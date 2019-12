ATX kaum verändert -- DAX startet wenig bewegt -- Börsen in Fernost in Rot

Der heimische Markt sowie das deutsche Börsenbarometer weisen am Donnerstag keine größeren Ausschläge aus. An den asiatischen Märkten werden am Donnerstag Verluste gemacht.

AUSTRIA

Am Donnerstag halten Anleger an der Wiener Börse die Füße still.

Der Leitindex ATX weist kurz nach Handelsbeginn keine klare Richtung aus.

Der Tag steht im Zeichen der Diskussion um das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Hier hat sich wie erwartet ein tiefer Graben in den USA entlang der Parteilinien gezeigt. Dazu stehen die europäischen Börsen bereits im Bann des Grossen Verfalltages an den Terminbörsen am Freitag und dem Jahresende.

Nachrichtlich im Fokus stehen vor allem die Rentenmärkte mit zahlreichen Sitzungen von Notenbanken, unter anderem von Bank of England, Riksbank und Norges Bank. Die Bank of Japan hat am Morgen ihre bisherige Geldpolitik bestätigt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt macht am Donnerstag keine größeren Sprünge.

Der DAX startete kaum verändert mit plus 0,03 Prozent bei 13.226,70 Punkten.

"Es ist vollkommen normal, dass so kurz vor Weihnachten Ruhe auf dem Börsenparkett einkehrt", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Mit dem grossen Verfall steht morgen der letzte liquide Handelstag dieses Jahres an."

WALL STREET

Am Mittwoch zeigte sich die Wall Street nur wenig verändert.

Der US-Letindex Dow Jones, der am Vortag ein neues Rekordhoch markiert hatte, konnte seinen Lauf nicht fortsetzen und ging mit einem Abschlag von 0,09 Prozent bei 28.240,94 Punkten aus dem Handel. Mini-Gewinne wurden unterdessen an der Techfront gemeldet: Der NASDAQ Composite verabschiedete sich 0,05 Prozent fester bei 8.827.73 Indexpunkten. Zuvor markierte das Börsenbarometer aber einen neuen Höchststand: In der Spitze ging es bis auf 8.848,76 Indexpunkte nach oben.

Die Kursausschläge an der Wall Street fielen - wie schon am Vortag - bescheiden aus. Dennoch zeigen sich Experten verhalten zuversichtlich: "Die anhaltend sehr positive Marktbreite ist ein starkes Argument für US-Aktien", schrieb Analyst Hans-Peter Reichhuber von der Bayerischen Landesbank. Die großen Aktienindizes profitierten also nicht von den Kursgewinnen selektiver Einzeltitel, sondern von breit gestreuten. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sei unter dieser Voraussetzung "sehr gut denkbar".

Unter den Einzelwerten richtete sich der Fokus auf FedEx. Trotz des Teilabkommens reduzierte der Paketdienstleister seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erneut. Der Ausblick sei negativ beeinflusst von einem schwächeren globalen Wirtschaftsumfeld angesichts der Handelsspannungen, hieß es. Tesla markierte daneben ein neues Allzeithoch.

ASIEN

Am Donnerstag geht es in an den asiatischen Aktienmärkten bergab.

In Japan verlor der Nikkei letztlich 0,29 Prozent auf 23.864,85 Zähler.

Der Shanghai Composite zeigt sich daneben aktuell unverändert bei 3.016,95 Punkten. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng dagegen einen Verlust von 0,42 Prozent auf 27.766,33 Einheiten. (8.00 Uhr MEZ)

Geringe Verluste prägen am Donnerstag während des späten Handels das Geschehen an den asiatischen Aktienmärkten. Klarere Impulse von der Wall Street fehlen, dort hatten sich die Indizes seitwärts bewegt.

Die japanische Notenbank hat unterdessen wie weithin erwartet an ihrem geldpolitischen Kurs nichts geändert und den Kurzfristzins bei -0,1 und den Langfristzins bei rund 0 Prozent gelassen. Allerdings senkte sie ihren Ausblick für die Industrieproduktion des Landes, sprach zugleich aber nur noch von bedeutsamen externen Risiken, während nach der Sitzung des geldpolitischen Rates im Oktober von steigenden Risiken die Rede war.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa