auch an, dass sie das Tempo ihrer Zinserhöhungen verringern würden, wenn schwache Konjunkturdaten dies erforderlich machten.

Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zeichneten indes ein recht positives Bild: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der vergangenen Woche stärker zurück als erwartet. Der Philadelphia-Fed-Index erholte sich im August überraschend deutlich und kehrte in positives Terrain zurück. Damit verdichten sich die Anzeichen, dass sich die US-Konjunktur in einer besseren Verfassung befindet, als dies zuvor von Anlegern befürchtet wurde.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten treten am Freitag überwiegend auf der Stelle.

In Tokio verzeichnet der Nikkei aktuell (06:45 Uhr) einen minimalen Gewinn von 0,01 Prozent bei 28.945,01 Punkten.

Der Shanghai Composite verliert minimale 0,01 Prozent auf 3.277,13 Einheiten. Der Hang Seng legt um 0,45 Prozent auf 19.852,92 Zähler zu.

Die ostasiatischen Aktienmärkte tun es damit den US-Börsen vom Vortag gleich und bewegen sich kaum. Anleger warten auf frische Impulse, nachdem diverse Auftritte von US-Notenbankern den Straffungskurs der Fed bestätigt haben. Unter anderem hatte die US-Notenbankerin Mary Daly Spekulationen des Marktes gedämpft, dass im kommenden Jahr bereits wieder erste Zinssenkungen anstehen könnten.

In Schanghai sorgt weiter für Zurückhaltung, dass die ungewöhnliche Dürre die Energieerzeugung und damit die Produktion zu beeinträchtigen droht. Daneben verweisen Marktteilnehmer darauf, dass die harte Null-COVID-Politik Pekings weiter die Nachfrage beeinträchtige - beispielsweise im Immobiliensektor.

