ATX im Plus -- DAX fester -- Asiatische Börsen vorwiegend im Plus

Am heimischen Markt geht es zum Wochenbeginn bergauf. Auch der deutsche Leitindex kann Gewinne verbuchen. Die asiatischen Märkte schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

AUSTRIA

Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenbeginn optimistisch.

Der Leitindex ATX wies kurz nach dem Start ein Plus von 0,10 Prozent bei 2.197,42 Stellen aus und kann im weiteren Verlauf weiter zulegen.

Trotz der weltweit steigenden Zahl der Covid-Erkrankungen dürften zunächst positive Konjunkturdaten aus China weltweit für etwas Erleichterung sorgen. So legte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent zu. Das ist zwar weniger, als viele Analysten erhofft hatten. Jedoch reichte China das Ergebnis, um den vorangegangenen Einbruch im Frühjahr mehr als auszugleichen. Chinas Wirtschaft legte laut der offiziellen Angaben in den ersten neun Monaten des Jahres um 0,7 Prozent zu.

"Die chinesischen Konjunkturdaten sind eine Art Beruhigungspille für die Börsen", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Chinas Wirtschaft ist bei weitem nicht in Topform, aber sie erholt sich solide."

Der deutsche Leitindex notiert am Montag im Plus.

Der DAX ging 0,30 Prozent fester bei 12.948,63 Zählern in die neue Handelswoche. Anschließend baut er seine Gewinne aus.

Der DAX trotz damit zunächst Rekordzahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in mehreren Ländern. "Die chinesischen Konjunkturdaten sind eine Art Beruhigungspille für die Börsen", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Chinas Wirtschaft ist bei weitem nicht in Topform, aber sie erholt sich solide." So war die Wirtschaft des Landes im dritten Quartal zwar weniger gewachsen, als viele Analysten erhofft hatten. Jedoch reichte China das Ergebnis, um den vorangegangenen Einbruch im Frühjahr mehr als auszugleichen. Die Marke von 13.000 Dax-Punkten sieht Altmann im Moment aber als "zu hohe Hürde". "Der DAX stagniert im Niemandsland seiner Handelsspanne der vergangenen Wochen", so der Experte.

WALL STREET

Vor dem Wochenende zeigten sich Anleger in den USA relativ unentschlossen.

Der Dow Jones tendierte leicht bergauf und beendete den Freitagshandel um 0,39 Prozent höher auf 28.606,31 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite musste zum Sitzungsende ein Minus von 0,36 Prozent hinnehmen und schloss auf 11.671,56 Zählern.

Ausgabefreudige Verbraucher und die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffes haben die Wall Street am Freitag gestützt. Ermutigt wurden Anleger von starken Daten zum Einzelhandelsumsatz im September. Und es könnte so munter weitergehen: Denn die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich im Oktober stärker als erwartet aufgehellt, wie der von der Universität Michigan berechnete Index zeigte. Dass die Industrieproduktion enttäuschte, ging dabei ein wenig unter.

"Inmitten eines stagnierenden Arbeitsmarktes deutet der sprunghafte Anstieg der Einzelhandelsumsätze in diesem Monat darauf hin, dass die Stärke der Verbraucher mit den höchsten Werten, die wir seit drei Monaten gesehen haben, ziemlich robust ist", urteilte Investmentstratege Mike Loewengart von E-Trade Financial.

ASIEN

Asiens Börsen weisen am Montag keine einheitliche Tendenz aus.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht Gewinne von 1,21 Prozent bei 23.694,43 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite um 0,33 Prozent auf 3.325,29 Stellen.

In Hongkong kann der Hang Seng hingegen um 0,69 Prozent auf 24.554,82 Punkte zulegen. (6.56 Uhr MESZ)

Anleger setzen darauf, dass sich in den USA Demokraten und Republikaner doch noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November auf ein neues Paket an Unterstützungsmaßnahmen einigen. US-Finanzminister Steven Mnuchin und die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, haben am Wochenende lange verhandelt und wollen ihre Gespräche am Montag fortsetzen.

In Schanghai wird die gute Stimmung derweil getrübt von den Daten zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich in diesem Zeitraum verglichen mit dem zweiten Quartal zwar beschleunigt, aber nicht so stark wie erwartet. Die Industrieproduktion legte im September im Vorjahresvergleich stärker zu als erwartet, auch das Wachstum der Einzelhandelsumsätze zog im vergangenen Monat an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX