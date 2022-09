Vor Fed- Zinsentscheid: ATX und DAX tiefer -- Asiatische Indizes zu Wochenanfang mit Verlusten

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich in der neuen Handelswoche tiefer. An den asiatischen Börsen geht es am Montag begrab - Japans Börsen wegen Feiertag geschlossen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag erneut im Minus.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn 0,78 Prozent tiefer bei 2.891,49 Zählern und bewegt sich auch anschließend auf rotem Terrain.

Die Helaba-Analysten sehen heute den US-Immobiliensektor im Fokus. Veröffentlicht wird zum Wochenbeginn der NAHB-Wohnungsmarktindex. Das größte Interesse dürfte allerdings der am Mittwoch stattfindenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve zukommen. "Ein Zinsschritt von 75 Basispunkten ist dabei wahrscheinlich, wenngleich einige Akteure auf 100 Basispunkte setzen, oder dies zumindest einfordern", schrieben die Helaba-Experten.

Auch die Bank of England wird diese Woche eine Zinsentscheidung treffen, wobei hier mehrheitlich mit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten gerechnet wird. Die Bank of Japan dürfte indes ihre Zinsen unverändert lassen.

Heute Mittag startet die Herbstlohnrunde mit der Forderungsübergabe der Gewerkschaften an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer in Wien. Wie hoch ihre Forderung ist, wollen die Arbeitnehmervertreter nach der Übergabe bekannt geben, Ausgangsbasis für das Feilschen ist die zurückliegende Jahresinflation von 6,3 Prozent. Dazu kommt traditionell noch der Produktivitätszuwachs.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Montag ebenfalls schwächer.

Der DAX ging mit 0,48 Prozent tiefer bei 12'685,29 Punkten in den ersten Handelstag der Woche und verliert auch im weiteren Verlauf an Punkten.

Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Montag. Damit ist noch kein Ausbruch des DAX aus der engen Handelsspanne vom Freitag zwischen knapp 12.700 und gut 12.800 Punkten absehbar. Händler rechnen mit einem ruhigen Handel, auch wegen der Börsenfeiertage in Großbritannien und in Japan. Weder von der Devisenseite noch von den Renditen kommen am Morgen stärkere Impulse, und auch die Vorlagen der asiatischen Börsen geben wenig her. Damit stehen zunächst die Nachwehen des EUREX-Verfalls im Blick. Am Nachmittag könnte der NAHB-Index Aufschluss über die Lage am US-Immobilienmarkt bringen. Darüber hinaus wartet der Markt aber bereits auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Notenbank den Leitzins um 75 oder sogar um 100 Basispunkte erhöht.

WALL STREET

Am letzten Tag der Handelswoche zeigte sich die Wall Street mit Abschlägen.

So eröffnete der Dow Jones etwas schwächer und fiel zeitweise tief ins Minus. Im Verlauf konnte er seine Verluste jedoch etwas eingrenzen und gab letztlich um 0,45 Prozent auf 30.822,42 Punkte nach. Der NASDAQ Composite verlor bis zum Sitzungsende 0,90 Prozent auf 11.448,40 Zähler, nachdem er zum Start noch deutlicher gesunken war.

Die Talfahrt an den US-Aktienmärkten hat sich am Freitag fortgesetzt. Nach den zuletzt überraschend hohen Inflationszahlen scheuten Anleger vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch weiter das Risiko. Fest gerechnet wird damit, dass die Fed den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte anhebt, aber auch ein ganzer Punkt gilt als möglich.

Am Freitag trieb die Anleger neben den schon länger währenden Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen auch der große Verfall an den Terminbörsen um. Rezessionsängste erhielten neue Nahrung durch eine Gewinnwarnung des Paketdienstes FedEx, dessen Aktie zweistellig Prozent abstürzte.

ASIEN

Zum Wochenanfang verzeichnen die wichtigsten asiatischen Indizes Verluste.

In Japan bleibt die Börse wegen eines Feiertages am Montag geschlossen. Zu Handelsschluss am Freitag gab der Nikkei in Tokio um 1,11 Prozent auf 27.567,65 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zeitweise 0,47 Prozent auf 3.111,55 Punkte. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 1,14 Prozent runter auf 18.547,45 Stellen (08:55 Uhr MEZ).

Die Stimmung für Aktien zum Beginn der neuen Börsenwoche in Asien ist geprägt von Zins- und Rezessionssorgen. Am kommenden Mittwoch wird mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung in den USA gerechnet - und das ungeachtet der Warnung der Weltbank vom vergangenen Freitag vor einer weltweiten Rezession. Dazu kommt das angespannte Verhältnis zwischen den USA und China. US-Präsident Biden hat China gewarnt, die gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine verhängten Sanktionen zu unterlaufen.

Zu den Belastungsfaktoren gehört auch weiter der Krieg in der Ukraine, zumal US-Präsident Biden den russischen Präsidenten Putin vor einer "konsequenten" Antwort gewarnt hat, sollte dieser nukleare oder chemische Waffen einsetzen. In Seoul sprechen Händler davon, dass man mit Argusaugen auf Nordkorea schaue, nachdem dort mögliche Atomschläge per Gesetz geregelt wurden.

!-- sh_cad_19

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX