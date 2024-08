ATX und DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen uneins

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich am Montag zunächst auf rotem Terrain bewegen.

Der ATX wird wohl tiefer eröffnen.

Die Nachrichtenlage ist dünn, die Vorlagen sind derweil nicht eindeutig.

Auf Unternehmensebene sorgt hierzulande die Post für Schlagzeilen. So klagt der scheidende Generaldirektor der österreichischen Post, Georg Pölzl, über hohe bürokratische Hürden für Unternehmen in Österreich sowie Europa.

DEUTSCHLAND

Nach der Erholungsrally der vergangenen rund zwei Wochen dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart zunächst etwas ruhiger angehen lassen.

Der DAX wird am Montag wohl tiefer eröffnen.

Anfang August war der DAX bis auf fast 17.000 Punkte eingebrochen. Damals hatte ein Kursanstieg des japanischen Yen zum US-Dollar für Turbulenzen an den Märkten gesorgt, nachdem sich in der langen Schwächephase des Yen viele Investoren Geld im Niedrigzinsland Japan geliehen und in Hochzinsländern wie die USA und auch an den Aktienmärkten investiert hatten. Mit der Yen-Stärke war der Schuss dann nach hinten losgegangen und Spekulanten mussten Positionen glattstellen, also Aktien verkaufen. Hinzu gekommen waren Befürchtungen, dass die USA in eine Rezession rutschen könnte. Diese Ängste haben nach zuletzt durchaus positiven US-Wirtschaftsdaten nachgelassen. Zudem stehen in den USA die Zeichen auf Leitzinssenkung. In der neuen Woche richten sich die Blicke daher auch auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am letzten Handelstag der Woche etwas höher.

Der Dow Jones startete etwas schwächer in die Sitzung, konnte sich im weiteren Verlauf jedoch in die Gewinnzone kämpfen und beendete die Handelswoche schließlich 0,24 Prozent höher bei 40.659,89 Einheiten.

Auch der NASDAQ Composite zeigte sich zu Anfang mit Verlusten. Anschließend arbeitete sich der technologielastige Index auf grünes Terrain vor, wo er die Sitzung 0,21 Prozent fester bei 17.631,72 Punkten beendete.

Nach dem starken Vortageshandel ging es am Freitag an den US-Börsen nur noch leicht aufwärts. Stärkere als erwartete Einzelhandelsdaten für Juli hatten am Donnerstag eine Rally an den US-Börsen ausgelöst. Dies dämpfte die jüngsten Befürchtungen am Markt, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutschen könnte. Gleichzeitig zeigten die im Laufe der Woche veröffentlichten Inflationsdaten, dass der Preisdruck weiter nachgelassen hat.

Nach der Zahlenflut in dieser Handelswoche wird am Markt weiterhin eine Zinssenkung der US-Notenbank im September erwartet, allerdings nun meist nur mit einem kleinen Schritt von 25 Basispunkten anstatt eines großen Schritts von 50 Basispunkten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Montag uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert zeitweise 1,74 Prozent auf 37.399,93 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen zwischenzeitlich 0,56 Prozent höher bei 2.895,58 Punkten. Der Hang Seng gewinnt stellenweise 0,89 Prozent auf 17.585,38 Zähler.

Einer freundlichen Tendenz an den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong stehen am Montag in Japan und Südkorea Gewinnmitnahmen gegenüber. Weiter ist das Umfeld für Aktien günstig nach zuletzt guten US-Konjunkturdaten bei gleichzeitig anhaltenden Zinssenkungserwartungen.

