ATX in Rot -- DAX startet schwächer -- Asiatische Indizes mehrheitlich in Rot

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt sind rote Vorzeichen zu beobachten. An den Börsen in Fernost kommt es größtenteils zu Gewinnmitnahmen am Donnerstag.

AUSTRIA

An der Wiener Börse beginnt der Donnerstagshandel im Minus.

Der Leitindex ATX fällt im frühen Handel in die Verlustzone.

Am Markt macht sich vor allem die Sorge breit, dass man sich zu früh gefreut und es mit den Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung übertrieben habe. Denn die WHO betonte nunmehr, dass auch die jetzt in rascher Folge vorgestellten Impfstoffe nicht dazu beitragen können, die aktuell laufende Corona-Welle zu bremsen. Zudem fürchtet man, dass das traditionelle Thangsgiving-Fest in den USA zu einem Superspreader-Event wird. Bei den Konjunkturdaten des Tages wird vor allem auf China und deren Handelsbilanz für Oktober geachtet. Dazu stehen zahlreiche Notenbanker-Aussagen an. In den USA wird der Philadelphia-Fed-Index für November vorgelegt und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

DEUTSCHLAND

In Deutschland dürfte am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gestartet werden.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnet den Handel 0,76 Prozent schwächer bei 13.100,93 Punkten.

Nach einem robusten Vortag, der getrieben war von erneut guten Impfstoffnachrichten, steuert der DAX damit wieder eher die 13.000 Punkte an. Er bleibt aber in seinem Schwankungsbereich der vergangenen Tage. Laut der Commerzbank wurden die spät abrutschenden US-Börsen über Nacht zum Hauptthema, nachdem die Stadt New York angekündigt hatte, von Donnerstag an alle öffentlichen Schulen zu schließen.

WALL STREET

Zur Wochenmitte dominierten an der Wall Street die Bären.

Der Dow Jones startete fester in den Handel, fiel im Verlauf jedoch auf rotes Terrain zurück und ging schließlich 1,16 Prozent tiefer bei 29.438,42 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite präsentierte sich zum Start wenig bewegt. Im Laufe des Handelstages verbuchte er allerdings ebenfalls Abschläge und beendete die Sitzung mit minus 0,82 Prozent bei 11.801,60 Zählern.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich weiter auf den Kampf gegen das Corona-Virus. Nach Abschluss der letzten Analysen bei der Erprobung ihres Impfstoffes legten der Mainzer Hersteller BioNTech und der US-Konzern Pfizer erneut vielversprechende Daten vor. Dennoch blieben auch die weiter steigenden Infektionszahlen und damit einhergehende Restriktionen im Fokus der Anleger.

Gute Nachrichten kamen derweil von Boeing: Dessen Unglücksflieger 737 Max erhielt nach mehr als anderthalb Jahren unter Auflagen wieder die Starterlaubnis.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei sinkt um 0,36 Prozent auf 25.634,34 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite dagegen 0,28 Prozent fester bei 3.356,56 Punkten. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 0,48 Prozent auf 26.415,77 Zähler ab (Stand: 07.40 uhr MEZ).

Nach der längsten Gewinnphase seit Ende der 1980er Jahre mit zahlreichen Rekorden an einzelnen Handelsplätzen nehmen Anleger an den asiatischen Börsen am Donnerstag auf breiter Front Gewinne mit. Sorgen wegen der zweiten Coronawelle und die anhaltende Hängepartie um das sehnlichst erhoffte Konjunkturpaket in den USA lassen die positive Stimmung am Aktienmarkt etwas kippen. Dies gilt umso mehr, weil sich die Börsen der Region in der laufenden Woche besser geschlagen haben als ihre Pendants in den USA und Europa. Von einem generellen Stimmungsumschwung wollen Händler aber nicht sprechen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX