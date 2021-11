Asiens Märkte mit gemischten Vorzeichen

In Fernost zeigen sich die wichtigsten Indizes am Freitag uneinig. An der Wall Street waren am Donnerstag gemischte Vorzeichen zu sehen. Während der heimische Aktienmarkt im Donnerstagshandel deutliche Abschläge verzeichnete, ging es für den deutschen Leitindex eher moderat nach unten.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentierte sich am Donnerstag tiefrot.

Der ATX bewegte sich bereits zum Start knapp im Minus und baute seine Verluste im Verlauf kräftig aus. Zum Handelsende stand er schließlich 1,66 Prozent tiefer bei 3.829,17 Punkten.

Der Aktienmarkt wird nach dem Rücksezter vom Vortag zum Wochenschluss mit Aufschlägen erwartet. Vor dem Wochenende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die zudem eine eher geringe Marktrelevanz haben. Seitens der Notenbanken äußern sich einige hochrangige Vertreter. Unter anderem will sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde anlässlich des Frankfurter Bankenkongresses zu Wort melden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Donnerstag tiefer.

Der DAX startete mit einem minimalen Plus, das er zunächst etwas ausbauen konnte, bevor die Gewinne wieder abschmolzen. Zum Handelsschluss bewegte er sich mit einem Minus von 0,18 Prozent auf 16.221,73 Punkte auf rotem Terrain.

Der DAX hat am Donnerstag seinen Rekordlauf zum Handelsstart fortgesetzt und ist bis knapp unter die Marke von 16.300 Punkten gestiegen. Das neue Allzeithoch liegt nun bei 16.290,19 Punkten. Zur Mittagszeit setzten dann jedoch Gewinnmitnahmen ein.

Am Freitag findet der monatliche Optionsverfall an den Terminbörsen statt, der zu größeren Schwankungen führen könnte. Insgesamt konstatiert Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners aber weiter großen Optimismus. "Es überwiegt unverändert die Meinung, dass die Weihnachtsrally noch weiter laufen kann", sagte er.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich im Donnerstagshandel uneinheitlich.

Der Dow Jones ging bei 35.870,95 Punkten um 0,17 Prozent schwächer aus dem Handel. Er hatte bei 35.901,69 Punkten um nur 0,08 Prozent tiefer eröffnet, schaffte es im Verlauf aber nicht aus der Verlustzone heraus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss hingegen bei 15.993,71 Einheiten mit Gewinnen in Höhe von 0,45 Prozent. Er war mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 15.973,39 Zählern in den Handel eingestiegen und konnte dieses - trotz eines kurzen Ausflugs in die Verlustzone - im Verlauf noch weiter ausbauen.

Unternehmensnachrichten und Konjunkturdaten fielen am Donnerstag durchwachsen aus. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen etwas schwächer als gedacht aus, der viel beachtete Philadelphia-Fed-Index für November aber um Längen besser als vorausgesagt. Belastend wirkte sich auf den Dow Jones auch der Kursrutsch bei Cisco nach einem verhaltenen Geschäftsausblick aus.

"Die Geschichte des Tages dreht sich um die Frage, was die Ölpreise machen. Denn alle Augen sind aktuell auf die Inflation gerichtet, daher wird jeder noch so kleine Schritt zur Eindämmung der Inflation begrüßt", sagte Ökonom Florian Ielpo von Lombard Odier Investment Managers. Die jüngste Rally der Energiepreise gilt als ein Treiber der globalen Inflation. "Wir befinden uns in einer ungemütlichen Phase, in der die Inflation die Stimmung der Verbraucher beeinträchtigt", ergänzte Investmentstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

In Japan gewinnt der Nikkei gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 0,42 Prozent auf 29.722 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,96 Prozent fester bei 3.554 Zählern, während der Hang Seng derweil 1,36 Prozent auf 24.975 Einheiten verliert.

Nach den Einbussen der Vortage zeigen die asiatischen Börsen am Freitag mehrheitlich eine Gegenbewegung mit meist moderaten Aufschlägen. Eine Ausnahme macht Hongkong, wo die Alibaba-Aktie weiter nachgibt, die sich bereits am Vortag im Vorfeld der Geschäftszahlen sehr schwach gezeigt hatte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX