ATX vorbörslich stärker -- DAX in Grün erwartet -- Asiens Börsen im Plus

Der heimische Markt zeigt sich am Dienstag vorbörslich zuversichtlich. Auch der deutsche Leitindex wird höher erwartet. An den Börsen in Fernost werden am Dienstag Pluszeichen beobachtet. Der Wall Street-Handel war am Montag von unterschiedlichen Tendenzen geprägt.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es am Dienstag vorbörslich aufwärts.

Der ATX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Dienstag in der Gewinnzone.

Die Vorlagen aus den USA und Asien seien in Ordnung, vor allem seien die vielbeobachteten US-Renditen wieder unter die Marke von 1,60 Prozent gesunken, sie Marktteilnehmer. An der übergeordneten Konsolidierungstendenz dürfte sich aber nichts ändern. "Der Markt dürfte seitwärts laufen, bis klare Tendenzen aus der Berichtssaison erkennbar sind", sagt ein Händler. Die zentralen Fragen, auf die sich der Markt Antworten erhoffe, seien der Umgang mit den Problemen der Lieferketten und mit der Inflation.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland zeigen sich am Dienstag optimistisch.

Der DAX bewegt sich vor dem Beginn des Dienstaghandels im Plus.

Unterstützung komme aktuell von der Erholung an den asiatischen Handelsplätzen, schrieb Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Der jüngste Rücksetzer an den europäischen Märkten sei nach der starken Entwicklung gegen Ende der vergangenen Woche überfällig gewesen. Die schwachen Wachstumsdaten aus China hätten zum Wochenstart dann den perfekten Anlass dafür geliefert. Sie dürften aber niemanden überrascht haben, der die Ereignisse der vergangenen Wochen in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft mitbekommen habe.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street hielten sich zum Wochenbeginn zurück.

Der US-Leitindex Dow Jones gab zum Handelsstart zum Wochenstart 0,10 Prozent auf 35.259,01 Indexpunkte nach. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte unterdessen Gewinne einfahren und verabschiedete sich 0,84 Prozent höher bei 15.021,81 Zählern.

Inflationssorgen und ein überraschend langsames Wirtschaftswachstum in China nahmen der Erholungsrally der Wall Street zum Wochenstart teilweise den Wind aus den Segeln. Während in der vergangenen Woche gute Geschäftszahlen der großen US-Banken die Stimmung gehoben hätten, seien nun durchwachsene Signale aus Asien gekommen, erklärte Analyst Neil Wilson vom Broker Markets.

ASIEN

In Asien steht der Dienstag ganz im Zeichen der Erholung.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert um 0,61 Prozent auf 29.203,81 Punkten.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es nach oben: Der Shanghai Composite gewinnt 0,70 Prozent auf 3.593,23 Indexpunkte.

Auf grünem Terrain präsentiert sich ebenfalls der Markt in Hongkong. Der Hang Seng kann Gewinne von 1,18 Prozent auf 25.708,52 verbuchen. (7.05 Uhr MESZ)

Am Vortag hatten schwache Daten zum Wirtschaftswachstum in China das Sentiment belastet. KGI Securities rechnet damit, dass die Regierung in Peking gezielte Maßnahmen zur Stabilisierung des Wachstums und zur Unterstützung des Konsums ergreifen wird. Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien erhalten Rückenwind von der anhaltenden staatlichen Unterstützung für den Sektor. Kohleproduzenten profitieren indessen von den gestiegenen Preisen aufgrund der anhaltenden Energiekrise.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX